Innenstadt

Hubschrauber-Einsatz mitten in der Potsdamer Innenstadt: Am Mittwoch ist gegen 17 Uhr der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph Berlin auf dem Luisenplatz gelandet. Angefordert hatte ihn das Team des St.-Josefskrankenhauses, um einen Patienten in einer lebensbedrohlichen Situation in die Charité nach Berlin bringen zu lassen.

Anzeige

Während das städtische Klinikum „ Ernst von Bergmann“ einen eigenen Hubschrauberlandeplatz verfügt, muss das St. Josefskrankenhaus auf den Luisenplatz ausweichen. „Wir hatten kürzlich einen eigenen Landeplatz auf dem Gelände beantragt“, berichtet Pressesprecher Benjamin Stengl. „Das ist allerdings abgelehnt worden aufgrund unserer Lage im Weltkulturerbe-Pufferzone. Das heißt, wir müssen auch weiterhin den Luisenplatz nutzen.“

Von MAZonline/off