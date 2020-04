Rettungshubschrauber landet auf dem Luisenplatz

Potsdam

Aufregung in der Potsdamer City: Am Nachmittag des Gründonnerstag ist auf dem Luisenplatz ein Rettungshubschrauber gelandet. Eine echte Punktlandung, dient doch der vor der malerischen Kulisse des Brandenburger Tores gelegene Platz mit Fontäne in Zeiten der Corona-Pandemie der Belegschaft des nahen St. Josefs-Krankenhauses als Parkplatz.

Ist der Luisenplatz nun auch der Hubschrauberlandeplatz des katholischen Krankenhauses? – Immerhin leistet es seit dem Corona-bedingten Aufnahmestopp im Klinikum „ Ernst von Bergmann“, das über eine auf dem Klinikdach gelegene Plattform für Hubschrauber verfügt, als zentrale Notaufnahme in der Landeshauptstadt.

Von Perleberg nach Potsdam und weiter nach Bernau

Kliniksprecher Benjamin Stengl kann das weder bejahen noch verneinen. Fakt ist: Der Rettungshubschrauber Christoph 39 war in Perleberg ( Prignitz) gestartet und um kurz gegen 15:45 Uhr auf dem Luisenplatz gelandet, um eine Patientin aus dem St. Josefs-Krankenhaus abzuholen und auf dem schnellsten Wege ins Herzzentrum nach Bernau ( Barnim) zu fliegen. Laut Stengl war die Mittsiebzigerin zunächst mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme des St. Josefs gebracht worden – Verdacht auf Herzinfarkt. Beim CT habe sich dann herausgestellt, dass die Frau einen Riss in der Hauptschlagader hat – eine lebensbedrohliche Verletzung, die prompte Hilfe von Experten erfordert. Um 16.20 Uhr hob Christoph 39 mit der Patientin an Bord wieder ab.

Der Einsatz, betont Stengl, habe nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Gleichwohl habe man die Frau auf Symptome gecheckt, ihre Lunge begutachtet und auch einen Abstrich für einen Virustest gemacht – Ärzte und Pfleger hätten unter Vollschutz gearbeitet. „Zum Schutz unserer Mitarbeiter und unserer Patienten“, sagt Stengl. In diesen Zeiten arbeite das Personal wegen der großen Ansteckungsgefahr am Limit.

Von Nadine Fabian