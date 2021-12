Werder (Havel)

Ein Hotel, ein Restaurant. Mit dem Hotel am Markt hat im letzten Sommer eine hübsche kleine Herberge am Marktplatz in Werder eröffnet. Etwas später dann das Fritz am Markt. Ein Hotelrestaurant also, aber die schmucke Speisestube ist weit mehr. Sie ist ein eigenständiges kleines Gourmetrestaurant mit entspanntem Ambiente. „Casual Dining“ nennt man das heute. Wobei Begrifflichkeiten dort Nebensache sind. Auch „Brandenburger Tapas“ und Regionalität werden lieber auf dem Teller erklärt.

Lage und Atmosphäre:

Das Fritz am Markt ist ein besonderes Restaurant am historischen Marktplatz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Altstadt vom Havelstädtchen und ehemaligen Fischerdorf Werder hat sich ein schönes Fleckchen Erde ausgesucht. Ein Kleinod im Kleinod ist der kopfsteingepflasterte Marktplatz. Das gelbe Häuschen an der Ecke Baderstraße soll das zweitälteste Steinhaus auf der Insel sein. In jedem Fall ist es nun ein anheimelndes Restaurant. Zwei Speisestuben, die eine mit Tresen, die andere mit tiefroten Wänden und Zugang zum kleinen Hotelsalon, ein bisschen Wirtshausatmosphäre, ein bisschen heimisches Esszimmer. Das Küchenbüffet stand im Elternhaus von Betreiber Friedrich W. Niemann. Die Wandbordüre und der Kamin von 1821 im Salon sind noch original. Der „Fritz“ im Fritz am Markt ist klar an dessen Person geknüpft. Seine Mutter, verrät er, habe ihn immer Fritz gerufen.

Speisen und Getränke:

„Brandenburger Tapas“, da hatte sich Friedrich W. Niemann ja eine originelle Sache überlegt. Doch so recht etwas damit anzufangen wusste Christian Heymer nicht. Vielmehr spann der junge Küchenchef die Idee weiter. Brandenburg gleich Regionalität, und die setzt er konsequent um. Die Produkte in seiner Küche kommen, bis auf Pfeffer, aus einem 15-Kilometer-Radius. Ergänzt werden sie um Spezialitäten aus Brandenburg. Wenn es Wild gibt, dann aus der eigenen Familie, Heymer kommt aus einem Jägerhaushalt und weiß schon, dass er im Februar Mufflon auf die Karte setzen will. Produzenten besuchen, auf Märkte gehen, damit beginnt der Tag des in Thüringen geborenen Küchenchefs.

Das Ambiente im Fritz am Markt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Tapas, das sind Kostproben durch seine gemüsefokussierte Küche. Die Schwarzwurzel mit gebeiztem Eigelb, Radieschen und Walnüssen aus dem eigenen Innenhof oder die Mohnkarotte mit Sellerie in verschiedenen Texturen, natur und pochiert, Rostzwiebelfond, Lauch und Staudensellerie, das sind in sich abgeschlossene Teller, die mit „Viel-Butter“-Soßen und -Dips, die der gehaltvolleren Herbstküche gerecht werden.

Vor allem wenn man noch mit dem großartigen Brot von Müselers Brotladen hineintunkt. Heymer schwört auf die Potsdamer Bäckerei, so gut könne er einfach nicht backen. Die Fichtenbutter dazu, ja, da ist er wieder in seinem Metier.

Gastro-Steckbrief fritz am markt, Am Markt 7/Ecke Baderstraße 19, 14542 Werder (Havel), Tel. 03327/731 76 70, www.meinwerder-hotel.de Geöffnet: Mittwoch bis Freitag ab 18 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr, Winterpause: 2. bis 31. Januar 2022 Plätze: innen 20 bis 25, außen ca. 40, nicht behindertengerecht Preise: Vorspeisen, Hauptgänge und Desserts 8 bis 16 Euro; Softdrinks, Säfte: 0,2 l/ab 2,80 Euro; Wasser: 0,25 l/2,80 Euro, Fl. 6,40 Euro, Wein: 0,2 l/ab 8,50 Euro, Fl. ab 32 Euro, Bier: 0,3 l/3,20 Euro Was uns gut gefiel: Ein regionales, gemüseliebendes und verständliches Konzept auf sehr hohem Niveau in einer charmanten Umgebung – Cosy Dining, das die Anfahrt wert ist. Was uns weniger gut gefiel: Für den klassischen Esser wie meinen Begleiter zu wenig Fleisch und Fisch in dieser Karte (Anzahl variiert), bei uns jeweils nur ein Gericht.

