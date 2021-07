Potsdam

Mit Volldampf voraus heißt für die Aktivisten von Robin Wood bei etwa 5 bis 10 km/h auf dem selbstgebauten Floß die Havel entlangzugleiten. Doch trotz der gemächlichen Geschwindigkeit geht es ihnen um Tempo, nämlich bei der Energiewende: „Die Zeit der fossilen Energieträger ist abgelaufen. Notwendig ist ein zügiger Umstieg auf eine vollständig erneuerbare Strom- und Wärmeversorgung“, so die Aktivisten.

Am Dienstagnachmittag ist das Floß, welches derzeit auf dem Weg von Berlin nach Hamburg ist, in Potsdam angekommen. Rund drei Wochen wird die Reise durch Spree, Havel und Elbe insgesamt dauern. Es gehe darum, möglichst viele Zwischenstopps einzulegen, sagt Anja Litera, teil der Floß-Crew. „Wir wollen Leute vor Ort persönlich von der Energiewende überzeugen.“ Dazu bauen sie bei ihren Anlegestellen Infostände auf und organisieren Events.

Schon seit 1999 fahren von Robin Wood fast jährlich Flöße durch Deutschland, um auf Umweltthemen aufmerksam zu machen. Das diesjährige Gefährt, bestehend aus Holz und ein paar Tonnen für zusätzlichen Auftrieb, ist die dritte Version und jetzt schon etwa zu fünften Mal im Einsatz. „Es ist schon ganz was Besonderes, mit einem selbstgebauten Floß quer durchs Land zu reisen“, sagt Litera. Sie hat schon Erfahrung: Die diesjährige Tour ist ihre dritte.

Aktivisten von Robin Wood e.V. sind im Sommer 2021 mit dem Floß auf der Spree, Havel und Elbe unterwegs. Am 27. Juli 2021 machten sie in Potsdam Halt. Quelle: Knut Hildebrandt

An Bord befänden sich normalerweise etwa sieben Leute, manchmal aber auch bis zu 15 – „Da kann es dann schon ein bisschen eng werden“, sagt Litera. So etwas wie eine wirkliche alltägliche Routine gäbe es an Bord nicht. Zwar hat jeder seine Aufgaben, etwa das Logbuch zu führen, Fotos zu machen oder mit der Presse zu sprechen. „Doch es kommt immer wieder was unerwartet dazwischen, und dann kann es auch mal etwas chaotisch zugehen.“ Unerwartet etwa der Stau vor der Schleuse am Dienstag, weswegen das Floß erst einige Stunden später als ursprünglich erhofft in Potsdam ankam.

Auf dem Weg in den Norden

Die Route von Berlin nach Hamburg ist strategisch gewählt. In beiden Städten gäbe es nämlich derzeit Projekte, alte Kraftwerke umzurüsten – nämlich auf Gas und Holz. „Das ist kein Beitrag zu einer klimafreundlichen Energiewende“ meinen die Aktivisten, und wollen mit ihrer Tour unter anderem darauf – und auf die Alternativen – aufmerksam machen.

Sieben können immer auf dem Floß auf Isomatten Schlafen, der Rest zeltet oder wird manchmal auch von Privatpersonen eingeladen, die eine Nacht lang ihre Unterkunft teilen. Am Mittwoch geht es für die Aktivisten auf ihrer Tour aber schon weiter, nämlich aus der Landeshauptstadt tiefer in die Mark hinein. Nächste Halte bis Ende Juli sind Werder (Havel), Ketzin/ Havel und Brandenburg an der Havel.

Von Linus Höller