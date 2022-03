Restaurantkritik - England auf der Zunge: So schmeckt’s im Slice of Britain in Potsdam

Englische wie britische Restaurants und Cafés sind hierzulande eine Seltenheit. In Berlin gab es vor Jahren zwei tolle Adressen. Mit dem Slice of Britain versorgt Potsdam die Region – wie frühstückt es sich dort, wenn vielfach immer noch Vorurteile über die englische Küche kursieren?