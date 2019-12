„Man ruft uns wegen Nasenbluten“: Jede vierte Rettung ist ein Fehlalarm

Berliner Vorstadt

Der Frust ist groß im Rettungsdienst der Feuerwehr Potsdam: Ein Viertel aller Einsätze ist unnötig, weil der vermeintliche Patient gar nicht in Not ist. „Unsere Leute haben sogar den Eindruck, dass sie acht von zehn Einsätzen umsonst gefahren haben“, sagt Rainer Schulz, Chef der Gefahrenabwehr: „Wir haben immer bessere und immer teurere Technik auf den Fahrzeugen und hoch ausgebildetes Personal, und dann ruft man uns wegen Nasenbluten.“

Seit Jahren zu viele Fehleinsätze

Von 21.548 Einsätzen bis Ende September dieses Jahres waren 3840 gar nicht nötig. Von diesen rund 25 Prozent Fehlalarmen kommt die Berufsfeuerwehr seit 2016 nicht herunter. Neben steigenden Lohn-, Technik- und Materialkosten treibt das in der stetig wachsenden Stadt den Aufwand für den Rettungsdienst in Höhe, das wiederum veränderte Gebühren nötig macht. 397 Euro kostete ein durchschnittlicher Rettungseinsatz bislang; 528 Euro sind es künftig. Bezahlen müssen das die Krankenkassen, mit denen die Erhöhung nach Auskunft von Feuerwehr-Chef Ralf Krawinkel bereits abgesprochen ist.

Dabei ist der Einsatz in der geballten Stadt noch billig im Vergleich zum weitläufigen Umland: Im Havelland werden pro Einsatz 692,40 Euro und in Potsdam-Mittelmark sogar 799,10 Euro fällig.

In Städten ruft man schnell die Rettung

In Ballungsräumen wie Potsdam wird viel schneller nach dem Rettungswagen und dem Notarzt gerufen als auf dem flachen Land, berichtet Schulz und drückt es bildlich aus: „Wenn Bauer Lindemann in der Prignitz vom Trecker gefallen ist und ihm tut der Fuß weh, steigt er wieder auf. Wenn was blutet, wird was drum gewickelt, und wenn ein Finger in die Maschine gekommen ist, bringt der Chef den Mann mit der verbundenen Hand zum Arzt.“

In der Stadt dagegen greifen viele Menschen nach dem Telefon, obwohl sie kein akutes Problem haben. „Alte Menschen sind in Sachen Gesundheit besonders sensibel und rufen Hilfe“, erklärt Schulz. „Wenn wir da sind, sind sie beruhigt und bieten einen Kaffee an.“

Keine schnellere Behandlung

Viele hofften auch, per Rettungswagen in der Notaufnahme eines Krankenhauses schneller behandelt zu werden als beim normalen Arzt. „Das ist ein Irrtum“, sagt Schulz. „In der Rettungsstelle wird nach Schweregrad vorsortiert; da kann der Mann mit Nasenbluten schon mal sieben Stunden warten.“ Kopf- und Magenschmerzen, angeblich schon seit Tagen, gehören zu den häufigsten Gründen, die am Telefon genannt werden, und wenn der Anrufer den Ratschlag in den Wind schlägt, damit zu seinem Hausarzt zu gehen, muss er geholt und zur Notaufnahme gebracht werden.

Patienten oft schon verschwunden

Der „Klassiker des Fehleinsatzes“ ist der Abbruch durch die Leitstelle: Der Patient ist nicht mehr da. Er war vielleicht nur müde oder schlief einen Rausch aus – er ging, bevor der Rettungswagen kam. Dem Anrufer macht Schulz keinen Vorwurf: „Der hat sich gekümmert. Aber besser wäre, denjenigen mal anzutippen und zu fragen, ob er Hilfe braucht.“ Und braucht er die, sollte der Anrufer bei ihm bleiben. Vor allem im Hauptbahnhof passiert das oft: „In neun von zehn Fällen kennen wir die Patienten schon lange“, seufzt Schulz: „Mindestens drei Namen sind jedem hier geläufig.“

