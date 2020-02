Die besten Potsdamer Restaurants für den kleinen Geldbeutel

Potsdam

Gut essen gehen in Potsdam, ohne viel zu bezahlen? Es gibt viele Möglichkeiten in der Stadt. MAZ-Restauranttesterin Manuela Blisse hat die besten drei ausgesucht. Ein Überblick in Kürze:

Mylia – Streetfood aus Hanoi

Das Restaurant Mylia bietet Vietnamesische Küche im Potsdamer Markt-Center an, hier Kellnerin Thuan mit dem Gericht Rotes Curry (leicht Scharf) mit gegrillter Ente. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nach Hanoi ist es nur ein Katzensprung. Das Mylia bringt vietnamesische (Streetfood-)Küche für europäische Gaumen verträglich in die Nachbarschaft des Markt-Centers. Eine Viet Bowl und große Suppen gibt es für unter zehn Euro, Currys zwischen 8,50 und 13,50 Euro, Reisbandnudeln im Schnitt um neun Euro – immer zum Sattwerden.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Gastro-Test

Anschrift: Mylia, Breite Straße 25–27, 14471 Potsdam, Montag bis Samstag 11.30 bis 21.30 Uhr, Tel. 0331/24 34 28 67, www.mylia.de

Preise: Vorspeisen, Suppen, Salate: 3 bis 11,90 Euro; Hauptspeisen: 6,90 bis 16,50 Euro; Desserts: 3,90 Euro

Herr Dang – Asia-Küche und Sushi

Herr Dang serviert Asia-Küche und Sushi. Quelle: Stefan Gloede

Gut, dass Herr Dang zweigleisig fährt. So stellt sich die Frage, ob Satéspieße (8,50 Euro) und Banh-Bao-Burger (9,50 Euro) oder ein Sushi-Menü (10 bis 21 Euro) nicht. An langen, hellen Holztischen oder auf der großen Bürgersteigterrasse sitzend, schnabuliert man aus der Asia-Küche wie von der Sushi-Bar – bei Portionen für zwei angenehm preisfair.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Gastro-Test

Anschrift: Herr Dang, Brandenburger Straße 16, 14467 Potsdam, täglich 11.30 bis 22 Uhr, Tel. 0331/88 7166 92, www.herr-dang.de

Preise: Vorspeisen: 3,90 bis 12,50 Euro; Hauptgerichte: 7,90 bis 14,90 Euro; Sushi & Co.: 3 bis 21 Euro; Desserts: 3,90 bis 4,50 Euro

Belmundo – Türkische Kartoffel

Restaurant Belmundo in der Jägerstraße. Quelle: Joachim Liebe

Preußenkönig Friedrich II. war auch „Kartoffelkönig“, trug er doch zur Verbreitung der Kartoffel in Brandenburg bei. Das Belmundo steht auf die Knolle, allerdings als türkisches Fast-Food „Kumpir“: schonend gegart in einem Spezialofen mit kreativen Füllungen, regional auch mit Leinöl, vielfach vegan und vegetarisch. Eine gesunde Mahlzeit zwischen 5,50 und 7,70 Euro.

Anschrift: Belmundo, Jägerstraße 40, 14467 Potsdam, Sonntag bis Freitag ab 11.30 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Tel. 0331/23 18 48 22, www.belmundo-potsdam.de

Preise: Salate: 3,30 bis 8,40 Euro; Portugiesische Croissants: 2,60 bis 4,80 Euro; Hauptgerichte (Kumpir): 5,50 bis 7,70 Euro

Von Manuela Blisse