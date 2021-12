Berliner Vorstadt

Man schrieb die 1890er Jahre: Wilhelm II. – auch als „Reisekaiser“ bekannt – frönte wieder einmal seiner Leidenschaft für fremde Länder. Diesmal war er in Oslo, das damals noch Christiania hieß und Teil von Schweden war. Eines Tages speiste er in einem Restaurant namens Hasselbakken, das sich durch eine altertümlich wirkende Architektur auszeichnete: Geschnitzte Drachenköpfe als Zierrat, traditionelle Holzbauweise. Der Monarch war begeistert. Ob er wusste, dass das Gebäude mit Wikinger-Anmutung auch ein politisches Statement war? „Norwegen erlangte erst 1905 seine Unabhängigkeit von Schweden – die architektonischen Zitate auf die eigene Geschichte drückten auch norwegisches Nationalbewusstsein aus“, erklärt Norwegen-Kenner Volker Schneeweiß die Botschaft hinter der nationalromantischen Holzbaukunst. Wilhelm war jedenfalls begeistert vom Drachen-Stil. So sehr, dass er die neugotischen Pläne für seine Matrosenstation am Jungfernsee in der Schublade verschwinden ließ – und Holm Hansen Munthe mit der Errichtung beauftragte.

Das Restaurant Hasselbakken in Oslo. Es ist mittlerweile abgebrannt und wurde bisher nicht wieder aufgebaut. Quelle: Privat

Munthe, damals Osloer Stadtbaudirektor, hatte unter anderem das Restaurant Hasselbakken gebaut. Jetzt entstand unter seiner Leitung ein nahezu identisches Bauwerk in Potsdam, dazu noch ein Kapitänshaus, eine Matrosenkaserne und ein Werkstattgebäude. Das Hauptgebäude am Ufer diente als Empfangshalle für Gäste, die Ventehalle. Nach der Ausrufung der Republik war es mit den kaiserlichen Wasserfreuden zu Ende. Dafür bezog der Kaiserliche Yachtclub die Halle. Doch gegen Ende des Zweiten Weltkriegs brannte sie bis auf die Fundamente ab.

Die Matrosenstation an der Schwanenallee wurde im norwegischen Drachen-Stil erbaut. Quelle: Julius Frick

Zu DDR-Zeiten lagen diese Reste und die Personalgebäude mitten im Sperrgebiet. Nur von wenigen Stellen in der Berliner Vorstadt aus konnte man in die verbotene Zone blicken. „Mein Schwiegervater hat mir eine solche Stelle in der Menzelstraße gezeigt. Er sagte: ,Guck mal, Junge, das ist die norwegische Matrosenstation‘“, erinnert sich Schneeweiß an diesen berührenden Moment, als er die Zeugnisse der Vergangenheit – so nah, so fern – zum ersten Mal sah. Ein paar Jahre später verließ er zusammen mit seiner Familie seine Heimat. Er hatte einen Ausreiseantrag gestellt. Mehr als zwei Jahre durfte der Lebensmitteltechnologe deshalb nicht mehr in seinem Beruf arbeiten – aber 1987 war es dann soweit. Der Antrag wurde genehmigt. Aber der Gedanke an das historische Stückchen Norwegen ließ ihn auch in seiner neuen Heimat Niedersachsen nicht los.

Auch Frank-Walter Steinmeier bekam schon den Preis

Mehr als drei Jahrzehnte später lebt Volker Schneeweiß mit seiner Frau wieder in der Nähe von Potsdam, in Rehbrücke. In diesen Tagen sitzt er aber auf gepackten Koffern. Es geht Richtung Norden – nach Oslo. Dort findet am 7. Dezember die Verleihung des Willy-Brandt-Preises durch die Norwegisch-Deutsche Willy-Brandt-Stiftung statt. Die diesjährigen Preisträger sind der Förderverein Kongsnæs e.V. mit Schneeweiß als langjährigem Vorsitzenden und der Berliner Michael Linckersdorff.

Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger sind hochkarätig – unter anderem der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) oder die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. Norwegen. Der nach dem Ex-Bundeskanzler benannte Preis, der während der Nazi-Zeit in Norwegen Zuflucht gefunden hatte, wird „an Personen oder Institutionen vergeben, „die mit ihrer Arbeit einen besonders verdienstvollen Beitrag zum Ausbau des norwegisch-deutschen Verhältnisses geleistet haben“, so die Stifter. Die Aula der Universität Oslo bietet den ehrwürdigen Rahmen – derselbe Ort, an dem Brandt vor genau 50 Jahren der Friedensnobelpreis verliehen wurde.

