Potsdam

Das Riesenrad macht wieder auf. Schausteller Christoph Meyer sagte der MAZ am Dienstag, die Stadt habe die Erlaubnis erteilt, das Fahrgeschäft auf dem Bassinplatz als Einzelnutzung mit 2G-Regel weiter zu betreiben, vorerst bis zum 15. Dezember, wenn eine neue Corona-Eindämmungsverordnung erwartet wird.

Das Riesenrad wird nach Einschätzung der Stadtverwaltung als Kultus- und Freizeiteinrichtung gewertet, in der entsprechend Paragraph 20 der Eindämmungsverordnung der Zutritt nach dem 2G-Modell möglich ist, also für Geimpfte und Genesene.

Meyer kündigte die Wiederinbetriebnahme für Mittwoch 12 Uhr an. Man werde das Riesenrad mit einem großen, beleuchteten Weihnachtsbaum und anderen beleuchteten Elementen im Eingangsbereich dekorieren und die Illumination des Rades nochmal testen.

Das Fahrgeschäft ist erst in diesem Jahr angeschafft worden und war nur zwei Weihnachtsmarkttage in Betrieb. Die Weihnachtsmärkte auf dem Luisen- und dem Bassinplatz sind am vergangenen Dienstag nach Betriebsschluss durch Verfügung des Landes geschlossen und inzwischen komplett abgebaut worden, bis auf das Riesenrad, dessen Demontage und Abtransport das aufwendigste Vorhaben bei solchen Märkten ist.

Darüber hinaus hat Oberbürgermeister Mike Schubert entschieden, dass die Landeshauptstadt Potsdam die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung auf der Brandenburger Straße und den Nebenstraßen übernimmt, damit sie nicht abgebaut werden muss.

Von maz-online/rai/pede