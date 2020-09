Templiner Vorstadt

Stefan Blumenthal hat es gewusst; er hat es kommen sehen und gewarnt vor einem Wege-Chaos rund um die Speicherstadt. Er hat die Wiedereröffnung des gekappten Uferwegs gefordert, eine Bürgerinitiative angeführt, 2500 Unterschriften gesammelt. Die Stadtverordneten haben die Wiedereröffnung des Weges beschlossen, doch es passiert nichts.

Im Gegenteil. Die Verkehrssituation ist so gefährlich wie nie: Auf der nur noch für Anlieger nutzbaren einspurigen Leipziger Straße mit Schwenks auf den Bürgersteig konkurrieren Autos und Motorräder von Kiezbewohnern, Fahrrad- und Rollstuhlfahrer, Fußgänger und schwere Baufahrzeuge. „Die von den Anwohnern befürchteten Verschlechterungen der Wegeführung nach Beginn der Bauarbeiten in der Leipziger Straße ist tatsächlich eingetreten“, konstatiert Blumenthal, dessen Bürgerinitiative aufgelöst ist, weil sie unaufhörlich gegen Wände lief und nichts verändern konnte.

Anzeige

Keine Rücksichtnahme erkennbar

„Die von der Stadtverwaltung angekündigte und gebetsmühlenartig wiederholte Rücksichtnahme auf die Belange der Fußgänger und Menschen mit Behinderung ist das Papier nicht wert, auf dem sie verkündet wurde“, ärgert sich Blumenthal: „Wenn man sich vor Ort die Situation besieht, ist es eigentlich ein Wunder, dass bisher lediglich ein Unfall am 28. August passiert ist.“ Ein dunkler Transporter aus Teltow-Fläming fuhr an jenem Morgen um 7.10 Uhr eine Radfahrerin um, die mit ihrem Hund in Richtung Stadt unterwegs war. Sie stürzte und erlitt schwere Verletzungen an der Hand.

Weitere MAZ+ Artikel

Rolli-Fahrer auf der Fahrbahn

Rollstuhlfahrer sind derzeit gezwungen, sich auf dem für Autos vorgesehen Bereich zu bewegen –riskant. Es gibt auf der Seite der Speicherstadt nur eine einzige Bitumen-Anschüttung zum Ausgleich der Bordsteinhöhe – dort, wo der Kiez bislang endet mit einem Weg hin zum Fußweg an der Leipziger Straße. Doch diesen Weg hat man mit Absperrgittern dicht gemacht, sodass Passanten und Rollstuhlfahrer stadtauswärts weiter oben auf eine Wohngebietsstraße fahren und von dieser auf die Leipziger Straße kommen.

Gesperrt ist der Fußweg, weil die Autos aus der Speicherstadt hinauf zum Leipziger Dreieck ihn benutzen müssen. Für sie gibt es eine Aufschüttung an der Bordsteinkante, für Rollstuhlfahrer aber nicht. Quelle: R.Schüler

Sie müssen rüber auf die Schwimmbadseite, weil es dort den einzigen Gehweg gibt. Doch dazu müssen sie eine Bordsteinkante überwinden – für Selbstfahrer und Elektro-Rollstühle im Grunde unmöglich und für den Anschieber ein erheblicher Kraftaufwand. Ein Kraftakt ist für das Schiebepersonal auch, einen Rollstuhl dort auf Geradeauskurs zu halten. Weil der Gehsteig sich zur Straße neigt, bricht der Rolli dauernd aus zur Straße.

Einladung zum Selbstversuch

„Vielleicht demonstriert ja der verantwortliche Beigeordnete Bernd Rubelt mit Hilfe eines Rollstuhls mal, wie derzeit die vollmundigen Versprechen seiner Verwaltung für eine sichere Verkehrsführung für Rollstuhlfahrer praktiziert werden?“ schlägt Blumenthal vor: „Ich wette, dass Herr Rubelt und Herr Schubert nicht in der Lage sind, den derzeitigen Weg gemäß der geltenden Verkehrsregeln allein mit Hilfe eines Rollstuhls zu bewältigen.“

Anschieberin hat große Mühe

Sogar die 25-jährige Betreuerin Sarah Doejen, die den 86 Jahre alten August Henkel schieben muss, hat schwer zu tun damit. Die Bordsteine kann sie nur überwinden, indem sie den kranken Mann in seinem Gefährt auf der Straße umdreht, um ihn rückwärts auf den Gehsteig zu ziehen. Und der ist dann auch noch wegen vieler Baustellenschilder und vor einer Werkstatt parkender Autos so schmal, dass die den Rollstuhl zwischen Bauzaun und Schildern hindurch zirkeln muss. Elektro-Stühle sind viel breiter und kommen gar nicht durch.

