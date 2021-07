Potsdam

Ein Steakhaus ist ein Ort, an dem es Fleisch, im besten Fall gutes, gibt. Daran hat sich nichts geändert. Allerdings erfinden sich zeitgenössische Steakhäuser neu. Denn Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Schon beim bekanntesten Steaklieferanten, dem Rind, gibt es verschiedene Rassen und mehr als ein Teil, in der Fachsprache Cut, das auf dem Grill, in der Pfanne oder im Ofen zubereitet werden kann. Wäre da noch die Temperatur. Das 800° zeigt bereits im Namen, dass man als Steakfan noch viel in Sachen Hitze lernen kann.

Atmosphäre und Lage

Vor den Restaurants im Holländischen Viertel stehen ein paar einladend aufgestellte Tische, so auch vor dem 800° Prime Beef Steakhouse. Ein recht milder Abend, noch vor dem zweiten Lockdown, warum also nicht Essen und Straßenleben miteinander verbinden?

Das „800 Grad Prime Beef Steakhouse" befindet sich in der Mittelstraße im Holländischen Viertel in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bei einer anderen Wetterlage hätten wir auch gerne drinnen Platz genommen. Denn auch dort gehören die unverputzten backsteinernen Wände zum Innendesign. Dazu eine rustikal-moderne, auf Holz setzende Gemütlichkeit und ein warmes Lichtkonzept mit schönen Messingleuchten.

Das optische i-Tüpfelchen und smarte Weiterbildung in einem sind die großen Schwarz-Weiß-Fotos von langhaarigen, freundlich dreinblickenden Paarhufern sowie die Tafelzeichnung mit den Cuts. Rib, Short Lion und Sirloin etwa befinden sich im oberen Rücken, Flank und Short Plate im unteren. Das stattliche Hinterteil nennt sich Round, der an den Hals angrenzende Bereich Chuck.

Interieur des 800 Grad in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für Anhänger des „Nose to Tail“-Trends würde möglichst jedes Fitzelchen Fleisch auf dem Teller landen. Ein schönes Konzept, für das die Zeit jedoch, trotz Gastronomen, die es versuchen, noch nicht reif genug scheint. Zumindest aber erfährt man durch die Großzeichnung in diesem Potsdamer Steakhouse, dass es mehr gibt als nur Filet und Rumpsteak.

Wie gesagt, man kann, muss aber nicht draußen sitzen. So sind an diesem Abend auch im Gastraum des angenehmen Kneipenrestaurants, der auch gemütliche Nischen bietet, einige Tische besetzt.

Fast ein Vierteljahrhundert lang betrieb Ralf Hildebrand in dem Haus seine „Hohle Birne“. Für ein paar Monate gab es das Restaurant „Amsterdam“ ein mediterranes Zwischenspiel, bevor im Frühjahr das 800° seine Pforten öffnete.

Speisen und Getränke

Die Speisekarte gleicht einer Lesefibel. Kapitel eins: Beefen bei 800°. Dies ist die Besonderheit des fleischfokussierten Gasthauses im Holländischen Viertel und sorgt für den besonderen Geschmack. Im 800° kann man sich deutsches und australisches Prime Beef wie Emsrind oder getreidegefüttertes Aberdeen Black aus New South Wales, aufgewachsen in natürlicher und artgerechter Aufzucht, aber auch Ente auftischen lassen – zubereitet im ­Beefer, jenem Hochtemperaturgrill, der für 800 Grad Hitze sorgt und damit die Fleischaromen so richtig herauskitzelt.

Martin Mucha mit einem beliebten Rotwein zum Steak. Quelle: Bernd Gartenschläger

Einen schönen Start legt das Wasser hin. Eine Flasche Aqua Morelli ist selten. Natürlich könnte man auf Regionalität beharren, schließlich gibt es einige Quellen im Umland, die überzeugen. Doch das italienische Wasser in der dunkelblauen Flasche ist durch seinen niedrigen Mineraliengehalt weich und geschmackspuristisch, sodass der Gaumen davon nicht abgelenkt wird.

Bei den Vorspeisen findet sich kein roter Faden, dafür jedoch für jeden etwas: Süßkartoffel-Limetten-Suppe, Oliven, Knoblauch-Baguette, Burrata aus Brandenburg sowie vom Rind Suppe oder Tatar. Wenn schon Fleisch, dann in der Haupt- und Vorspeise und dies ist eine schöne Wahl. Wenn auch die Rindersuppe nicht klar ist, sondern an eine Gulaschkanone erinnert, punktet sie. Denn das Fleisch ist äußerst zart, der Sud überrascht mit einem Schokohauch.

