So schmeckt es im Der Duft

Innenstadt

Nasal wird man nicht angelockt. Vielmehr sind es der hübsche, pflastersteinerne Innenhof und die mit leeren Weinflaschen dekorierten Fensterbretter sowie, wäre es Sommer, große Topfpflanzen und mit Kräutertöpfen bestückte Tischchen und Stühle. Doch es ist Winter und man betritt über die drei Stufen am Eingang das kleine Feinkostgeschäft in einer historischen Remise. Oder sollte man sagen, die Weinhandlung, Weinbar, Tagescafé oder Lunchrestaurant?

„Der Duft“ ist eine kulinarische Symbiose all dessen. Innen ein kleiner gläserner Kühltresen, nicht einmal eine Hand voll Tische, dafür umso mehr Weinkisten, Weinflaschen und Pastatüten. Mittagszeit, alles ist besetzt, aber da wäre ja noch der Weinkeller. Eine Treppe, die mit Vorsicht zu genießen ist, führt hinab. Es gilt aufzupassen, dass man sich nicht den Kopf stößt. Ein Minigewölbe empfängt den Gast, drei Hochtische, Kerzen, wieder vinophile Deko- und Nutzstücke – es ist ein Ort der Heimeligkeit, der die Zeit vergessen lässt.

Bekannt vom Gusto

Das Gastronomenpaar Franco Cremonini und Andrea Mehnert hat den „Duft“ vor zwei Jahren eröffnet. Die beiden sind keine Unbekannten. Zuvor führten sie elf Jahre lang das italienische Pasta-Bistro „Gusto“ in der Friedrich-Ebert-Straße. Andrea Mehnert obliegt der Service und den managt sie souverän und freundlich. Eine Speisekarte gibt es nicht, vielmehr erfährt man persönlich von der Chefin, was vom Chef für den jeweiligen Tag zubereitet wird. Heute sind es Tatar, Tortellini mit einer Füllung aus Kalbs- und Schweinefleisch, Mortadella und Mozzarella in Brodo (Brühe) sowie Filet vom Duroc-Schwein mit Kräuterseitlingen. Das Lachsfilet mit Ofentomaten und Frühlingszwiebeln ist an diesem Tag allerdings schon aus.

Das Tatar, ruft der smarte Gast vom Nebentisch herüber, sei ein Muss, für ihn das beste in Potsdam. Ein Salumi – ein kalter Vorspeisenteller – ist ein guter Einstieg: Parmaschinken, Wildsalami, Brie de Meaux, Bergkäse, grüne Oliven und hausgemachtes Focaccia haben gute Produktqualitäten und sie sind gegen übliche Potsdamer Portionierungen schmaler bemessen. Gerade wenn ein Glas Governo Toscana Rosso, ein runder, harmonischer Sangiovese den Mittagstisch begleitet. „Feine Weine aus Deutschland, Frankreich und Italien“ hat schon die Tafel im Hof den Gästen bedeutet. 55 bis 60 Weine führt der „Duft“, darunter auch einige Österreicher.

Der Tatar macht schon beim Hinschauen Appetit. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein abgeflachter Kegel stellt sich als das mit Vorschusslorbeeren behaftete Hackfleisch vor. Es ist bereits mit Sardellen, Kapern, rohem Eigelb und Zwiebeln angemacht und von einer Spur grasigem Olivenöl umgeben. Die vier Sardellencremetupfen sind nicht nur dekorativ. Sie geben einen zusätzlichen Salzkick. Der aber ist nicht nötig, der Chef hat keine Scheu vorm Würzen und entsprechend kräftig, sogar sehr kräftig, kommt das Tatar daher. Alternativ hätte man auch mit irischen Felsenaustern beginnen können, begleitet von einem Glas Canella Proscecco oder Heidsieck Champagner.

Der Begleiter ergötzt sich an den gefüllten Nudeln in Brodo, lässt den Mozzarella lange Fäden ziehen, die sich fast mit seinem Weinglas verheddern. Die Brühe ist nicht ganz so klar wie das Rezept aus der Emilia Romagna eigentlich vorgibt. Jedoch entzückt die leicht milchige Brühe die Geschmacksknospen, sie wäre auch ohne die Pasta-Einlage ein winterlicher Magen- und Seelenwärmer. Diese Zubereitungsart stammt von Francos Oma aus Modena. Als Dessert wird der Mascarponeschaum empfohlen. Man muss auch verzichten können, es herrscht bereits ein angenehmer Sättigungsgrad.

Rechnung "Der Duft" Quelle: Maz

Im Gegensatz zu sonstigen Feinkostgeschäften ist die Auslage im „Duft“ nicht überbordend gefüllt. Vielmehr bietet Franco Cremonini einen Delikatessen-Bestellservice für seine Kunden an. In zwei Tagen, sagt er, könne er alles besorgen von iranischem Kaviar bis Fleisch aus Japan, was gewünscht werde. Dass für die Feinkost-Weinbar ein nicht italienischer Name, der Geruchserwartungen weckt, gewählt wurde, passt zum Gesamtkonzept. Im „Duft“ werde gereicht, was gut rieche, erklärt der Küchenchef zum Abschied und holt ein Kästchen mit frischem Trüffel aus Umbrien hervor – trefflicher lässt sich der Duft des „Duft“ nicht vorführen.

Von Manuela Blisse