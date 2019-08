Potsdam

Platzhirsch hört sich nicht so schön an, trifft es aber im Kern. Kulinarische Instanz, damit wird man Alexander Dressel aber besser gerecht. Er sowie die Speckers stehen seit Jahren für die Gourmetküche in der Landeshauptstadt. Dressel hat einen Michelin-Stern, verteidigt ihn seit nunmehr 13 Jahren. Lange Zeit...