Plötzlich geht alles ganz schnell: Nach jahrelangem Tauziehen um das Bauprojekt am Humboldtring fielen am Mittwochmorgen die ersten Bäume im Wäldchen an der Nutheschnellstraße. Noch am selben Tag sollte das kleine Waldstück zwischen Humboldt­ring und Humboldtbrücke im Zentrum-Ost komplett umzäunt werden, wie ein Vermessungstechniker vor Ort erklärt.

Am Abend zuvor hatte die Potsdamer Stadtverwaltung im Bauausschuss der Stadtverordnetenversammlung (SVV) mitgeteilt, dass der Landesforstbetrieb grünes Licht für die Abholzung des Wäldchens gegeben hatte. Der Investor habe zudem angekündigt, „dass kurzfristig mit der Baufeldfreimachung in diesem Bereich begonnen werden soll“, erklärte Stadtplanungschef Andreas Goetzmann am Dienstagabend. Das Waldstück soll noch bis Ende Februar gerodet werden, bevor die Vegetationsperiode beginnt. Anschließend soll nach Kampfmitteln gesucht und im Bereich des Havelufers zahlreiche Betonreste entfernt werden.

Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen

Auf dem Gelände will ein privater Investor, die BMP Immobilienentwicklung Berlin GmbH, in den kommenden Jahren zwei separate Wohnblöcke mit rund 230 Wohnungen bauen. Für den Bau müssen die rund 1,8 Hektar Wald am Ostufer der Havel weichen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, eine gleich große Fläche wieder aufzuforsten. Zudem sollen zusätzliche 7,5 Hektar Wald im Potsdamer Stadtgebiet als Ersatzmaßnahme durch Nachpflanzungen aufgewertet werden, wie BMP-Geschäftsführer Roland Benz erklärt. Er hoffe, das noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden könne.

Das Wäldchen an der Humboldtbrücke soll einem Neubau . Quelle: Lutz Hannemann

Das Bauprojekt am Humboldtring ist seit Langem umstritten. Die Planungen reichen bis ins Frühjahr 2014 zurück. Vor allem Grüne, Linke und Andere kritisierten, dass für die zunächst angestrebten 270 Wohnungen das Wäldchen großteils abgeholzt werden sollte. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und das Landesamt für Denkmalpflege wiederum kritisierte, dass die Neubauten die historische Sichtbeziehung zwischen dem Flatowturm im Babelsberger Park und der Nikolaikirche in der Innenstadt verstellen würden.

Selbst die Unesco-Welterbehüter des Deutschen Nationalkomitees des Internationalen Rates für Denkmalpflege traten daraufhin auf den Plan und drohten, der Potsdamer Parklandschaft ihren Weltkulturerbe-Status zu entziehen. Der Konflikt konnte jedoch im Herbst 2019 durch einen Kompromiss gelöst werden: Die BMP verzichtete auf einen Teil der Baumasse, sodass ein kleiner grüner Korridor beim Blick vom Park Babelsberg auf die Havel und das Stadtzentrum erhalten bleibt.

Anwohner: Humboldtwäldchen ist „grüne Lunge“ des Zentrum-Ost

Bei vielen Anwohnern des Humboldtrings sorgt die Abholzung des Wäldchens jetzt für Unmut. Manfred und Christine Schubert wohnen seit 1974 im Zentrum-Ost. Sie befürchten starke Lärmbelästigung durch die Baumfällungen und später durch die Bauarbeiten. Außerdem, sagt Christina Schubert, sei das Waldstück so etwas wie die „grüne Lunge des Wohngebiets“.

Zahlreiche Vögel hätten dort ihren Lebensraum, im Sommer könne man sogar Fledermäuse beobachten. Auch ihre Nachbarn Olaf und Ines Thom lehnen die Rodung des Humboldtwäldchens ab. „Ich finde es falsch, die Bäume zu fällen“, sagt Olaf Thom. Der Grünstreifen sei eine natürliche Barriere gegen Schmutz und Lärm der stark befahrenen Nuthestraße.

BUND kritisiert Baupläne am Humboldtring

Axel Heinzel-Berndt ist Naturschutzreferent beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Brandenburg. Der BUND war im Rahmen des Bauleitverfahrens an den Planungen für das Neubauvorhaben beteiligt. Die Einwände des Verbandes gegen die Abholzung des Wäldchens wurden jedoch nicht berücksichtigt.

Heinzel-Berndt bedauert, dass das Waldstück an der Nuthestraße den Neubauplänen weichen muss: „Es ist wieder ein Stück Grünfläche, das aus der Stadt verschwindet.“ Besonders kritisch sieht er, dass der Investor noch vor der Aufstellung eines Bebauungsplans mit den Baumfällungen beginnt. „Sollte der Bebauungsplan in der SVV nicht verabschiedet werden, sind die Bäume weg.“

Von Feliks Todtmann