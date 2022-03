Potsdam

Hoch über Potsdam wurde eine riesige blau-gelbe Ukraine-Flagge „gehisst“ oder vielmehr gemalt – eine Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Unbekannte haben die Flagge an der Spitze des alten Landtags auf dem Brauhausberg vermutlich angesprüht. Über die gesamte Fassade des rund zehn Meter breiten Turm-Umgangs sind die ukrainischen Farben hinter den drei Fensteröffnungen unterhalb des Daches auch aus weiter Ferne zu sehen – zumindest, wenn die Sonne günstig steht.

Am 01.03.2022 "Kreml" auf dem Brauhausberg. Turm mit Ukrainische Fahne. Foto: Varvara Smirnova Quelle: varvara Smirnova

Warum heißt der alte Landtag in Potsdam „Kreml“?

Eine besondere Ironie: Das Gebäude, das als preußische Kriegsschule erbaut wurde, wurde in der DDR-Zeit im Volksmund zum „Kreml“. Denn dort war über Jahrzehnte der Sitz der Bezirksleitung der Sozialistischen Einheitspartei SED, die hier wie in Moskau die Kommunistische Partei die Macht über das Land ausübte. Das zum Teil übermalte kreisrunde Symbol der SED am Turm erinnert noch immer daran.

Das Gebäude, das von 1990 bis 2014 als brandenburgischer Landtag diente, steht leer. Es soll saniert und zu Luxuswohnungen umgebaut werden. Der Baustart hat sich allerdings coronabedingt verschoben. Weil es nicht sonderlich gut gesichert ist, kam es erst kürzlich zu einem Polizeieinsatz gegen mehrere Jugendliche, die in dem Haus randaliert haben.