Umweg ist gefährlich

Weil der Uferweg gesperrt ist, sei der Fußweg von der Speicherstadt zum Bahnhof jetzt doppelt so lang und zudem gefährlich, ärgert sich eine junge Frau: „Ich muss auf dem Weg zum Bahnhof über drei Straßen.“ Dabei könnte man auch direkt auf der linken Seite der Leipziger hoch laufen und hinüber zum Bahnhof, nur gibt es da keine Ampel für Passanten. Teils halsbrecherische Überquerungen passieren dort, weil die Menschen nicht erst zur Schwimmbadseite wollen, dann über das Leipziger Dreieck und die Friedrich-Engels-Straße.

Viel zu viele verschiedene Nutzer nutzen dieselbe Fahrbahn. Quelle: R.Schüler

Baustelle bis Ende 2024

Im Beschwerde- und Hinweisportal Märker beschwerte sich Ende August ein Bürger darüber. Aus der Speicherstadt zu Fuß kommend, sei keine Fußgängerampel installiert, um zum Bahnhof zu kommen, schrieb er. Als Fußgänger müsse man sehr große Umwege und langwierige Ampelphasen in Kauf nehmen, um zum Bahnhof zu gelangen. Man möge die Fußgängerwege nach und von Hermannswerder noch mal überprüfen. „Des Weiteren ist für Fußgänger auch keine Ampel installiert, um vom Hauptbahnhof zur Speicherstadt zu gelangen (vom Fahrradparkplatz aus).“ Es gebe nur eine Fahrradampel; „Ich bitte deshalb um Nachinstallation einer Fußgängerampel.“

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Die Stadtverwaltung teilte ihm – vermutlich automatisch – am 2. September mit, man habe den Hinweis „an den zuständigen Fachbereich weitergeleitet“. Am 10. September hieß es: „Mit Abschluss der Baumaßnahmen am Leipziger Dreieck wird eine signalisierte Fußgängerfurt über den nördlichen Knotenarm eingerichtet.“ Was das bedeutet, kann man auf mobil-potsdam.de nachlesen: „Baustelle bis 30.12.2024.“ Auf eine MAZ-Anfrage zu den Problemen in der Verkehrswegeführung teilte die Pressestelle der Stadt lediglich mit, man werde „sich das ansehen und schauen, ob wir da was machen können“.

Baustellenbetrieb geht vor

Die Wiedereröffnung des mit EU-Geld gebauten und später wegen der Baustelle Speicherstadt gekappten Uferwegs ist im Interesse des Baustellenbetriebes verworfen worden, obwohl die Stadtverordneten sie beschlossen hatten. Der Weg ist inzwischen frei und wird auch nicht mehr von Baumaschinen befahren; das hatte laut Wasser- und Schifffahrtsdirektion zu einem Abkippen des Uferbollwerkes geführt. Repariert wurde trotz Aufforderung des Amtes nichts.

Der Baustellenbetrieb beginnt nach Auskunft der Anwohner oft schon um fünf Uhr morgens. Die Staubentwicklung ist enorm. Fensterputzen wird sinnlos. Quelle: S. Blumenthal

Einen provisorischen Uferweg mit Schutzüberdachung und Beleuchtung einzurichten, würde laut einer Auskunft des Grün- und Verkehrsflächenamtes vom 18. Februar eine halbe Million Euro kosten, auch, weil es eine Ampelsteuerung für den Schutztunnel geben sollte. Deshalb beschlossen die Stadt und der Investor „Havelquartier Potsdam Projektentwicklung GmbH und Co. KG (HQP)“, keine Schritte zur provisorischen Wegeführung zu unternehmen.

Für August Henkel im Rollstuhl geht es Bordsteinkanten hoch und runter. Quelle: R.Schüler

Ausweich ist behindertengerecht?

Am 25. November erklärte Oberbürgermeister Mike Schubert gegenüber Pete Heuer (beide SPD) als Vorsitzendem der Stadtverordnetenversammlung: „Die Ausweichstrecke über die Gehwege der Leipziger Straße und der Heinrich-Mann-Allee sind behindertengerecht.“ Die Landeshauptstadt sichere zu, die Umgehung „über die gesamte Bauzeit behindertengerecht vorzuhalten.“

Von Rainer Schüler