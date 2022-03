Potsdam-Babelsberg

In Spanien gibt es Bodegas, in Deutschland Wirtshäuser. Vergleichbar? Ja, im Hinblick auf die Bodenständigkeit. Nein, wenn der iberische Wortursprung auf einen geselligen (Wein-)Keller für Speis’ und Trank hinausläuft. Von der Idee eine Bodega, fällt das La Copa vom Ambiente in die Rubrik der Gasthäuser. Es gibt Tapas wie „spanische Spezialitäten“. Und saisonal auch winterliche Entenkeule. Ist das ein kulinarischer Brückenschlag oder sind dies vielmehr parallel verlaufende Küchenstränge, denen jedwede Schnittstellen fehlen?

Atmosphäre und Lage

Tresen im Restaurant "La Copa". Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Babelsberger Karl-Liebknecht-Straße macht Lust auf den Sommer. Die breiten Bürgersteige können die dortigen Gastronomen wie eine Piazza nutzen. Es gibt reichlich Platz für die Außengastronomie. Das moderne dreigeschossige Gebäude mit Türmchen-Andeutung an der Ecke Garnstraße beherbergt im Erdgeschoss das La Copa, eine Speisekneipe mit burschikosem Dunkelholz-Mobiliar. Unspektakulär, unkompliziert, Spanien-Fernweh kommt nicht auf. Dass man sich dennoch willkommen fühlt, liegt im Service in Person einer jungen Frau – dazu später mehr.

Speisen und Getränke

Ich bin kein uneingeschränkter Freund der spanischen Küche. Vieles ist mir zu ölig, zu traditionell übernommen, ohne moderne Weiterentwicklungen in Betracht zu ziehen. Doch Tapas stimmen mich mehr als versöhnlich. Diese kalten und warmen Soulfood-Happen lösen im Grunde genommen die klassische Unterteilung in Vor- und Hauptspeisen auf, wenn man das Naschen von vielen kleinen Tellern nur lange genug zelebriert.

Verschiedene Tapas mit geröstetes Knoblauchbrot und Dips. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein (Hauptgericht-)Klassiker jedoch hat mich schon immer für sich eingenommen. Das Nationalgericht Paella, am besten draußen vor den Augen des Gastes zubereitet. Dieser Budenzauber ist hierzulande schwerer zu bewerkstelligen. Ich erinnere mich jedoch noch gut an die Paella im Mea Culpa in der Potsdamer Innenstadt. Mit Vorbestellung von einem Tag, damit gerade die Meeresfrüchte zeitnah gekauft werden können und die Paella-Zubereitung nicht den gesamten Küchenbetrieb auf den Kopf stellt.

Im La Copa integriert sie sich ohne weiteres in die große Karte, sogar in einer Hand voll Varianten. Die Crux an Überangeboten: Soviel Ware kann nicht frisch vorhanden sein und frische Zubereitungen sind nicht in Gänze möglich.

Gegrillte Dorade mit Zitronenbutter, Rosmarinkartoffeln und Salat. Quelle: Bernd Gartenschläger

Tapas plus Paella sind natürlich für den eigenen Magen auch viel zu viel, aber das bringen Gastro-Tests nun einmal mit sich. Die Tapas-Selektion – erfreulich zeitgemäß die separat aufgeführten vegetarischen Optionen – läuft auf ein Dreierlei hinaus, dessen Fertigstellung man fast beobachten könnte. Die Tür zur Küche steht auf; als Showküche ist dies jedoch nicht zu verstehen. Dadurch zieht leider auch der Brat- und Brutzelgeruch in den Gastraum.

Von Häppchen kann nicht die Rede sein. Potsdam-typisch fallen auch hier die Portionen größer aus. Mehr ist nicht zwangsläufig besser, schöner wäre ein dünner geschnittener Serrano-Schinken gewesen. Die Garnelen in Knoblauch kommen uns nicht heiß genug an den Tisch, überzeugen jedoch ob ihrer schönen Glasigkeit. Die marinierten Hähnchenbruststreifen in Paprika-Knoblauch sind uns zu „eingedeutscht“. Meiner Begleitung kommt dieser Umstand allerdings gut zupasse. Es ist für ihn die Gelegenheit, nach einem anständigen offenen Rioja ein Chiemseer Helles zu bestellen.

Spanischer Mandelkuchen mit Vanilleeis und Schlagsahne. Quelle: Bernd Gartenschläger

Für eine Person bestellt, reicht die Paella-Pfanne für mindestens zwei Leute, auch ohne Tapas vorweg. Allerdings macht eine Reis-Dominanz noch keinen spanischen Klassiker wertig. Und frittierte Calamari sind mir bisher in einer Meeresfrüchte-Paella auch noch nicht untergekommen.

Ich lehne mich jetzt einmal ein ganzes Stück aus dem Fenster und greife auf den Konjunktiv zurück. Könnte da Convenience der Grundstock der Reispfanne sein? Was sich ansonsten an Meeresfrüchten und Fisch, unter anderem Lachs, findet, ist ordentlich und entschädigt auch für das in Gänze noch ein Stück weit zu wässrige Gericht.

Da die Tapas immer noch auf dem Tisch stehen, wird das finale Augenmerk einfach auf einen letzten Happen Serrano-Schinken und Garnele gelenkt.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Ob der gut gemeinten Portionen, die mehr zwei denn eine Person bedienen, sind die Preise passend. In Bezug auf die Produktqualitäten könnte ein wenig an den Stellschrauben des Preis-Leistungs-Verhältnisse gedreht werden.

Gastro-Steckbrief La Copa, Karl-Liebknecht-Straße 126, 14482 Potsdam, Tel. 0331/73 04 27 22, www.la-copa.de Geöffnet: Täglich ab 10 Uhr Plätze: Innen ca. 45 bis 50, außen ca. 50 bis 60 Preise: Frühstück 5,60 bis 12,75 Euro, Tapas 3,80 bis 12,90 Euro; Hauptgerichte 11,90 bis 19,50 Euro; Desserts 4,20 bis 5,20 Euro; Wasser 0,75l 6,60 Euro, Wein 0,25 l ab 5,80 Euro, Bier 0,5l 4,50 Euro Was uns gut gefiel: Unkompliziert für Tapas und Wein, vor allem im Sommer draußen. Was uns weniger gut gefiel: Eine viel zu große Karte. Eine Best-off-Reduktion an Gerichten würde das Ergebnis steigern. Zu viel Küchenduft im Gastraum.

Service

An unserem Abend war es die junge Frau im Service, die den Laden auch noch allein gestemmt hat, der die charmante Klammer zwischen Speisen- und Getränkebringerin und Gäste-Betreuung gelungen ist. Nett und hemdsärmelig und aktiv am Gast – liebe Wirte, das sorgt für Umsatz.

Bewertung

Das La Copa ist für mich das wahrscheinlich un-spanischste Lokal, in dem ich je gewesen bin. Mit Mittagsgerichten wie Bandnudeln in Schinken-Sahne-Sauce erschließt sich mir auch kein klares kulinarisches Konzept. Dennoch war es ein charmanter Abend in einem sympathischen Laden, der bei einem Glas Wein und Tapas im Sommer draußen seine Berechtigung als Kieztreff mehr ausspielen kann als im Winter.

Von Manuela Blisse