Schwarzwurzel und Mohnkarotte sind, wie alle zehn Gerichte überhaupt, sowohl Vorspeise wie Hauptgang. Es gibt keine Unterscheidung mehr, die Reihenfolge bestimmt der Gast. Wenn es der gespiegelte Zwetschgenkuchen mit Honigkresse als Start sein soll, bitte schön. Alle Teller sind in etwa gleich groß. Pro Gast zwei bis drei Gerichte, dann müsste man als Paar zweimal im Monat kommen, um die mehr oder weniger monatlich wechselnde Karte einmal durchzuprobieren. Zu viert funktioniert das im Family-Style-System zum Teilen bei einem Besuch.

Hier die Köstlichkeit "Fass mal dem Huhn ans Herz" Spitzkohlcoleslaw, Gebrannte Mandeln von Mama, Geräucherter Apfel. Quelle: Bernd Gartenschläger

Jeder Gang spielt mit Texturen, lässt verschiedene Aromen, Salzigkeit, Frische, Süße zu Tage treten und ist dennoch immer anders. Sehr kräftig und bodenständig zeigen sich die Kerbelknolle mit Räucherschinken, grobem Senfmousse und Mini-Pumpernickelwürfeln. Eine zarte Erinnerung an den Sommer gelingt mit Zander-Ceviche und Verjuszwiebeln. Beim einzigen Fleischgang der Novemberkarte, dem Ochsen Short Rip, wird mit der Brandenburger Champignoncrème gezeigt, dass es eine Oberliga der schnöden Pilzcremesuppe gibt. Salzquitte und Fichte dazu, das ist gelungen frech.

.Hier das Gericht "Bratapfel...ne Tomate meets Kaffeekontor". Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Favorit (nicht politisch): „Helmut T. Kohl“. Topinambur, fast zu vernachlässigen, jedoch der Grünkohlkimchi – Omas Einlegen trifft auf angesagte Retroküche – mit kandiertem Ingwer sind ein kongeniales Zusammentreffen. Im Service, an den Getränken, dafür ist seit Mai Mark Hedt gebürtig aus Sachsen-Anhalt, zuständig. Auch hier eine, wenn auch etwas weiter gefasste Regionalität. Die Weine kommen aus Brandenburg und ganz Deutschland.

Preis-Leistungs-Verhältnis:

Es gibt keine Unterteilung in Vor-, Haupt- und Nachspeise. Die Teller kosten zwischen acht und 16 Euro. Das ist eine Gesamtkalkulation, die beim Ochsen Short Rip mit 16 Euro schon sehr preiswert rüberkommt. Weil in jedem Gericht viel Handwerk steckt und die Zutaten sehr bewusst ausgesucht sind, gilt: Es ist den Preis wert im besten Sinne.

Gastgeber Christian Heymer (28) mit Grünkohl Kimchi, Steckrübe, krosse Haut, Chilli. Quelle: Bernd Gartenschläger

Service:

Das Serviceteam im Herbst und Winter ist klein. Größer ist es im Sommer, wenn die bezaubernde Terrasse auf dem Marktplatz geöffnet ist. Wir haben „nur“ Mark Hedt erlebt. Souverän, charmant und sein (Wein-)Wissen immer gern weitergebend. Auch der Küchenchef lässt sich gerne bei den Gästen blicken.

Bewertung:

Regionalität und die Aufhebung der Speisenfolge sind ein erfrischendes Konzept. Weil Christian Heymer ein sehr guter Handwerker ist, das Beste aus den Produkten herausholt und ein Händchen für ungewöhnliche und spannende Kombinationen hat, sind die Gaumenerlebnisse in dieser behaglichen Speisestube großartig.

Von Manuela Blisse