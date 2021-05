Potsdam

Die Potsdamer Gastronomie öffnet am Freitag, allerdings nur draußen. In Innenräumen bleibt die Bewirtung verboten. Alle Gäste müssen entweder einen vollständigen Impfschutz oder einen aktuellen, höchstens 24 Stunden alten negativen Coronatest nachweisen und ihre Kontaktdaten beim Wirt oder in einer geeigneten App hinterlassen.

Impfen, Testen, Gäste zählen

Große Runden an den Tischen sind eigentlich nicht erlaubt, aber es gibt Ausnahmen. Grundsätzlich dürfen sich ab Freitag beliebig viele Personen aus zwei Haushalten treffen und nicht mehr wie bisher nur ein Haushalt mit einer weiteren Person. Die Ausnahme bilden wieder die vollständig Geimpften und auch diejenigen, die in den vergangenen sechs Monaten nachweislich eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Sie werden nicht mitgezählt.

Die negativen Corona-Tests, die Besuche in der Gastronomie oder Kulturveranstaltungen möglich machen, können Potsdamer ganz unkompliziert an mehr als zwei Dutzend öffentlichen Teststellen durchführen lassen. Die Tests sind kostenlos, es wird ein schriftliches Zertifikat über das Ergebnis ausgegeben, das dann zum jeweiligen Ausflug mitgenommen werden sollte. Eine Liste zu den Teststellen hat die Landeshauptstadt auf ihrer Homepage veröffentlicht, auf maz-online.de gibt es zudem eine interaktive Landkarte. Zu Hause durchgeführte Selbsttests dagegen berechtigen nicht zum Einkaufen oder Friseurbesuch.

Nicht alle machen auf

Allerdings müssen sich die Potsdamer auch darauf einstellen, dass das Lieblinsgrestaurant oder das Stamm-Café vielleicht noch gar nicht geöffnet haben: Eine ganze Reihe von Wirten macht (noch) nicht mit. Die Gründe sind dabei ganz verschieden. Großgastronom René Dost, der in Potsdam mit dem Café Heider, dem XXL-Restaurant und dem mexikanischen Sombrédo die größte zusammenhängende Außengastronomiefläche am Nauener Tor bespielt, schreibt auf Facebook: „Natürlich haben auch wir es bitter nötig“, aber die Auflagen für die Gastronomen seien „absolute Frechheit und ein Aufwand, den wir nicht stemmen können“.

Andere, so das Familiencafé Tante Anna in der Gutenbergstraße haben schlicht keine Außenflächen oder konnten die aufwändigen Vorbereitungen nicht in der Kürze der Zeit stemmen. Die Kneipe Hafthorn schreibt in schönstem Dialekt: „Alle denken, es wäre ein leichtes – Fingerschnippen und Türe uff, aber da hängt noch ne ganze Menge Arbeit dran“, und zählt auf: Die Küche müsse wieder hochgefahren werden, das Servicepersonal neu instruiert, der Getränkebestand erneuert. Das Hafthorn wird daher erst in der nächsten Woche wieder öffnen.

Genauso halten es auch die Kollegen aus dem Fine Dining Segment. Patron Jörg Frankenhäuser aus dem Kochzimmer am Neuen Markt sagt, er habe noch in letzter Minute die Terrasse überdachen lassen. „Am Mittwoch, 26. Mai, geht es wieder los“, sagt Frankenhäuser. Die Buchungen sähen bereits gut aus. In der Villa Kellermann am Heiligen See, dem Restaurant des Berliner Starkochs Tim Raue, dauert die Zwangspause ebenfalls noch bis zur nächsten Woche. Das Problem dort: Es gibt keinerlei Überdachung auf der Terrasse und im Garten, man sei vom Wetter abhängig und werde zunächst keine zu einhundert Prozent verlässlichen Öffnungszeiten haben können, sagt Raues Sprecherin.

Tagelange Vorbereitungen

Wer am Freitag Gäste empfängt, ist schon seit Tagen mit den Vorbereitungen beschäftigt – und fragt sich, wie es denn nun wirklich sein wird, wenn endlich wieder Gäste kommen. „Die Angst ist genauso groß wie die Vorfreude“, sagt Alexander Sporys, Geschäftsführer der Bar Gelb, der mit seinem Team und freiwilligen Helfern die Terrasse der Bar aus dem unfreiwilligen Winterschlaf geholt hat. Das Babelsberger Café Kellermann hat eigens einen Sommergarten im Hinterhof geschaffen, das Kino-Café Konsum meldete schon am Mittwoch ausgebuchte Tische.

Von Saskia Kirf