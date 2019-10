Oh, là, là: So französisch schmeckt es im La Madeleine

Innenstadt

Ein platter Kuchen, eine ganze kulinarische Welt: Crêpes, in der Bretagne kreiert, in Frankreich und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Die Franzosen gehen dabei elegant zur Sache, der Eierteig wird ganz dünn ausgebacken und sie benutzen dafür ein spezielles Utensil, das Crêpeeisen. Die Deutschen gehen bodenständiger an die Sache ran, bereiten den weit dickeren Eierkuchen in der Pfanne zu, daher auch das Synonym Pfannkuchen.

Einer der herzhaften Crêpes aus Buchweizenmehl im La Madeleine. Quelle: Bernd Gartenschläger

Doch zurück ins Land der Gourmandise. Der Crêpe ist die Basis für süße wie herzhafte Fantasien. Die reichen vom Zucker-Butter-Purismus bis zum Dessert-Klassiker, dem mit Orangenlikör flambierten Crêpe Suzette, von einer soliden Käse-Schinken-Variante bis zur Veredlung mit Lachs. Das ist natürlich für die Potsdamer nichts Neues, seit mehr als 20 Jahren ist die Crêperie La Madeleine in der Altstadt unweit vom Jägertor eine Bastion für bretonische Spezialitäten.

Die Crêperie La Madeleine ist in der Lindenstraße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Man müsste den Namen um „Galetterie“ erweitern, die dunkleren, glutenarmen Pfannkuchen aus Buchweizenmehl gehören dort ebenfalls zum Selbstverständnis der Küche. Die befindet sich auf einer Empore, auf der eine Art großer und kleiner „Chefs Table“ stehen, so dass man direkt am Geschehen ist. Nasal wie optisch: Es duftet, wenn Crêpes und Galettes zubereitet werden, und man kann eben auch dabei zuschauen, wie auf den jeweils zwei Eisen für die verschiedenen Eierkuchen sich flüssiger in festen Teig transformiert.

Cidre auch aus Birnen

Der von dunklem Holz getragene, gemütliche Gastraum strahlt Sympathie aus. Zahlreiche „Reserviert“-Schilder deuten auf einen oberen Platz in der Gastro-Beliebtheits-Skala hin. Zwei freundliche und lebhafte Damen haben den Laden im Griff, sind flugs mit den Speisekarten zur Stelle. Dass das Madeleine wahrlich eine französische Seele hat, zeigt sich auch bei den Getränken.

Gastro-Steckbrief Crêperie La Madeleine, Lindenstr. 9, 14467 PotsdamTel. 0331/270 54 00https://creperie-potsdam.de Plätze: innen ca. 45, außen ca. 45 Öffnungszeiten: Täglich von 12 bis 23 UhrPreise: Vorspeisen: Suppen 4,50 bis 11,90 Euro; Salate 6,50 bis 16,90 Euro; Crêpes, Galettes 3,90 bis 19,90 EuroDesserts 4,90 bis 5,50 EuroSoftgetränke, Wasser 0,33 l/ab 3 EuroCidre 0,2 l/3,80 Euro, Fl. 11,80 EuroAperitiv: 0,02 l/3 EuroChampagner: Fl. 59 bis 65 EuroBier: 0,33 l/ab 3,20 EuroWein: 0,2 l/ab 4,90 Euro, 0,5 l/ab 11,90 Euro, Fl. ab 21,50 EuroDigestif: 4 cl/3,90 bis 6,50 EuroKaffee: 2,50s bis 4,10 Euro

Es gibt ein umfangreiches Angebot an Cidre. Auch der Apfelschaumwein, es gibt ihn auch aus Birnen, ist eine Spezialität der Bretagne und der Normandie. Er wird auch frisch offeriert, in kleinen Tontassen eingeschenkt und auf den Tischen dienen Cidre-Flaschen als Kerzenständer. Hinzu gesellen sich das französische Nationalgetränk Champagner, Cremant, Pernod und Ricard. Die ordentlichen Weine stammen vom Weingut Le Fage in der Region um die Stadt Bergerac.

Die Cidre-Auswahl im Lokal. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mit dem Salat das Herz erobert

Obwohl ein herzhafter Pfannkuchen eine vollwertige Mahlzeit und klar ist, dass der Abend mit einem süßen Crêpe beschlossen wird, bestellen wir Vorspeisen: drei Jakobsmuscheln mit Zitronenpfeffer auf Feldsalat sowie gratinierte Weinbergschnecken.

Die auf französisch St. Jaques heißenden Kammmuscheln werden mit Zugabe als Quartett serviert. Allerdings hätte ich sie nicht mehr dem Gast zugemutet. Nicht, dass sie schlecht gewesen wären, aber der Frischezustand wurde ausgereizt.

Der Salat Fromage mit Fetakäse, Pinienkernen und Oliven. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Begleiter fühlt sich beim Anblick der gusseisernen Schneckenpfanne wie Gott in Frankreich, nörgelt aber auch. Die Schnecken werden im La Madeleine in Kräuter-Soufflé und mit Emmentaler und Roquefort gratiniert zubereitet. Das Ganze präsentiert sich als ein wenig harte Kruste und so fokussiert sich das Tischgespräch auf die Vorzüge von Schnecken in Kräuterbutter.

Um der Hauptgerichtsüppigkeit vorzubeugen, werden eine Galette „complète Champignons“ mit Ei, Schinken, Käse und Champignons sowie ein „Salade Provencal“ mit Garnelen und getrockneten Tomaten bestellt. Beim Grünfutter erobert der Koch mein Herz zurück.

Saftige Garnelen, zu den getrockneten auch noch halbierte Cocktailtomaten, grüne Oliven und Sprossen, die appetitlich angerichtet wurden, überzeugen als Gruß aus Südfrankreich. Die kuvertartig gefaltete Galette ist ein guter Vertreter ihrer Art.

Ein Crêpe Quebec mit Ahornsirup, Zimt und Vanilleeis. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dennoch bleibt etwas Platz für einen süßen Crêpe. Trotz der Auswahl von Karamellcreme über Mangomousse bis zu warmen Waldbeeren und Vanilleeis tendieren wir zur Basis mit Butter, Zucker und Zimt – eine ehrliche und gute Entscheidung. Den Geschmack noch im Mund, könnte man sich nun selbst an die Zubereitung der bretonischen Spezialität machen. Denn auf jedem Platz liegt ein Papierset mit Crêpe-Anleitung – zwar auf Französisch, aber nur so ist es eben authentisch.

MAZ-Wertung Was uns gut gefiel: Crêpes und Galettes wie in Frankreich, schöne Cidre-Auswahl. Was uns weniger gut gefiel:Die Vorspeisen haben reichlich Luft nach oben.

Von Manuela Blisse