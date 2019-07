Potsdam West

Eine Trinkwasserhauptleitung im Werdersche Damm ist geborsten. Die Straße ist daher seit Dienstagnachmittag gesperrt, wie die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) am Mittwochmittag mitteilte.

Leitung wird repariert – Straßenbau dauert länger

Die Leitung mit 30 Zentimeter Durchmesser brach in der Nähe des Wasserwerkes Wildpark. Es gibt keine Unterbrechung der Wasserversorgung. Die EWP hat die sofortige Reparatur veranlasst. Dafür wurde die Straße zwischen Forststraße und Kuhforter Damm gesperrt, eine Umfahrung ist über die Kaiser-Friedrich-Straße möglich.

Die Stelle des Rohrbruchs wurde ausgeschachtet. Quelle: Friedrich Bungert

Zwar soll die Leitung bis Mittwochabend repariert sein. Doch die Wiederherstellung der unterspülten Straße und der Seitenbereiche dauert noch bis nächste Woche – die Sperrung ebenso.

Umleitung für B1 in Geltow nun über Golm

Das Problem noch am Mittwoch: Der Werdersche Damm ist als Umleitungsstrecke für die Baustelle auf der Bundesstraße 1 in Geltow ausgeschildert. Stattdessen muss der Verkehr nun noch weiträumiger über die Kaiser-Friedrich-Straße in Golm fließen.

Von Alexander Engels