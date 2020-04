Rezept vom Potsdamer Spitzenkoch: Süße Leckerei aus Omas Küche

Potsdam

Heute teile ich ein Rezept meiner Großmutter mit Ihnen. Es ist eher simpel und soll auch eher sinnbildlich für die vielen verschiedenen Familienrezepte in Ihren Haushalten stehen. Für Gerichte, mit denen wir alle schöne Erinnerungen und Emotionen assoziieren.

In meinem Fall sind es also Eierkuchen mit Quark und frischen Erdbeeren (in meiner alten Heimat heißen sie Pfannkuchen). Bei der bloßen Erinnerung daran habe ich sofort den einzigartigen Geschmack auf der Zunge und den Geruch in der Nase. Das Gefühl von zu Hause breitet sich aus.

Gerade jetzt in der Osterzeit bedrückt mich die aktuelle Situation besonders, da ich meine Familie nicht besuchen kann und die festliche Stimmung so gar nicht aufkommen will. Also denke ich viel an Ostwestfalen und dabei immer auch an die damit in Verbindung stehenden Gerichte. Ich habe unbewusst früh gelernt, dass Essen und Emotionen zusammen gehören, auch wenn das richtige Verständnis dafür erst in meiner beruflichen Zeit in Berlin gekommen ist.

Als Kind waren die Tage auf dem Hof meiner Großeltern absolute Höhepunkte für mich. Auf die Frage meiner Oma, was ich mir denn später zu Essen wünsche würde, antwortete ich jedes Mal mit: „Pfannkuchen!“ Daran gab es nichts zu rütteln. Wieder zu Hause bei meinen Eltern habe ich natürlich ausgiebig von Omas leckeren und simplen Essen, den Erdbeeren aus dem eigenen Garten und dem gezuckertem Quark geschwärmt.

Mama wollte Omas Rezept nachkochen

Irgendwann wünschte ich mir dieses Gericht auch zu Hause und meine Mutter machte Pfannkuchen mit Erdbeeren. Das vernichtende Urteil eines kleinen Jungen lautete: „Das schmeckt nicht so gut wie bei Oma!“

Den zweiten Versuch startete sie mit dem exakten Rezept von meiner Großmutter. Auch dazu sagte ich: „Es ist nicht dasselbe. Schmeckt nicht so gut wie bei Oma.“.

Geschmack hängt vom Erlebten dazu ab

In Ihrer Verzweiflung holte meine Mutter dann sogar die Pfanne von Oma, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, aber es schmeckte für mich trotzdem immer anders.

Jetzt, viele Jahre später und um einige gastronomische Erfahrungen reicher, ist mir natürlich klar, dass man mir dieses Dessert überall auf der Welt hätte servieren können, es aber nur in der Küche meiner Oma nach einem langen Tag mit Opa im Garten diesen für mich einmaligen Geschmack haben konnte.

Tipp heute: Eierkuchen mit Quark und frischen Erdbeeren. Quelle: privat

Daher ist meine eigentliche Rezeptidee für die heutige Kolumne, dass wir uns einfach mal unser absolutes Lieblingsessen aus der Kindheit kochen sollten. Vielleicht ja sogar zusammen mit weiteren Familienmitgliedern über Videochat aus der Küche. Dabei kann man sehr gut über alte Geschichten reden und lachen. Wir haben es bereits ausprobiert und ich kann Ihnen sagen: Es funktioniert!

Vielleicht habe ich dem ein oder anderen ja auch Lust auf Pfannkuchen gemacht, daher gibt es natürlich noch Omas Rezept: Die Erdbeeren sollten schon am Vortag geviertelt und mit einem Esslöffel Zucker bestreut werden – dann kühl lagern.

So geht das Rezept von Christopher Wecker :

Für den Eierkuchenteig brauchen wir fünf Eier, 150 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl, 300 Milliliter Milch und 300 Gramm Magerquark. Eier, Mehl und Zucker mit einem Schneebesen verrühren. Anschließend die Milch dazu geben und den Teig für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. In der Zwischenzeit den Quark mit Zucker abschmecken und cremig rühren.

Dann die Eierkuchen langsam in einer gefetteten Pfanne backen und schichten. Das Schneiden in Tortenstücke hat den Vorteil, dass jeder am Tisch gleich viele sowohl warme als auch schon etwas abgekühlte Eierkuchen bekommen. Dann gibt es keinen Streit beim Essen. Viel Spaß beim Kochen und bei der Zeit mit der Familie!

Von Christopher Wecker