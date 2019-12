So schmeckt es im Sala Thai in Potsdam

Innenstadt

Als vor einer gefühlten Ewigkeit die ersten Thai-Restaurants in unseren kühlen Gefilden eröffneten, war dies ein unglaubliches exotisches Neuland. Da wurden Fernreiseträume wahr, zahlte man ohne zu zögern enorme Preise für Huhn mit Reis, Gemüse und ein paar asiatischen Gewürzen. Seit verschiedene Küchen Asiens sich als Streetfood auf Märkten oder in kleinen Lokalitäten präsentieren, ist er im Grunde obsolet, der alte Charme, und eine eingedeutschte Einrichtung. In der uns bekannten Art findet man sie nicht in Thailand, sondern eher in deutschen Gaststätten kennt.

Suppe Tom Kah Gai. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dunkles Holzmobiliar, Steinfliesenboden, Pflanzeninseln. Diese Designattribute beschreiben auch das Sala Thai. Dazu göttliches und nicht-göttliches Asia-Dekor, und, wenn man genau hinschaut, Heizungsabdeckungen, die ihre besten Tage hinter sich haben.

Gastro-Steckbrief Sala Thai, Dortusstr. 71c (im Hof), 14467 Potsdam, Tel. 0331/280 36 70, salathai-potsdam.de Plätze: innen ca. 64, außen ca. 40, nicht behindertengerecht Geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 11.30 bis 15 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 11.30 bis 22 Uhr, Mittagskarte 11.30 bis 15 Uhr Preise: Vorspeisen, Suppen 4,40 bis 8,20 Euro; Salat 5,50 bis 8,90 Euro; Hauptgerichte 10,40 bis 20,90 Euro; Dessert 2,50 bis 4,90 Euro; Menü für Zwei 52,90 bis 54,90 Euro Softdrinks 0,2 l/ ab 2,50 Euro Wasser ab 0,25 l/2,20 Euro Bier 0,3 l/ ab 2,90 Euro Wein 0,1 l ab 2,30 Euro; Cocktails, Longdrinks 5,20 bis 6,80 Euro

Letzteres wird wettgemacht durch die entzückende Servicekraft, die die Gäste im farbschönen Sarong in Empfang nimmt. Zwei Bereiche fallen positiv ins Auge: die wie ein Haus mit weit geöffneten Fenstern wirkende Sitzecke mit flachen Tischen und beinlosen Sitzgelegenheiten, sodass man auf dem Boden sitzt und isst. Auch die Terrasse macht einiges her. Sie liegt, wie das Sala Thai an sich in einem hübschen Innenhof.

Geschickte Hände am Werk

Rote Papierservietten auf geflochtenen braunen Tischsets sind kunstvoll zu Seerosen geformt und dies lässt erahnen, dass geschickte Hände am Werk sind. Das gilt auch für die kunstvoll geschnitzten Möhren, schöne Standard-Deko auf fast jedem Teller. Mit Enthusiasmus zubereitet wurde mein Zitronengrastee. In Schichten präsentieren sich Honig, feine Ingwerstreifen, Limettenschale sowie Minzblätter.

Das Sala Thai in der Potsdamer Dortustraße 71 hat einen gemütlichen Innenhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Einziger Nachteil des hohen Glases: Es ist nicht isolierte Standardware, lässt sich anfangs gar nicht in die Hand nehmen. Serviert wurde das Glas auf einem Unterteller mit einem, für meine Begriffe, ins Archiv der Gastro-Kuriositäten gehörenden Papieruntersetzer. Beim Nachfolge-Tee wurde nicht mehr ganz so viel Aufwand betrieben, weniger Inhalt, weniger Präsentationsinteresse.

Pad Thai: Pfannengerührte Nudeln mit Hühnerfleisch,Tofu und Gemüse Quelle: Bernd Gartenschläger

Die thailändische Küchenreise bringt den Gast an bekannte Stationen: Kokosmilchsuppe mit Huhn, Glasnudelsalat, Saté-Spieße mit Erdnusssoße, Garnelen-Frikadellen, rotes und grünes Curry, gebratenes Rind, Lamm, Huhn oder Ente mit nicht minder bekannten Beilagen wie Bambus und Sojasprossen oder Chili und Basilikum aber auch beim Lamm mit Feigen oder bei den Blacktiger-Garnelen mit Knoblauch und grünem Pfeffer. Hinzu kommen ein Dutzend vegetarischer Speisen.

Die Gemüsesuppe mit Huhn hört sich profan an. Und doch überzeugt sie mit einer Champignon-Übermacht und zartem Huhn. Was Schlangengurkenscheiben und Dosen-Maiskölbchen darin zu suchen haben, erschließt sich mir jedoch nicht.

Milde Schärfe

Der Begleiter ist mit seinem Rindfleischsalat mit knackigen Bohnen, Tomaten und Zwiebeln und einem sehr anständigen Glas Bordeaux zufrieden, verteidigt sogar seine zur Rose geschnitzte Möhre, als sei er auf einmal unter die Gemüsefans gegangen.

Gebackene Vanilleeiscreme Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein grüner Steinguttopf wird, kaum ist die Vorspeise verspeist, mit einem „Reis bitte“ angetragen. Üppig bemessen, salzarm, um die anderen Aromen nicht zu übertünchen, ist er ein typischer Normalo-Vertreter.

Eine Wärmeplatte folgt, auf der bald ein appetitlich angerichteter Tintenfisch mit Chili und Basilikum steht. Gebraten soll er sein, das ist kaum zu schmecken, wie er überhaupt recht geschmacksneutral ist. Was allerdings okay ist, wenn man vom zweiten Hauptgericht, dem roten Kokosmilchcurry mit Huhn und Gemüse, mitnascht.

Deko im Sala Thai . Quelle: Bernd Gartenschläger

Es ist mit einer roten Chili für milde Schärfe gekennzeichnet, darauf wird auch noch einmal hingewiesen – der Begleiter lässt um drei Chilis aufrüsten. Scharf ja, aber für Geübte dennoch eine leichte Übung. Geschmacklich okay, jedoch ist es auch nicht so, dass man dies nicht schon anderswo in dieser Liga gegessen hätte. Wenn sogar der Begleiter sich mehr Gemüsevielfalt statt eines fast durchgängigen Bohnen-Einerleis wünscht, wäre ein zeitgenössisches Make-over nicht verkehrt.

Unsere Wertung Was uns gut gefiel: Sehr zuvorkommender Service und ein guter offener Bordeaux für kleines Geld. Im Sommer die Terrasse. Was uns weniger gefiel:Relativ einfaches Ambiente und im Standard verhaftet.

Von Manuela Blisse