Im Westflügel des Nauener Tors in Potsdam sind mehrere Gewerbeflächen neu zu vermieten. Wie der Kommunale Immobilien Service (Kis) als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt mitteilte, wird zum 15. April für diesen Bereich ein neuer Mieter gesucht.

Vertrag nicht verlängert

„Der bestehende Vertrag, inklusive der Verlängerungsoption mit dem Vormieter, ist ausgelaufen“, wie ein Stadtsprecher bestätigte. Dabei handelt es sich offenbar um das vor knapp zwölf Jahren eröffnete italienische Restaurant „Cancello“.

Der Kommunale Immobilien Service in Potsdam sucht für den Westflügel des Nauener Tors einen neuen Mieter. Der Gastronom eines italienischen Restaurants hat seinen Vertrag nicht verlängert und wird die Flächen räumen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Deren Betreiber, der in Potsdam und Berlin mehrere Restaurants und Gastronomieeinrichtungen betreibt, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Der Grund für die Schließung ist nicht bekannt. Bereits vor einem Jahr hatte er sein Restaurant „Salz & Pfeffer“ in der Brandenburger Straße in Potsdam dicht gemacht, wie Recherchen ergaben.

Die Mietfläche verfügt laut dem Kis über eine Hauptnutzfläche von etwa 61 Quadratmetern, einer Nebenfläche von rund 26 Quadratmetern sowie einer überdachten Freifläche von circa 40 Quadratmetern. Zumindest ein Teil davon ist bereits sogar geräumt.

Der Kommunale Immobilien Service sucht dafür nun einen neuen Mieter mit einem überzeugenden Konzept, möglichst mit Erfahrungen im Bereich der Gastronomie und der Anmietung eines denkmalgeschützten Objektes.

Mietvertrag für zunächst drei Jahre

Der Mietvertrag soll zunächst für drei Jahre geschlossen werden, mit der Option der Verlängerung um fünf Jahre. Interessenbekundungen sind bis zum 19. März mit dem Kennwort „Ausschreibung Nauener Tor West-Tor“ per E-Mail an kis3@rathaus.potsdam.de einzureichen.

