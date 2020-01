Innenstadt

Ein Trinkwasser-Rohrbruch in der Behlertstraße hält die Stadtwerke seit Dienstagmorgen in Atem und nervt die Autofahrer. Die Behlertstraße musste in Höhe der Gotischen Bibliothek stadtauswärts zwischen Kurfürstenstraße und Alleestraße halbseitig gesperrt werden. Voraussichtlich bis 15. Januar wird der Verkehr in Richtung Norden an der Gotischen Bibliothek nach links in die Kurfürstenstraße umgeleitet, während der Verkehr stadtauswärts zur Nutheschnellstraße an der Havariestelle vorbei fließt.

Betroffen vom Versorgungsausfall sind drei Grundstücke in der Behlertstraße, die derzeit noch notversorgt werden, teilte Stadtwerkesprecher Stefan Klotz auf MAZ-Anfrage mit. Die Schadstelle an der Trinkwasserleitung sei schwierig zu lokalisieren, sagte er. Die Trinkwasserleitung müsse voraussichtlich auf einem Abschnitt von etwa zwölf Metern ausgetauscht werden. Die voraussichtliche Bauzeit inklusive Deckenschlussarbeiten der Fahrbahn werde nach Rücksprache mit dem städtischen Tiefbauamt bis Mittwoch kommender Woche dauern.

Man habe die Ampelschaltung angepasst, sagte Stadtsprecherin Christine Homann, könne aber den Rückstau an der Kreuzung Gotische Bibliothek nicht verhindern.

Von Rainer Schüler