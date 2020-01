Restaurant „Garage du Pont“ schließt

Potsdam

Das beliebte Restaurant „Garage du Pont“ in der Berliner Straße 88 schließt. Das gaben die Betreiber am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Die Betreiber, Kai Desinger und seine Familie, begründen ihren plötzlichen Schritt mit dem Wunsch nach einer „ Kreativpause“, um „durchschnaufen zu können“, wie es in dem Facebook-Post heißt. Die „Garage du Pont“ war auch ein beliebter Treffpunkt von Vertretern aus der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

„Danke, dass wir viele tolle Momente mit Ihnen teilen durften und die schönen und spannenden Jahre, die wir in Potsdam an der Glienicker Brücke als Vollgastronomie täglich für Sie da sein konnten“, schreibt Desinger und richtet sich an die Mitarbeiter, Freunde, Gäste und Stammgäste.

Lesen Sie hier die MAZ-Restaurant-Kritik über die „Garage du Pont“: So schmeckt es in der „Garage du Pont“

Was mit dem Haus nun genau passiert, erfährt der Leser nicht. Allerdings verrät Desinger: „Natürlich werden wir uns nicht von unserer tollen Location verabschieden, die wir mit viel Herzblut saniert und ins Leben gerufen haben.“ Endgültig gibt Desinger allerdings bekannt: Gastronomie sei nur ein „Kapitel“ gewesen, das die Familie nun schließen wolle.

Desinger : „Werden die Auszeit nutzen, um uns inspirieren zu lassen“

„Wir werden die Auszeit sicher auch nutzen, um uns von neuen Ideen und Anregungen inspirieren zu lassen, wie es vielleicht weitergehen könnte mit unserer kleinen, historischen Perle an der Glieniker Brücke“, schreibt Desinger weiter. „Wir sehen es daher mit einem weinenden und einem lachenden Auge – bleiben Sie uns daher wohlgesonnen, bleiben Sie gespannt auf das, was kommt!“

Auf den Facebook-Post folgten innerhalb von wenigen Stunden zahlreichen bedauernde und doch positive Kommentare. So schreibt der ehemalige „Bild“-Chefredakteur und Wahl-Potsdamer, Kai Diekmann: „Ist das schade! Und wo essen wir jetzt unseren Flammkuchen, unsere Currywurst, unser Croque Monsieur? Wo trinken wir unseren eiskalten Rosé im Sommer. Und überhaupt? Danke für eine tolle Zeit – ihr habt eine Institution geschaffen, nicht nur für die Nachbarschaft!“

Facebook-Nutzer: „Ein magischer Ort geht für mich verloren“

Ein anderer Nutzer schreibt: „Man nimmt sich dauernd vor, am Freitag ein Kalbsschnitzel bei Euch zu genießen und dann realisiert man, dass man ein großartiges Erlebnis für immer verpasst hat. Ich wünsche Euch ein kreatives und weiterhin erfolgreiches Jahr 2020.“

Ein weiterer Nutzer schreibt: „Oh je. Damit verliert Potsdam einen seiner magischen Orte für mich. Für die Zukunft und neuen Pläne wünsche ich Ihnen alles Gute.“

Von Annika Jensen