Das quirlige Hanoi, die beeindruckenden Reisterrassen in der Bergregion Hoang Su Phi, die herab schnellenden Wasserfälle Ban Gioc – Traumziele im Norden Vietnams, die derzeit wegen Corona nicht bereist werden können. Zu den dortigen kulinarischen Genüssen ist es jedoch nur ein kurzer Weg. In der fast schon gastronomischen Diaspora Potsdamer Chaussee in Groß Glienicke kocht Mai Nguyen wie Zuhause und das befindet sich im Norden der sozialistischen Republik am Südchinesischen Meer. Erst seit zwei Jahren betreiben sie und Ehemann Holger Ranft das kleine Restaurant. In Nicht-Corona-Zeiten hätte der Geburtstag Anfang Juni groß gefeiert werden können. Der wurde anders gestaltet und mit dem vielleicht größten Geschenk, der Wiedereröffnung.

„Ga Sot Xoai" – Gebratenes Hühnerfleisch und Gemüse in fruchtiger Mango-Kokossoße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wir waren kurz vor dem Lockdown in der familiären Speisestube. Regen, fast noch winterliche Temperaturen unter zehn Grad Celsius, dafür eine gut geheizte Speisestube in warmen Brauntönen mit teils Backsteinwänden sowie asiatisch anmutendem Tresen. Holger Ranft agiert als Gastgeber und im Service. Gutgelaunt, Berlin-Brandenburgischer Dialekt, ein aus der Baubranche stammender Quereinsteiger, der sich mit seiner Frau hier einen Lebenstraum erfüllt hat. Mai Nguyen hat schon als Kind gekocht, der Großmutter über die Schulter geschaut und deren traditionelle Rezepte aufbewahrt. Man sieht sie im Küchenbereich werkeln, entspannt und organisiert. Geschmacksverstärker haben bei ihr nichts zu suchen, auf Wunsch bereitet sie die Gerichte auch vegetarisch oder vegan zu.

Dennoch darf die Frage erlaubt sein. Keine Profis, funktioniert das? Ja, und zwar nicht nur charmant gut sondern richtig fein. Das erste charmante Detail am Tisch sind Besteck und Stäbchen, die in einem Bambusrohr gereicht werden.

Bodenständig mit moderner Handschrift

Ein mit Kreide beschriebener Aufsteller weist auf das Tagesgericht hin: Pho-Suppe aus kräftiger Brühe mit Reisnudeln, Sojasprossen, Zwiebel, Ingwer, Kräutern und wahlweise Huhn oder Rind. Das kennt man aus anderen vietnamesischen Restaurants. Jedoch beweist Mai Nguyen bereits bei dieser vermeintlich einfachen Suppe, dass sie gut kochen kann. Die Bodenständigkeit der pikanten Brühe mit Einlagen ist ebenso zu schmecken wie die eigene modern-leichte Handschrift der Köchin. Ingwer ist auch eine Komponente der hausgemachten Tees. Im Zusammenspiel mit Minze und Zitronengras ist so die passende Begleitung für die Pho-Suppe gefunden. Heißer Tee passt auch im Sommer gut zur vietnamesischen Küche, alternativ bieten sich die hausgemachten Limonaden an, die im Gegensatz zu vielen Convenience-Produkten keine Zuckergranaten sind. Mein Begleiter entscheidet sich für einen nicht weiter definierten trockenen Weißwein, der ihn jedoch zufrieden stellt.

„Mai Mai‘s little Kitchen“ ist in Groß Glienicke direkt an der Hauptstraße gelegen und nicht zu verfehlen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mit Wantans, Satéspießen, Glasnudel- und Rindfleischsalat, gebratenem Huhn oder Rind mit Gemüse liest sich die Karte wie bekanntes asiatisches Crossover. Doch zeigt sie auch, dass verschiedene Gerichte in nur mehr als einer Länderküche zu finden sind. Die Unterschiede liegen in den regionalen Interpretationen sowie in der Güte der Zubereitung. Die Pho Suppe, ähnlich einem Pot au feu, ist typisch vietnamesisch, gleichermaßen Street- und Soulfood.

Aromenreise in ein fernes Land

Die Wantan Chien präsentieren sich, wie in der Karte beschrieben: als frische, knusprig gebackene Teigtaschen mit gehacktem Hühnerfleisch. Die Zubereitung à la minute samt liebevoller Tellergestaltung braucht ein wenig Zeit, ohne lange Wartezeiten zu implizieren. Cari Ga, eines der Hauptgerichte, gebratenes Huhn in apart pikanter vietnamesischer Currysoße mit Zitronengras und Zitronenblättern, kündigt sich so duftend wie die Pho-Suppe an.

Der Begleiter hüllt sich in Schweigen, sein Ausdruck für Genuss. Mit Gol Bo, meiner Salatwahl als Hauptgang, schickt die Chefköchin – wie ein Schild an der Küche signalisiert – den Sommer an den Tisch. Der durch Chili angenehm scharfe Rindfleischsalat mit Zitronengras, Fischsauce, Minze und Limette sowie knackigen Erdnüssen gehört ebenfalls in die Kategorie Soulfood und zeigt, dass ein kleines, an einer Hauptstraße gelegenes Restaurant gänzlich unaufgeregt eine Aromenreise bieten kann, die einem aktuell nicht zu erreichende Länder nahe bringt.

Gastro-Steckbrief Mai Mai’s little Kitchen, Potsdamer Chaussee 17, 14476 Potsdam, Tel. 033201/ 609916, https://maimais-little-kichen.business.site Geöffnet: Dienstag bis Donnerstag 12 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 12 bis 21 Uhr Plätze: innen 24, außen: 12 bis 24 behindertenfreundlich Preise: Vorspeisen, Suppen 3,90 bis 9,50 Euro, Hauptgerichte 8,50 bis 22 Euro, Softdrinks 0,2 l ab 2 Euro, Bier 0,3 l/3,20 Euro, Wein 0,2 l/4,20 Euro

Von Manuela Blisse