Potsdam

Es brummt in den Reisebüros, zumindest bei denen, die die Coronakrise überlebt haben. Die Reiseberater sind zu Ferienbeginn quasi durchgehend mit Kunden beschäftigt. Andere Anbieter haben allerdings komplett aufgegeben.

Flexibilität bei den Zielen und beim Preis

„Die rennen uns die Bude ein“, sagt Bodo Nossack vom Reiseland Stern-Center, als er nach mehreren Anläufen endlich einmal durchatmen kann. Seit etliche Reisebeschränkungen gelockert wurden, spürt er eine „sehr, sehr hohe Resonanz“. Und die Kunden wüssten, was sie wollen. Wünsche nach Türkei, Spanien mit den Kanaren und den Balearen, aber auch Kroatien oder Montenegro kann er noch bedienen. „Von Zielen, wo es ein hohes Infektionsrisiko gibt, und man bei der Rückkehr in Quarantäne muss, wie Ägypten, rate ich allerdings ab.“ Auch in die USA käme man zurzeit gar nicht hinein.

Einige Kunden mussten ihre gebuchten Ferien, insbesondere Kreuzfahrten, schon mal ins nächste Jahr verschieben. „Die Häfen in Norwegen werden nicht angefahren, oder man kann nicht vom Schiff, dann vertröstet man sich auf 2022.“ Andererseits seien die Reisewilligen durchaus flexibel, anstelle in den Norden nach Griechenland zu fahren.

Delta-Variante als Risiko

„Die Reisepreise haben sich nach oben bewegt“, so seine Beobachtung, „aber die meisten sind bereit, das zu bezahlen“. Auch sei die Mehrzahl seiner Bucher bereits doppelt geimpft. „Die Nachfrage wird so weitergehen, wenn die Deltavariante nicht explodiert“, ist seine Einschätzung. Für die Reisebürobranche müsse es endlich wieder nach oben zeigen.

Auch in Anja Reinschs Reisebüro in der Brandenburger Straße wünschen sich die Interessenten problemlose Destinationen ohne PCR-Test. Dementsprechend seien Deutschland und Österreich stark nachgefragt und die Ostsee ausgebucht. Neben den Mittelmeerzielen laufen die Malediven oder Dubai im Fernreisebereich. „Auch Familien halten sich nicht zurück“, sagt sie, „wir spüren den Nachholbedarf“. Der Herbst hänge hingegen von der grundsätzlichen Entwicklung von Covid-19 ab.

Neues Berufsfeld mobiler Reiseberater

Cord Thieme vom Reisebüro Riek, ehemals in der Zeppelinstraße, jetzt daheim in Nuthetal, spürt ebenfalls eine riesige Nachfrage. Aber die Flugangebote ab Berlin seien eine Katastrophe. Dem BER fehlten wichtige Direktverbindungen, sagt er, daher vermittle er mehr Inlandsurlaube - sofern noch etwas frei sei.

Anja Reinsch, Reisebüro in Potsdam. Quelle: Julius Frick

„Die Sicherheit spielt für die Kunden eine große Rolle. Nach den Rückholaktionen und finanziellen Ausfällen im vergangenen Jahr wollen sie nichts riskieren.“ Auch Thieme selbst ist ein gebranntes Kind: Das stationäre Reisebüro seiner Partnerin Gabriele Riek musste wegen Corona nach 15 Jahren schließen. Jetzt machen sie die Arbeit nebenberuflich, als „mobile Reiseberater“, die gegebenenfalls sogar auf Hausbesuch kommen.

Von Gabriele Spiller