Zwischen Wantan und Sushi: So schmeckt es im „Herr Dang“

„Most wanted“ – würde die Potsdamer Restaurantszene in einem „Eastern“ mitspielen, könnte an hölzernen Pfählen und schwingend-knarrenden Salontüren ein Bild von Herrn Dang hängen. Allerdings aus einem anderen Grund. Das Restaurant von Le Thi Quynh Chau gehört zu den beliebtesten Lokalen in ganz Potsdam. Ohne Reservierung, das ist schwierig.

Groß, klein, jung, alt, alleine, zu zweit, mit Familie, mit Freunden, es scheint ein ungeschriebenes Gesetz, dass man mindestens einmal dort gewesen sein muss. Dennoch gelingt es den jungen und flinken Mitarbeiterinnen, einen Teil der Laufkundschaft auch ohne Reservierung unterzubringen. Das funktioniert auch, weil Herr Dang keine Speisestätte für lange Food-Sitzungen ist, sondern vielmehr die schnellere Restaurant-Imbiss- oder neudeutsch gesagt Restaurant-Streetfood-Kultur pflegt. Besteck, Stäbchen aus Plastik (nicht so schön), Papierservietten, Saucen, das alles steht bereits auf den hübschen kleinen Holztischen und die Holzhocker sind auch nicht zum Dauerverweilen ausgelegt.

Einmal kreuz und quer durch Asien

„Feine asiatische Küche & Sushi Bar“ mit der „richtigen Kombination von Kräutern und Gewürzen“ heißt die hauseigene Philosophie. Entsprechend groß ist die Karte. Frühlings- und Sommerrollen, Wantan, Glasnudel- und Papaya-Salat, Kokos- und Hühnersuppe, gebratenes Gemüse, Bratreis und -bandnudeln, jeweils zur Auswahl mit Huhn, Rind, Ente, Garnelen oder Tofu – kurzum einmal kreuz und quer durch Asien mit Vietnam im Fokus. Zudem werden in der offenen, betriebsamen Küche hinter dem langen Tresen auch Banh-Bao-Burger zubereitet sowie natürlich Sushi & Co; der Reis steht bereits in einer großen Schüssel bereit.

Das Küchen- wie Serviceteam funktioniert wie ein gut geöltes Getriebe. Die jungen Damen im freundlichen, mit allerlei großen Schöpfkellen als Wandbehang gestalteten Gastraum setzen einen in Erstaunen. Ob man das Gericht oder die dazugehörige Nummer sagt, sie sind in beidem fit. Das erspart lästige Bestellverwirrungen, wie man sie anderswo häufig erlebt.

Wintertee mit Ingwer, Orange, Limette, Minze und Honig. Quelle: Stefan Gloede

Der Begleiter hält sich an eine alte Brauerregel. Zapft man nicht sein eigenes Bier, greift man lieber zur Flasche, einem Saigon Bier. Tee ist bekanntlich eine Gelddruckmaschine, betrachtet man den Wareneinsatz. Daher ist der Ingwertee mit 2,90 Euro wahrlich kein Schnäppchen, das aber muss man eigentlich überall berappen. Zumindest birgt die Teetasse einen Zweitnutzen als Handwärmer.

Die Speisen kommen Schlag auf Schlag

Der Wan Tan-Suppenschüssel ist dies weniger gegeben, auch wenn in Asien Suppen nicht brüllend heiß serviert werden. Passt man sich mit einer gemilderten Asia-Fusionküche den hiesigen Gaumen an, wäre dies auch bei den Temperaturen erwünscht – die Suppe hätte heißer und etwas kräftiger sein können. Aber die Wantan-Konsistenz war gut. Die beiden Thunfisch-Nigiri punkteten mit guter Fischqualität und waren wie alle Gerichte sehr schön anzusehen, ließen jedoch beim Reis die Diskussion um die Menge des Reisessigs aufkommen.

Sushi Menü: Lachs Nigiri und Lachs Maki. Quelle: Stefan Gloede

Suppe und Nigiri sind noch nicht verspeist, als die Hauptgerichte kommen. Das ist dann doch zu flink, aber da sich am Eingang bereits eine Traube hungrig-wartender Gäste gebildet hat, wäre Rumgezicke nicht nett. Vier auf einen Streich also und somit wird dem angesagten Sharing nachgegangen. Gabel, Löffel und Stäbchen huschen am Tisch umher. Die Nummer 35, gebratene Reisbandnudeln mit Huhn (recht sparsam), Gemüse (knackig), Ei und feiner Zitronengrasnote ist in Gänze großzügig bemessen. Beim Öl hingegen hätte die Küche etwas sparsamer sein dürfen.

Com Xao mit Rindfleisch. Quelle: Stefan Gloede

Die Ente mit Reis und Gemüse von der Tageskarte ist okay, kommt aber dennoch nicht an die Nudeln heran, sehr süß das Sößchen und die Ente spart nicht mit Fett. Vielleicht will Herr Dang damit jedoch seinen Gäste einen Schutz gegen die Wintertemperaturen geben, unterstellen wir ihm das einfach. Und tatsächlich: Der Heimweg scheint ein wenig milder.

Von Manuela Blisse