Gratinierter Ziegenkäse,frisch gratiniert serviert auf gegrillten Zucchini mit Kirschtomaten, Rucola und Pflücksalat, dazu eine Sesam-Ingwer-Vinaigrette. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch die Vorfreude gilt dem, was aus dem Beefer kommt: Heiß und mit der dezenten Karamellnote präsentiert sich das 250 Gramm schwere, mit Fettrand behaftete Strip Loin am Gaumen. Bei- und Sättigungsbeilagen bestellt man extra, die handgemachten Hausfritten etwa, den hausgemachten Coleslaw und die Sauce béarnaise. Die eigene Zusammenstellung darf gelobt werden, zeigt sie doch, dass die Küche ihr Handwerk versteht.

Bei der zuerst Sous-vide, also mit Niedrigtemperatur gegarten und anschließend im Beefer gegrillten Entenbrust mutet die Optik trocken an. Sie ist es jedoch nicht. Fest und gleichermaßen aromatisch überzeugt sie geschmacklich. Doch so knusprig die Haut des Federviehs auch ist und so überzeugend die ersten Bissen sind, darf man hierbei kein allzu langsamer Genießer sein. Mit zunehmender Abkühlung erinnert mich die Konsistenz an Kassler und das macht mir keinen Spaß.

Gastro-Steckbrief: 800 Grad in Potsdam 800° Prime Beef Steakhouse by Redo, Mittelstraße 19, Tel. 0331/28 79 01 39, https://800-grad.com Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 17 bis 22 Uhr Sitzplätze: Innen ca. 50, außen ca. 50, nicht behindertengerecht P reise: Vorspeisen: 5,50 bis 16 Euro; Hauptspeisen: 10 bis 34,50 Euro; Beilagen: 2 bis 5 Euro; Desserts: 6 bis 11 Euro; Kinderkarte: 4 bis 10 Euro; Softdrinks: 0,3 l/3,50 Euro; Wasser: 0,25/2,90 Euro, Fl. 6,90 Euro; Wein: 0,2/ab 7 Euro: Fl. ab 28 Euro; Bier: 0,25 l/3,25 Euro Was uns gut gefiel: Modernes Steakhaus, das auf Qualität setzt und in dem die Küche ihr Handwerk versteht Was uns weniger gut gefiel: lange Wartezeit auf die Rechnung

Bei den vom Hause ausgesuchten Beilagen fällt das Urteil differenziert aus. Schön die scharfen Möhrchen, zu fruchtfreudig die Orangen-Pfeffer-Sauce, die jedoch separat in einem Schälchen serviert wird und so individuell gelöffelt werden kann. Das Kartoffelpüree ist geschmeidig und weist auch Stückchen auf, die Trüffelnote erscheint unnötig.

Côte de Boeuf-Ochsenkotlett mit Grünem Spargel aus dem 800 Grad heißen Beefer mit zerlassener Butter und einer Ofenkartoffel mit Sour Cream. Quelle: Bernd Gartenschläger

Landesweit und eben auch international gibt sich die Weinkarte. Zahlreiche offene Weine können punkten, so etwa der zum Strip Loin gewählte Primitivo. Zum edlen Fleisch findet sich aber auch Champagner, wenn auch mit Moët & Chandon eine weit verbreitete Wahl.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Aufgerufen werden im 800° auf den ersten Blick höhere Preise. Doch es geht um das Preis-Leistungs-Verhältnis und das kann, bezogen auf die Qualität der Produkte und das handwerkliche Können bei der Zubereitung mit „völlig in Ordnung“ oder auch „stimmig“ beschrieben werden.

Der Stier als Markenzeichen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Service

Es wird geduzt. Beim Service kann man es kurz und knapp machen: Die junge Bedienung ist charmant und aufmerksam und hat das Zeitmanagement, bis auf die spätere Wartezeit beim Bezahlen, gut im Griff.

Bewertung

Erfreulich. Crème brûlée, gebrannte Ananas, Schoko-Soufflé – nette Desserts. Doch ordentlich marmoriertes Rind ist gehaltvoll und die Ente steht dem in nichts nach. Daher wird auf das süße Finale verzichtet, was dem erfreulichen Gesamteindruck keinen Abbruch tut. Zudem schafft es das 800° sowohl als Restaurant für alle Tage wie für besondere Anlässe geschaffen zu sein, was es zu einer sympathischen Pflichtadresse im Potsdamer Kulinarik-Verzeichnis macht.

Von Manuela Blisse