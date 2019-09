Richtfest für Aldi-Wohnungen

Bornstedter Feld

Jede Wohnung hat Balkon oder Terrasse; auf den Dächern grünt und blüht es. Am Donnerstag feierte der Discount-Riese Aldi Richtfest für seine neue Filiale an der Georg-Herrmann-Allee im Bornstedter Feld; 34 Wohnungen entstehen über dem Markt. Der Warenverkauf solle spätestens zwei Wochen vor Weihnachten starten, sagte Projektleiter Manfred Schaffner der MAZ. Wenn das nicht klappt, könne man erst im neuen Jahr aufmachen. Die Wohnungen sollen dann ab Frühjahr 2020 verfügbar sein.

Wohnungen sind gut für’s Image

Selbst der Konzern misst den „Aldi-Wohnungen“ mehr Außenwirkung bei als der eigentlichen, neuen Filiale, die immerhin 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche haben wird. Der abgerissene Markt hatte nur 780 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Zur Galerie An der Georg-Hermann-Allee entsteht Potsdams erster Aldi-Wohnblock über einem neuen Markt. Die Garage liegt im ersten, der Markt im zweiten Stock: Die beiden Wohnetagen befinden sich darüber.

Expansionsleiter Lars Kölling hält weitere solche Kombi-Projekte aus Markt und Wohnhaus für realisierbar; eines soll – wie berichtet – an der Zeppelinstraße entstehen. Einen Zeitplan gibt es aber noch nicht.

Weitere Standorte in Planung

Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) bekräftigte, über weitere Standorte gern zu diskutieren, kommentierte aber die Aldi-Pläne für Potsdam-West und Krampnitz nicht weiter. Er freute sich aber, dass in Potsdam soetwas gebaut wird, während man in Berlin noch drüber diskutiere. Auch er selbst sei in der Vergangenheit belächelt worden, wenn er die Aufstockung von Supermärkten durch Wohnungen ansprach, sagte er.

Erstmals in Potsdam hat Aldi die meisten Parkplätze innen im Gebäude, nämlich im Erdgeschoss. Der Markt liegt darüber; die Wohnungen liegen im zweiten und dritten Stock. Es wird vier Drei-Raum- und elf Zwei-Raum-Wohnungen geben. Die übrigen 19 und meist ganz oben sind Ein-Raum-Apartments für Studenten, die eine gemeinsam nutzbare Dachterrasse neben einem nicht nutzbaren Gründach haben. Die Apartments sind 25 bis 25 Quadratmeter groß, haben Küche und Bad. Außen zeigen sie eine blass beigefarbenen Putz, während die Etagen darunter anthrazitfarfbene Klinker, Sichtbeton und Verblechungen haben.

Von Rainer Schüler