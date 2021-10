Innenstadt

Fast 200 Menschen schon in der ersten Stunde der Corona-Impfaktion haben den Rewe-Einzelhändler Siegfried Grube vollkommen überrascht. Am Samstagabend könnten es deutlich über tausend werden, denn die Schlange am Zelt vor dem Markt im Markt-Center riss am Freitagmittag nicht ab; sie wurde allmählich immer länger.

Und die Menschen mussten Geduld zeigen, denn pro Impfling braucht man drei bis vier Minuten, so dass in der ersten Stunde erst etwa 20 geimpft waren.

„Ich verstehe das gar nicht“, sagte Grube gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung: „Ich hatte schon gebarmt, ob überhaupt jemand kommt, und nun das hier!“ Er habe vorsichtshalber 100 Würstchen mehr bestellt, eine Belohnung für die Wartezeit nach der Impfung. „Wir haben aber noch ein paar hundert im Lager“, sagte Grube, der sich auch für die Fortsetzung am Samstag gerüstet sieht. Und er hat versprochen, nach Ablauf von 42 Tagen auch die Zweitimpfung anzubieten.

Sogar russische Touristen interessierten sich für die Impfaktion von Siegfried Grube (l.). Quelle: Rainer Schüler

Außerdem bekommt jeder Impfling einen 5-Euro-Einkaufsgutschein, und an beiden Tagen werden je vier 50-Euro-Gutscheine ausgelost. Ein Bürger hatte deshalb am Donnerstag den Rewe-Händler angezeigt, weil es seiner Meinung nach um Impfen gegen Bezahlung geht. Grube hat keine Angst davor und sieht sich auf den rechten Weg: „Die Mitarbeiter in den Impfzentren werden ja auch bezahlt. Dann müsste das genauso illegal sein.“

Registriert wurden die Impflinge; Mitarbeiter verteilten Formulare für die Personalien in der Schlange. Nicht alle hatte ihre Impfausweise dabei, aber das kann Grube zufolge beim zweiten Mal nachgetragen werden. Jeder bekommt irgendeinen Nachweis, schriftlich oder per App.

Menschen jeden Alters ließen sich bei Rewe impfen. Quelle: Rainer Schüler

Bei der Rewe Ostdeutschland sieht Grube keinen Zuspruch für die Aktion. Er habe dort angerufen und das angekündigt, aber nur Abwartendes gehört, sagt er. Er sei sehr unbeliebt beim Konzern, weil er den Mund aufmache und Probleme unverblümt anspreche. Mit einigen Rewe-Managern, die ihm in seiner Nachwendelaufbahn „Knüppel zwischen die Beine geworfen“ hätten, rede er direkt kein Wort mehr. Trotzdem schickte der Konzern am Freitag eine Presseverantwortliche nach Potsdam.

Die Aktion läuft am Freitag noch bis 18 Uhr, am Samstag dann von 10 bis 16 Uhr.

Von Rainer Schüler