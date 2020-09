Potsdam-Babelsberg

„Kieker“ hat seine Sache gut gemacht. Nächstes Jahr sollte ihm dafür ordentlich gehuldigt werden. Das Gasthaus, das Otto Hiemke, Spitzname „Kieker“, 1896 eröffnete, wird dann 125 Jahre alt.

Der Wirt hat eine ordentliche Speisestube aufgebaut, seine Nachfolger führen dies ganz in seinem Sinne fort. Freundlich grüne Fensterläden, Blumenampeln, die an der Fassade des alten, eingeschossigen Hauses baumeln, der breite Gehweg, der als Terrasse und Biergarten dient und die kopfsteingepflasterte, verträumte Seitenfahrbahn der Karl-Gruhl-Straße wirken wie eine Zeitreise ans Ende des 19. Jahrhunderts.

Historische Aufnahme vom Restaurant „Otto Hiemke“, das seit 1896 existiert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Innen, wo Schank- und Gastraum mit Kachelofen sind, wird der Eindruck noch verstärkt. Passend auch die Küchenrichtung, gutbürgerliche Küche und vornehmlich deutsche Hausmannskost mit Putenleber „Berliner Art“, Tafelspitz in Meerrettichsoße und die Riesen-Currywurst nach Hiemke-Art.

Der Gast- und Schankraum mit vielen Erinnerungsstücken. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bei den Vorspeisen und kleineren Gerichten findet sich immer auch ein Süppchen, aktuell eine Rote-Bete-Meerrettich-Suppe. Das bedient, wie auch das Rote-Bete-Carpaccio mit Ziegenfrischkäse-Mousse das vegetarische Genre. Eine Gemüseküche hat hierzulande ebenfalls Tradition, man denke an die vielen Eintöpfe oder an die Bratkartoffeln mit Spiegelei.

Gastro-Steckbrief Otto Hiemke, Karl-Gruhl-Str. 55, 14482 Potsdam, Telefon: 0331/7480596, www.restaurant-ottohiemke.de Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag 16 bis 23 Uhr, Freitag bis Sonntag 12 bis 23 Uhr Plätze: innen derzeit 37, außen ca. 52, behindertenfreundlich Speisen: Suppen, kleine Gerichte: 4,90 bis 7,90 Euro, Hauptspeisen: 10,50 bis 19,50 Euro, Desserts: 2,90 bis 5,90 Euro, Kinder-Karte: 3,30 bis 5,50 Euro Getränke: Softdrinks: 0,2 l/ab 2,30 Euro, Wasser: 0,25 l/1,80 Euro, Bier: 0,3 l/ ab 2,90 Euro, Wein: 0,2 l/ ab 4,90 Euro, Fl. ab 18 Euro, Whisky: 2 cl/ab 3,10 Euro

Sechs Fleisch-fokussierte Hauptgänge, Nummer sieben Fisch, so das gebratene Zanderfilet mit Kräuterkruste. Das erinnert an die Kindheit, als mit dem Freitag ein Wochentag dem Schuppentier vorbehalten war. Lange nicht mehr erlebt, hier noch eine Service-Selbstverständlichkeit, wird die große Wasserflasche nicht nur am Tisch geöffnet, sondern auch ausgeschenkt.

Stilvoller Ausschank mit Show-Effekt

Die Steigerung geschieht später an diesem spätsommerlichen Abend, der noch ein lauschiges Essen unter freiem Himmel, besser gesagt, den großen Sonnenschirmen ermöglicht, an einem der Nachbartische. Unser sympathischer Kellner reiht vier Gläser wie an einer Perlenschnur an der Stirnseite auf, gießt Mineralwasser ein und verteilt die Gläser an einzeln an die Eltern und Kinder (es gibt auch eine Kinderkarte) – eine entzückende Inszenierung.

Ragout fin vom Huhn mit Käse überbacken und Baguette. Quelle: Bernd Gartenschläger

In der Speisekarte findet sich der Hinweis, dass die Gäste etwas Wartezeit einplanen sollten, da frisch gekocht werde. Was folgt, sind sehr angemessene Wartezeiten. Das mit Käse überbackene Hühner-Ragout fin, dass wir uns vorweg teilen, landet hingegen flott und heiß auf dem Tisch. Das Förmchen strotzt vor saftigem Huhn, die fein säuerliche Soße hat „Schmackes“. Scheu vorm Würzen? In Otto Hiemkes Küche definitiv nicht.

Bier, Wein und eine besondere Whisky-Auswahl

Die Herrenrunde vis-à-vis lobt die Potsdamer Stange vom Fass, den heimischen, unfiltrierten Gerstensaft, und auch mein Begleiter erfreut sich an eben jenem Getränk, das im Grunde genommen zu allen Gerichten passt.

Auch Hochzeitsgesellschaften zieht es zu „Hiemke". Quelle: Bernd Gartenschläger

Meine Wahl, ein südfranzösischer Landwein „Cellier d’Or“ aus der Gascogne, ist ein wunderbarer Terrassenwein mit schöner lachsrosa Farbe, serviert in einem nicht minder schönen Glas. Das hätte ich, ehrlich gesagt, einem deutschen Gasthaus nicht zugetraut. Der Wein kommt übrigens, bestellt man noch ein Glas, anschließend in einer Karaffe und wird wieder wie selbstverständlich eingeschenkt. Überhaupt ist das Dutzend Weine eine ordentliche, preisbewusste Zusammenstellung.

Zwei weitere flüssige Überraschungen der erfreulichen Art: Es gibt eine Selektion von Longdrinks und Cocktails, darunter der US-Klassiker Bullet Horse’s Neck auf Bourbon-Basis, sowie eine respektable Auswahl klassischer Single Malt Whiskys, unter anderem 16 Jahre alter Lagavulin und 15 Jahre alter Dalwhinnie.

Schmorgurken nach Hiemke Art mit Bulette und Petersilienkartoffeln. Dazu eine Potsdamer Stange. Quelle: Bernd Gartenschläger

Eine Rarität, die im Otto Hiemke angeboten wird, ist das hausgemachte süß-saure Herz-Lungen-Ragout mit Serviettenknödel. Das steht beim nächsten Besuch auf Platz Nummer eins. Diesmal fällt die Wahl auf das deftige Birne-Bohnen-Kassler sowie die Schmorgurken „Hiemke Art“ mit Boulette und Petersilienkartoffeln. Sämtliches Fleisch wird von der Fleischerei Buttgereit bezogen. Gute Qualität also und die Küche weiß damit sehr ordentlich umzugehen. Zwiebeln, frische Petersilie, Fleisch- und nicht Brötchen-dominiert, kross gebraten, ein Pfundskerl, der mit der tomatigen Soße und den Gurken, die immer noch Biss haben, burschikos leicht ist. Die Kartoffeln sidn Bilderbuch-Erdknollen.

MAZ-Wertung Was uns gut gefiel: Eine ehrliche, frische und handwerklich solide Küche, welche die Klassiker wahrt und zugleich offen für moderne Varianten ist. Außerdem Lob für den Service. Was uns weniger gut gefiel: Wer gerne eine Kleinigkeit vorweg mag, hat leider nicht sehr viel Auswahl.

Das Kassler ist eine Entdeckung, man kann von einer neudeutschen Interpretation und Dekonstruktion sprechen. Gewürfelt findet es sich in einer Art warmem Salat aus grünen Bohnen und Röstkartoffelstückchen wieder, dazu die Birne in feinen Scheiben am Rand – gut gemacht, würde Otto Hiemke mit Sicherheit seine Nachfahren loben.

Von Manuela Blisse