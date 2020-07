Rohrbruch in Potsdam: Große Weinmeisterstraße ist für zwei Wochen gesperrt

Jägervorstadt

Nach einem Bruch im Abwasserrohr ist die Große Weinmeisterstraße gesperrt. Zu dem Schaden kam es bereits am Dienstagnachmittag.

„Folge des Rohrbruch war eine lokale Absenkung der Fahrbahndecke, was zu einer Vollsperrung der Großen Weinmeisterstraße geführt hat“, sagt Stadtwerkesprecher Göran Böhm auf MAZ-Anfrage. Auf die Abwasserentsorgung habe dies keine Folgen, wohl aber auf den Verkehr.

Busse werden umgeleitet

Weil die Straße zwischen Am Neuen Garten und Beyerstraße dicht ist, werden Busse der Linie 603 in Richtung Innenstadt umgeleitet. Sie halten vorerst nicht mehr an der Station Birkenstraße, aber an der Haltestelle Puschkinallee. In Richtung Höhenstraße gibt es keine Veränderungen. Die Sperrung dauert voraussichtlich zwei Wochen.

Von Alexander Engels