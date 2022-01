Babelsberg

Die Stadt errichtet 2023 im Garten des Babelsberger Lindenparks eine Skatehalle. Das hat Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Im Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilienservices (Kis) seien dafür 500.000 Euro eingeplant.

Die Verwaltung und die Stiftung SPI als Betreiberin des Lindenparks hätten sich „gemeinsam auf eine Möglichkeit der zeitnahen Realisierung in diesem finanziellen Rahmen verständigt“, so die Sprecherin.

Fehlende Mittel als Handicap

Die Nachricht kommt für Beobachter überraschend. Denn nach den bis dahin letzten Meldungen drohte das Projekt an fehlenden Finanzen und an einem geeigneten Standort zu scheitern.

Einerseits veranschlagte der Kis mit einer Million Euro das Doppelte der verfügbaren Mittel für die Errichtung eines festen Baus. Andererseits schien mit dem Lindenpark-Garten auch die letzte potenzielle Adresse ungeeignet.

Arbeitseinsatz im Sommer in der Skate-Anlage des Lindenparks: Ein neues Element wurde betoniert. Quelle: Lindenpark

Lindenpark-Geschäftsführer Andreas von Essen skizzierte auf MAZ-Anfrage den Kompromiss – eine stabile Überdachung, deren Grundaufbau mit dem festen Zelt-Dach der Berliner Waldbühne vergleichbar sei.

Die Seiten bleiben mehr oder minder offen. Die zum Open-Air-Gelände des Lindenparks weisende Seite des Baus aber soll sich so weit öffnen, dass die Halle im Sommer in den Freilicht-Veranstaltungsbetrieb des Lindenparks integriert werden kann.

Die Konstruktion ist nicht nur beim Material kostensparend. Auch die Belüftung ist gesichert, separate Installationen dafür entfallen. Und: „Eine Fläche mit Dach hat größere Kapazitäten als eine Halle mit Seitenwänden“, sagt von Essen.

Skater bevorzugen Frischluft

Auch die Skater selbst hätten „Frischluftaktivitäten als bevorzugt genannt“. In einer Umfrage waren 86 Prozent der potenziellen Nutzer für diese Variante. Wesentliche Funktion der Halle ist der Schutz vor Regen und Schnee.

Ein weiteres Argument für die offene Konstruktion war ein vorher genanntes Ausschlusskriterium für den hinteren Bereich des Lindenpark-Gartens, der als Frischluftschneise nicht verbaut werden darf.

Über eine Halle für Rollsportler wird in Potsdam seit mehr als 30 Jahren verhandelt. Ein erstes längerfristiges Provisorium war 2003 in einem Altbau in der Kurfürstenstraße eröffnet worden. Unter den maßgeblich Beteiligten war der Lindenpark, der auf dem eigenen Gelände seit 1991 die größte Potsdamer Skate-Anlage aufgebaut hatte.

Räumkommando in der Kurfürstenstraße

Skate-Contest in der 2008 geräumten Halle in der Kurfürstenstraße. Quelle: Joachim Liebe

Die Kurfürstenstraße wurde im Herbst 2008 wegen Verkauf des Grundstücks gekündigt. Für Schlagzeilen sorgte die gewaltsame Räumung einer Party von Jugendlichen, die zuvor mit einer Demonstration gegen den damals massiven Einbruch von Angeboten der Jugend- und Soziokultur in Potsdam protestiert hatten.

Namhafteste Sanierungsfälle waren das Waschhaus in der Schiffbauergasse und der Lindenpark, die im Sommer 2008 fast zeitgleich Insolvenz anmelden mussten. Die Skatehalle war eine von 13 Forderungen, die 2009 in einem von der Stadt und Jugendlichen gemeinsam ausgehandelten „Zehn Punkte plus“-Plan aufgenommen wurden.

Ein Hallenneubau auf dem Gelände des Lindenparks wurde erstmals 2018 in einem Workshop von Nutzern und Betreibern des dortigen Skateparks ins Gespräch gebracht.

Nach dem Hallenbau hofft Lindenpark-Chef von Essen mittelfristig auf eine zweite Rate von noch einmal 500.000 Euro insbesondere für Schallschutzmaßnahmen für die Nachbarschaft.

Zweite Rate war schon im Gespräch

Diese zweite Rate war 2021 schon für die komplette Finanzierung des Hallenprojektes im Gespräch. Demnach sollten nach den ersten 500.000 Euro 2023 im Jahr 2025 weitere 500.000 Euro bereitgestellt werden.

Im aktuellen Wirtschaftsplan des Kis ist dieser Betrag jedoch nicht aufgelistet. „Wann eventuell weitere Mittel zur Verfügung stehen könnten, kann derzeit nicht gesagt werden“, sagt Rathaus-Sprecherin Homann. Andreas von Essen versichert allerdings, der Schallschutz müsse sein: „Wir werden darum kämpfen.“

