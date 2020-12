Riesige Trucks liefern in Potsdam Daten für die Suche nach Erdwärme

Potsdam/Rehbrücke

Wer gestern in der Arthur-Scheunert-Straße in Bergholz-Rehbrücke, zwischen dem Eichhörnchenweg und dem Bahnhof unterwegs war, konnte sie nicht übersehen: Zwei gigantische, panzerähnliche weiße Fahrzeuge fuhren im Schneckentempo und mit vielen Stopps die Straße entlang. Und wer in der Nähe von diesen Trucks stehen blieb, konnte sie sogar spüren: Die Erde bebte. Und genau dafür waren die Giganten auch unterwegs.

Von Donnerstag bis einschließlich Dienstag sind Geophysiker aus Essen und Leipzig im Auftrag der Stadtwerketochter Energie und Wasser Potsdam (EWP) in der Landeshauptstadt unterwegs, um Messungen durchzuführen. Ziel ist es, geeignete Standorte für Erwärme-Bohrungen zu finden. Die Messungen werden von der Firma DMT (früher: Deutsch Montan Technologie) aus Essen durchgeführt. Überwacht werden sie von Andreas Schuk, Geophysiker der Firma Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH. „Die Vibrationsfahrzeuge fahren von Punkt zu Punkt, die jeweils 40 Meter auseinander liegen, und senken dann eine Bodenplatte in ihrer Mitte ab“, erläutert Schuk das präzise Vorgehen, „mit 100 Kilonewton – umgerechnet zehn Tonnen – pressen sie diese Platten auf den Boden. Das hebt die Fahrzeuge auch etwas aus den Achsen. Und dann fangen sie an zu vibrieren.“

16 Sekunden lang vibrieren die Platten, an jedem Punkt passiert das sechs Mal. Der Frequenzbereich der Vibrationen liegt zwischen zehn und bis 120 Hertz. Die durch die Vibrationen ausgelösten Wellen werden an den geologischen Schichtgrenzen reflektiert, so Schuk weiter. Die zurückschallenden Wellen – also das Echo – wiederum werden an der Oberfläche von Geophonen als seismische Daten gemessen. Diese Messstationen stehen alle 20 Meter entlang der Strecken. Im Stadtgebiet misst DMT auf vier Routen, die eine Gesamtlänge von 26 Kilometern haben. Dafür benötigen die Experten 300 Geophone und halten an insgesamt 150 Punkten.

Mit dieser Platte bringt das Fahrzeug den Boden zum Vibrieren. Auf der Platte lasten zehn Tonnen. Quelle: Annika Jensen

„Ziel ist es, mit Hilfe der Messergebnisse ein dreidimensionales Modell des Untergrundes bis in zweieinhalb Kilometern Tiefe zu erstellen. Und damit geeignete Standorte für Bohrungen zu finden, um heißes Wasser für Geothermie, also Fernwärme zu fördern“, sagt Andreas Schuk.

Die seismologischen Vibratoren, wie die beiden gigantischen Trucks offiziell heißen, verursachen einen Höllenlärm in Potsdams Straßen. Und am lautesten wird es, wenn die Vibration beginnt. „Der Lärm und die Erschütterungen sind der Grund, warum man solche Messungen im Winter macht“, erläutert Schuck. „Häufig sind Schutzgebiete betroffen. Und man will einfach außerhalb der Vogelbrutzeiten und zum Teil auch der Wachstumsperiode von Pflanzen arbeiten.“ Die Rücksichtnahme auf die Umwelt trage außerdem dazu bei, die Genehmigungen der Behörden für die Messungen mit den tonnenschweren lauten Fahrzeugen zu erhalten.

Andreas Schuck, Geophysiker von Geophysik und Geotechnik Leipzig, überwacht für die EWP die Erdwärme-Messungen im Stadtgebiet. Hier ist er mit einem Geophon zu sehen, einem der 300 Messstationen. Quelle: Annika Jensen

Der Auftrag an DMT und sämtliche Arbeiten davor und danach, also etwa das Einholen von Genehmigungen und das Auswerten der gesammelten Daten kosten der EWP rund 380.000 Euro. Ursprünglich sollten die Arbeiten lediglich am Donnerstag, Freitag und Sonnabend stattfinden. „Allerdings verzögert sich der Aufbau der Messstationen etwas“, sagt Stadtwerkesprecher Göran Böhm, „sodass DMT am Freitag noch ausschließlich mit Aufbauen beschäftigt ist und erst am Sonnabend, Montag und Dienstag weiter messen kann.“

Am Sonnabend sind die beiden schweren Trucks auf der Strecke vom Bahnhof Rehbrücke über die Heinrich-Mann-Allee und über den Hauptbahnhof bis in die Breite Straße unterwegs. Die Tage danach, außer Sonntag, folgen die Routen vom Aradosee über die Nuthewiesen bis nach Drewitz, vom Hauptbahnhof über die Friedrich-Engels-Straße und die Rudolf-Breitscheid-Straße bis zum Griebnitzsee sowie vom Griebnitzsee an den Bahnschienen entlang zum Bahnhof Rehbrücke.

EWP rechnet mit ersten Ergebnissen im Februar

André Gerstenberg, Projektleiter bei der EWP, erwartet erste Ergebnisse der Messungen im Februar, vielleicht auch später. „Bohrungen sind dann wahrscheinlich im Winter 2021 möglich“, sagt Gerstenberg. Die dienen dazu, herauszufinden, ob das Wasser tatsächlich für die Förderung geeignet ist. „Und dann wird die eigentliche Anlage gebaut, was am Ende nur noch ein Wärmetauscher ist, der das Thermalwasser an ein Wärmenetz überträgt, also an unser Fernwärmenetz.“

Der Geschäftsführer der EWP, Eckard Veil, hatte in einer Mitteilung am vergangenen Freitag zu dem Projekt gesagt: „ Erdwärme ist eine erneuerbare Energie, nahezu unerschöpflich und emissionsfrei – und daher besonders umweltfreundlich“. Und weiter: „Wir produzieren einen großen Teil der genutzten Energie in der Landeshauptstadt und sehen uns daher besonders in der Verantwortung, das Klima zu schützen. Mit Geothermie wollen wir die Weichen für die grüne Wärme der Zukunft stellen.“

Von Annika Jensen