Viele Notufe aus Heimen und Kitas

Rund zehn Prozent der Fehlalarme kommen aus Einrichtungen: „Im Pflegeheim ist einer aus dem Bett gefallen, und die beiden, die da Nachtdienst haben, dürfen ihn nicht zurück ins Bett heben, sagt die Heimleitung“, erklärt Schulz. „Wir kommen da als Tragedienst.“ Schulen, Horte, Kitas meldeten: Hand in der Tür geklemmt, Fuß am Klettergerüst verstaucht, Fußball an die Nase bekommen – es blutet. „Da wird kein Erzieher mit dem Kind zum Arzt geschickt“, sagt Schulz. „Die rufen die 112, wenn sie die Eltern nicht schnell genug erreichen.“

Zwischen Rettung und Hausarzt gibt es keinen, der sich darum kümmert, es gibt nur „entweder/oder“. Die Einrichtungen wollen sicher gehen, dass nichts Schlimmeres passiert ist und haben niemanden, der das Kind zum Doktor bringt, obwohl es genau das ist, was die Feuerwehr empfiehlt.

Medizinisches Basiswissen wäre hilfreich

„Wir haben vor eineinhalb Jahren alle rund 50 Pflegestätten-Leitungen in dieser Stadt bei uns gehabt und geschult, um Fehleinsätze zu reduzieren“, sagt Schultz. „Wir haben ihnen klar gemacht, dass unsere Leute zu diesem Zeitpunkt vielleicht woanders dringender gebraucht werden.“ Die Pflegekräfte in den Heimen sollten medizinisches Grundwissen bekommen, findet er, um einzuschätzen zu können, ob es wirklich ein Notfall ist oder auch ein normaler Arzt helfen kann.

Anspruchsdenken der Bürger wächst

Schulz sieht aber auch ein steigendes „Anspruchsdenken der Bürger“ als Ursache der Fehlalarme: „Die sagen, sie hätten einen Anspruch, dass wir ihnen helfen; sie zahlen dafür Steuern. Warum sollen sie ihr eigenes Auto vollbluten? Und das Taxi ist zu teuer.“ Schulz erinnert sich an Fälle, bei denen es den Patienten angeblich extrem schlecht ging, und als man den Wohnort des Anrufers erreichte, stand der schon mit der Tasche auf dem Bürgersteig.

Grantig werde mancher auch am Notruf-Telefon, wenn man ihn nach Schwere und Dauer der Beschwerden frage – 90 Sekunden sind dafür eingeplant. „Da fühlen sich einige genötigt“, berichtet Schulz. „Was das soll, hören wir da. Wenn es nicht schlimm wäre, würde er doch nicht anrufen.“

Und trotzdem enden viele Einsätze, ohne einen wirklichen Noteinsatz. Dann fährt die Rettung hin, checkt den Patienten, behandelt ihn vor Ort – kostenlos. Denn solange der Mensch nicht in die Notaufnahme gebracht wird, fließt kein Geld. Die Kosten des Gratis-Einsatzes müssen umgelegt werden auf alle anderen bezahlten Fahrten; das wissen auch die Kassen.

Die meisten Notrufe an Morgen

Jeder Notruf wird gezählt: Zwischen 5.30 und 8 Uhr geht die Anrufkurve steil nach oben. Die Leute stehen auf, fühlen sich unerklärlich schlecht, klingeln die 112 an, vor allem montags. Auch am Freitag wird es eng: Dann ist das Wochenende da und keine Arztpraxis geöffnet, aber irgendetwas stimmt nicht: Man ruft den Rettungswagen.

Schulz weiß natürlich auch, dass viele Dinge nicht sofort sichtbar sind. Wenn etwas im Bauch oder im Kopf nicht stimmt und unerklärlich ist, ist Vorsicht geboten; der Einsatz führt direkt zur Notaufnahme.

