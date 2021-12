Potsdam

Dem Namen nach eindeutig vietnamesische Küche. Doch warum nicht über die Ländergrenzen hinausblicken? Nach Japan etwa, und so bezeichnet sich das Old Town Hanoi zudem noch als Sushi-Bar. Fragt sich, ob kulinarisch doppelt besser hält.

Restaurant Old Town Hanoi in der Friedrich-Ebert-Straße 92. Quelle: Bernd Gartenschläger

Atmosphäre und Lage:

Gleich zwei Lokale widmen sich im Eckhaus an der Ecke Gutenberg- und Friedrich-Ebert-Straße im Holländerviertel unkomplizierten kulinarischen Auszeiten. Das Bagels & Coffee als sympathisches Frühstückscafé und das Sir Hanh’s Old Town Hanoi. Klein, niedlich gemacht mit Holztischen und mit Topfpflanzen im Fenster, schwarz-weißen Vietnam-Fotoimpressionen sowie in der hinteren Ecke einem großen Küchen- und Bartresen. Für einen ausgedehnten Abend mag das Haus nicht stehen, es schließt um 22 Uhr. Doch als Lunch-Spot oder, im Sommer, ein frühes Abendbrot auf der kleinen Bürgersteig-Terrasse, das sollte dem ersten Eindruck nach bestens funktionieren.

Vorspeise: Sommerrollen, frische Rollen aus Reispapier mit Reisnudeln, Salat und vietnamesischen Kräutern, serviert mit hausgemachter Sauce. Quelle: Bernd Gartenschläger

Speisen und Getränke:

Wer mit Reisschale und Stäbchen umzugehen weiß, versteht sich auch auf den Umgang mit Worten. So besagt es ein asiatisches Sprichwort, wie man aus der Speisekarte erfährt. Im Körbchen gibt es auch europäisches Verzehr-Werkzeug, die Nahrungsaufnahme soll nicht in Stress ausarten. Schließlich hat man mit der kulinarischen Auswahl genug zu tun.

Denn vietnamesische und Sushi-Bar, das ist volles Programm, das eine nummerierte Karte und die damit verbundenen Möglichkeiten, fast jedes Gericht mit Huhn, Ente, Rind oder Tofu kombinieren zu können, nach sich zieht. Das ist praktisch für den Service, aber für den Gastro-Zeitgeist mit bewusster Reduktion schlichtweg zuviel. Zugute gehalten werden darf dagegen die Nennung (zumindest eines) Lieferanten. Der Fisch fürs Sushi kommt von der Deutschen See.

Vorspeise "Ha Cao": gedämpfte Teigtaschen mit Garnelen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vietnam und Japan also, dazu mit Sauer-Scharf-Suppe, Sommerrollen, Chicken Saté oder Glasnudelsalat noch viele alte Bekannte aus dem südostasiatischen Gemeinschaftstopf. Die Wochenkarte vergrößert das Spektrum noch um Udon Nudeln und Gemüse aus dem Wok als veganen Beitrag.

Mit zwei Sushi Bowls wird der immer noch währende Bowl-Trend mit der eigenen Küche verbunden. „Flambée Sake Don“ heißt eine der beiden Schalen, befüllt mit flambiertem Lachs, Seetangblättern, Reis, eingelegtem Ingwer und Lauchzwiebeln. Weißer und schwarzer Sesam als hübsche Dekonote, das funktioniert, die Cocktailsauce als cremig-verbindendes Element hingegen bringt nicht das gewünschte Ergebnis, belässt die Bowl als etwas trockene Angelegenheit. Dem wirkt besser der in Keramiktassen mit Deckel und Holzlöffel gereichte Zitronengras- und Gen-Matcha-Tee entgegen. Dennoch: Als Lunch ist die Bowl gut geeignet.

Ga Xao Gung: Hühnerfleisch, gebraten mit Ingwer, Zitronenblätter, Gemüse und vietnamesische Kräuter, Duftreis. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die acht Tekka Negi sind ein schöner Snack mit Thunfisch und Klebereis in guter Qualität. Probierenswert ein anderer kleiner Happen: Ha Cao, vier gedämpfte Teigtaschen mit Garnelen und einem scharfen Sößchen, die für gutes Handwerk stehen.

Wie in der Speisekarte beschrieben, ist das Rindfleisch beim Bo Nuong saftig gegrillt. Angenehm scharf, gut kombiniert mit gedämpftem Gemüse und Duftreis, ist es kein noch nie erlebter Gaumengenuss, jedoch ein stimmiges Gericht.

Gastro-Steckbrief Old Town Hanoi, Friedrich-Ebert-Straße 92, 14467 Potsdam, Tel. 0331/81 70 96 40, 0173/482 52 23, www.old-town-hanoi.de Geöffnet: Täglich 10 bis 22 Uhr Plätze: innen ca. 36, außen ca. 16, nicht behindertengerecht Preise: Vorspeisen: 2 Euro bis 5,90 Euro Hauptgerichte: 5 Euro bis 13,90 Euro Sushi & Co.: 2,40 bis 16,50 Euro Säfte: 0,2 l/ab 2,80 Euro Wasser: 0,2 l/1,50 Euro Bier, 0,33 l/3 Euro Wein 0,2 l/4 Euro Was uns gut gefiel: Klein und sympathisch mit ein paar kulinarischen Entdeckungen wie Hao Cao, vornehmlich fairen Preisen, guter Sushi-Fisch-Qualität und frischen Säften. Was uns weniger gut gefiel: Die zu große Speisekarte, eine Fokussierung könnte bei den einzelnen Gerichten noch mehr rauskitzeln.

Bei den Getränken überzeugen die frischen Säfte, Limettensaft etwa, und die ebenfalls hausgemachten Lassi, neben Mango auch Avocado. Bier aus Hanoi gibt es; Wein ist hier zu vernachlässigen.

Preis-Leistungs-Verhältnis:

Das Gros der hausgemachten Säfte und Lassis zwischen 2,80 Euro und 3,50 Euro, das ist sehr kundenfreundlich. Die Lachs-Sushi-Bowl mit 13,90 Euro dagegen überhöht. Vorspeisen bis 5,90 Euro erfreulich, ebenso viele Hauptgerichte zwischen 6,50 und 8,50 Euro und Sushi ab 2,40 Euro. In der Summe preiswert, im Sinne von den Preis wert und mit Mehrwert für den Gast.

Service:

Eine junge, sympathische Servicekraft, eine ältere Dame, die auch den einen oder anderen Teller an den Tisch bringt. Angenehm und unkompliziert, wie es zum Lunch an einem Arbeitstag passt.

Bewertung:

Konnte man schon einmal vor Ort die spannenden Restaurants in Hanoi kennenlernen, bewegt sich das Old Town Hanoi im netten, europäisierten Mittelfeld. Zudem noch in Kombination mit Sushi. Reicht nicht die Fokussierung auf eine Landesküche? Oder, was spannend wäre, eine Verknüpfung. Als entspanntes, nicht hochkomplexes Lunchlokal jedoch völlig okay.

Von Manuela Blisse