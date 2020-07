Babelsberg

Sidney Busby ist längst ein alter Hase. Die 18-jährige Berlinerin kommt jedes Jahr ins Rockcamp der Stiftung SPI im Lindenpark, singt und musiziert hier mit anderen Jugendlichen aus der Region. Auch in diesem Sommer lässt sich Sidney das Highlight ihrer Sommerferien nicht entgehen – auch, wenn natürlich Pandemie-bedingt auch im Lindenpark manches anders läuft als sonst.

Anzeige

„In den anderen Jahren waren wir doppelt so viele Teilnehmer“, sagt Sidney, „wir haben auch hier übernachtet, aber das geht jetzt eben nicht.“ Statt der üblichen 40 Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren sind es also nur 20, die noch bis Freitag in spontan gegründeten Bands proben, sich kennenlernen und vernetzen. Am Ende steht traditionell ein gemeinsames Abschlusskonzert mit allen geprobten Stücken; um die Abstände einhalten zu können, spielen die Teilnehmer dieses Mal nicht im großen Saal der Konzertlocation, sondern Open Air.

Weitere MAZ+ Artikel

Anna-Maria Brätz leitet das Camp. Quelle: Varvara Smirnova

„Die Technik ist aber genauso professionell, das Konzert wird auch in diesem Sommer etwas besonderes werden“, sagt Anna-Maria Brätz, Sozialpädagogin und angehende Musiktherapeutin. Sie leitet das Camp, das unter dem Dach der Initiative „Mach Musik“ der Stiftung SPI stattfindet, zum dritten Mal und ist immer wieder fasziniert von der Dynamik unter den Teilnehmern – und von der Professionalität der jungen Musiker. „Die sind einfach richtig gut, die ersten hatten nach zwei Tagen schon zwei Stücke fertig einstudiert“, sagt Anna-Maria Brätz.

Beeindruckende Dynamik in der Gruppe

Sie beobachte gern, was in den fünf Tagen Camp mit den Jugendlichen passiert, sagt die Sozialpädagogin. „Manche sind anfangs schüchtern und blühen dann richtig auf, andere spielen längst auch im restlichen Jahr gemeinsam in Bands.“ Luis Uebel (18) und Leander Ihle (15) zum Beispiel stehen nicht nur im Rock Camp gemeinsam auf der Bühne, die beiden haben auch privat schon gemeinsam Songs aufgenommen – eines der selbst geschriebenen Stücke proben sie nun mit ihrer Camp-Band, zu der auch die Sängerin Sidney Busby gehört. „Eigentlich wollten wir so eine Mischung aus Funk und Metal machen, weil uns das am meisten Spaß macht“, sagt Luis Uebel, „am Ende landen wir aber immer wieder bei den Crossover-Stücken, also der härteren Gangart.“

Rockcamp im Lindenpark Quelle: Varvara Smirnova

Im Mittelpunkt steht jedenfalls immer die Musik, da sind sich die Jugendlichen einig – auch, wenn sie noch nicht genau sagen können, wie ihre diesjährige Band heißen soll. „Darum geht es am Ende ja nicht“, sagt Sidney Busby. „Der Lindenpark und das Camp sind über die Jahre für mich zu einer Familie geworden. Man wird hier so geschätzt, wie man ist, mit allen Fehlern und allem, was man kann. Das ist eine tolle Gemeinschaft, wir können uns einfach frei entfalten.“ Die junge Berlinerin wird wohl auch im kommenden Jahr wiederkommen – dann hoffentlich wieder zu Normalbedingungen.

Von Saskia Kirf