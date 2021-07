Riss im Frachter: Havariertes Frachtschiff in Potsdam muss geflickt werden

Potsdam

Die Bergung des in der vergangenen Woche im Sacrow-Paretzer Kanal gesunkene Frachtschiffs „Katja“ bleibt kompliziert: Bei Taucherarbeiten am Dienstag wurde nun doch ein Riss im Schiff festgestellt. Er befinde sich weiter oben und soll so schnell wie möglich durch die Taucher verschweißt werden, wie Thomas Krüger, Außenbezirksleiter für den Bereich Potsdam vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, am Mittwoch auf Nachfrage sagte. Weiter unten am Schiff vermuten die Taucher lediglich eine Stauchung des Materials, die wohl nicht ganz so tragisch sei.

Wasser, Diesel und Öl müssen abgepumpt werden

Wenn der Riss wieder dicht gemacht wurde, kommen laut Krüger die Pumpen zum Einsatz: Das eingelaufene Wasser muss abgepumpt werden und der eingeladene Boden entfernt werden. „Heute kommt auch das Bunkerboot, das Diesel und Öl abpumpt, damit dahingehend nichts auslaufen kann“, so Krüger. Der Plan sei es, den Frachter dann mit Luftkissen so weit anzuheben, dass er abgeschleppt werden kann.

Ein entsprechendes Bergungsunternehmen sei schon informiert, noch liefen die Verhandlungen mit der Versicherung: „Wenn das geklärt ist und wir ein Okay haben, soll der Auftrag erteilt werden.“ Geht alles gut, könnte die Bergung bereits am Donnerstag initiiert werden. „Das ist aber ein sehr sportlicher Plan“, sagt Krüger. Er rechnet damit, dass die wirklichen Bergungsarbeiten erst Mitte der nächsten Woche durchgeführt werden können. „Und dann werden wir sehen, ob das Schiff hochkommt oder ob es uns zusammenbricht.“

Auf dem Wasser dauert alles länger

Insgesamt sei die Bergung ein langwieriges Unternehmen, auf dem Wasser dauere eine Abschleppung immer länger. „Das ist auch keine Stelle, an die man leicht rankommt, sie liegt halt mitten im Kanal. Dafür liegen wir wirklich gut im Zeitplan.“ Für Krüger sei solch ein Fall vollkommen neu, die Taucher hätten aber berichtet, dass so etwas in den Niederlanden häufiger vorkomme.

Die in Duisburg registrierte „Katja“ wurde wie berichtet beim Beladen mit Schlamm aus dem Kanal beschädigt, der in Abständen immer wieder ausgebaggert werden muss, um vier Meter tief zu bleiben. Sie fährt unter polnischer Flagge. Sie ist 84,90 Meter lang, 9,50 Meter breit und hat einen Tiefgang von 2,33 Metern. Sie wurde 1964 gebaut und kann 1316 Tonnen laden.

Von Sarah Kugler