Die Empfangshalle des Kaisers ist jetzt ein Restaurant

Eingebettet in eine Jubiläumsfeier zum Gedenken an diesen historischen Moment ist die Preisverleihung an Volker Schneeweiß und Michael Linckersdorff. Geehrt werden sie für ihre Verdienste um die Wiedererrichtung der ehemaligen Kaiserlichen Matrosenstation Kongsnæs. Denn dort, wo vor so vielen Jahren kaum mehr Spuren der einstigen Empfangshalle zu erkennen waren, steht nun wieder ein perfekt rekonstruiertes Gebäude. Statt der kaiserlichen Gäste empfängt es allerdings jetzt Restaurantbesucher. Eigentümer und Finanzier der neuen Ventehalle ist Linckersdorff, der auch die anderen drei Gebäude der Station mit sehr viel Liebe zum Detail sanieren lässt. „Ein Glücksfall“, sagt Schneeweiß über das Engagement des Kunsthändlers und Projektentwicklers. Doch vor der Umsetzung stand eine Vision.

In Niedersachsen hatte Volker Schneeweiß mit großem Interesse die Wende verfolgt – und die Tatsache, dass dank des Umbruchs auch verfallende Wahrzeichen mithilfe von bürgerschaftlichem Engagement gerettet werden konnten: das Pfingstberg-Belvedere, das Holländische Viertel und vieles mehr. Potsdam – ein Multikulti an Baustilen: „Innerhalb von wenigen Tagen kann man sich acht verschiedene europäische Architekturbeispiele ansehen.“ In ihm reifte der Wunsch, sich der Überreste von Klein-Norwegen am Jungfernsee anzunehmen.

Die Ventehalle gibt es im Mini-Format

Eines ist dem Begründer des Kongsnæs-Vereins wichtig zu betonen: Der Entschluss, das Ensemble zu retten, sei nicht auf nostalgische Monarchie-Gefühle zurückzuführen. Die Geschicke seines Vereins steuerte er von Niedersachsen aus. Er knüpfte Kontakte nach Norwegen und erlernte sogar die Sprache. Im Jahr 2000 konnte am Jungfernsee das rekonstruierte hölzerne Eingangstor mit dem Drachenkopf-Zierrat aufgestellt werden. Außerdem entstand ein in Norwegen gefertigtes Holzmodell der Ventehalle im Maßstab 1:10. Mit dem Finden eines Investors für den Wiederaufbau der Matrosenstation lief es hingegen weniger glatt.

Volker Schneeweiß (r.) und Michael Linckersdorff. Quelle: Julius Frick

Das Grundstück befand sich im städtischen Eigentum – doch der Landeshauptstadt fehlten die finanziellen Mittel für eine Rekonstruktion. Etliche Privatleute meldeten zwar Interesse an, doch die mehr oder weniger fantasievollen Nutzungsvorschläge – von einem Hostel für junge Reisende bis hin zu einer Weiterbildungsakademie – kamen nie über das Möchtegern-Stadium hinaus. Erst das Engagement von Michael Linckersdorff erwies sich als verlässlich, erzählt Schneeweiß, den die Akribie des Unternehmers beim Wiederaufbau beeindruckte – historische Fotografien und Pläne des Fördervereins halfen bei der genauen Rekonstruktion der Ventehalle und der Außenanlagen.

Anwohner gingen auf die Barrikaden

Dennoch gingen die Anwohner der Schwanenallee gegen das Gastronomie-Projekt auf die Barrikaden. Mittlerweile haben sich die Wogen offenbar geglättet – und das befürchtete Ballermann-Treiben am Jungfernsee ist ausgeblieben. Das kalkulierende Profitstreben, das man Linckersdorff in der Diskussion öfters unterstellt hatte, weist Schneeweiß zurück. Im Gegenteil: Der Geschäftsmann verfolge derzeit den Plan, die Kongsnaes-Einkünfte in seine Stiftung fließen zu lassen. Seinen Kongsnæs-Verein hat Volker Schneeweiß indes bereits vor zwei Jahren aufgelöst – das satzungsgemäße Vereinsziel war erfüllt.

Wenn er in Oslo ist, werden er und Linckersdorff sicher auch einen Abstecher in den Park machen, wo einst das Vorbild für die Potsdamer Matrosenstation stand. Auch in Oslo gibt es Anstrengungen, das abgebrannte Zwillingsgebäude wiederaufzubauen. Doch bis heute ist es bei den Ambitionen geblieben. Um die norwegischen Wiederaufbau-Engagierten zu motivieren, hat sich Volker Schneeweiß etwas Besonderes überlegt: „Vielleicht schenken wir ihnen unser Holzmodell der Ventehalle.“

Das Eingangstor zum Gelände soll nächstes Jahr wiederaufgestellt werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

In Potsdam freut man sich unterdessen auf einen schönen Termin. Das Kongsnæs-Zugangstor, das von einem Fahrzeug der Stadtreinigung beschädigt wurde, wird aktuell repariert und kann im kommenden Jahr wieder als Wahrzeichen aufgestellt werden.

