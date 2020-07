Potsdam

Was Sie schon immer über das Leben mit einer Behinderung wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten – Udo Sist und seine Gesprächspartner erzählen es Ihnen. Wieso sind Behinderte fast nur mit Behinderten befreundet? Was nervt an nicht behinderten Mitmenschen? Und wie klappt’s eigentlich mit dem Liebesleben? Auf Normalo TV gibt es keine Tabus.

„Ich glaube, dass sich Behinderte leichter einem behinderten Interviewer gegenüber öffnen als einem nicht behinderten“, sagt Udo Sist. Der 33-Jährige sitzt seit eh und je im Rollstuhl. Er weiß, dass nicht jeder, der mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist oder im Laufe des Lebens erworben hat, so offen mit seinem Handicap umgeht wie er selbst. Und er weiß, wie groß die Unkenntnis in Sachen Behinderung in der nicht behinderten Gesellschaft ist – sei es aus einer Befangenheit heraus oder aus Ignoranz.

„Wir haben damals gemerkt, wie wichtig unsere Aufgabe ist“

Befangenheit und Ignoranz setzt Udo Sist deutliche Worte entgegen. 2013 hat er mit dem Youtube-Kanal Normalo TV begonnen und 2015 den gleichnamigen Verein gegründet, um die Dreharbeiten, die ihn mitunter durch ganz Deutschland führen, mit Hilfe von Fördermitteln finanzieren zu können. „Wir haben damals gemerkt, wie wichtig unsere Aufgabe ist“, sagt Udo Sist. „Die Reaktionen in den Kommentaren zu unseren Videos haben uns bestärkt.“ Die Zuschauer tauschen sich unter den Beiträgen lebhaft aus. Sie bedanken sich bei Normalo TV für die Aufklärung, sie zollen den Interviewten Respekt, loben, diskutieren, geben einander Ratschläge – viele Zuschauer berichten auch aus dem eigenen Leben. Als ein Abonnent „Jetzt weiß ich, dass ich nicht allein bin“, schreibt, muss Udo Sist tief Luft holen. „Das war ein bewegender Moment“, sagt er.

Udo Sist ist das Gesicht von Normalo TV, aber er ist nicht allein. Von Anfang an dabei: sein einstiger Mitbewohner Gerald Behnke (34). Seit Amor einen Volltreffer landete, gehört Sandra Wenzel (26) zum Team. Die drei sind auch „der harte Kern“ des Vereins, der inzwischen ein gutes Dutzend Mitglieder hat. Außer für Youtube zeichnet Normalo TV für Workshops verantwortlich. Motto: „Mit Behinderung ist zu rechnen!“ Das Angebot richtet sich beispielsweise an Unternehmen, die sich für Menschen mit Behinderung sensibilisieren und öffnen wollen.

Wenn es darum geht, ein Vorurteil plattzumachen, ist er dabei

Ob Video oder Workshop: Normalo TV geht es darum, ein Bild ohne Vorurteile, ohne Mitleid und Bevormundung zu zeigen. Wie es ist, mit Vorurteilen, mit Mitleid und Bevormundung konfrontiert zu sein, erfährt Udo Sist Tag für Tag am eigenen Leib. Wenn es darum geht, ein Vorurteil plattzumachen, ist er („Hey, mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Inklusion!“) dabei. Die Gelegenheiten dafür sind besonders reich gesät, seit die Normalo-TV-Clique einen Schrebergarten in einer Laubenpieper-Kolonie gepachtet hat. 500 Quadratmeter mit Bungalow, Kartoffeln, Bohnen und Nachbarn, die sich anfangs die Augen fast ausgeguckt hätten, wenn Udo Sist im Rolli – der einzige weit und breit – vorbeizog. „Wir haben schon so viele Weltbilder zerstört“, sagt Udo Sist. Zum Beispiel das der älteren Dame, die seine Freundin Sandra eines schönen Gartentages fragte, in welchem Heim er denn leben würde.

Fragen – und gefragt werden. Das ist für Udo Sist der Weg zu echter Teilhabe: „Aber bitte mit Respekt und mit ehrlichem Interesse!“ Bei Normalo TV lege man Wert darauf, mit Behinderten zu reden und nicht über sie. Allerdings sei es gar nicht so leicht, Gesprächspartner zu finden. „Die meisten Behinderten leben zurückgezogen, oft isoliert“, sagt Udo Sist. „Dabei ist der Redebedarf enorm! Andererseits ist es natürlich nicht einfach, sich mit seiner eigenen Behinderung auseinanderzusetzen – und dann noch öffentlich. Ich kann es durchaus verstehen, wenn jemand kein Interview geben möchte. Außerdem hat das Thema Behinderung immer mit Politik zu tun – und darauf haben viele Leute einfach keine Lust.“

„Ich war so sicher, dass wir dieses Jahr den Durchbruch schaffen!“

Die meisten derer, die sich eine Unterhaltung vor der Kamera zutrauen, melden sich von allein. Inzwischen führt Normalo TV sogar eine Warteliste – ein Nebeneffekt der Coronavirus-Pandemie, denn seit Monaten steht auch bei Normalo TV alles still. Das liegt zum einen daran, dass Menschen mit Behinderung zur Risikogruppe gehören. Zum anderen daran, dass viele Fördermittelgeber die Anträge zurückgestellt haben. „Wir wären für unsere Dreharbeiten dieses Jahr von Flensburg bis nach München gefahren“, sagt Udo Sist wehmütig. „Ich war so sicher, dass wir dieses Jahr so richtig durchstarten und den Durchbruch schaffen!“

„ Behinderung ist nun mal nicht Mainstream“

Normalo TV hat im Moment rund 2000 Abonnenten. Die Klickzahlen der Interviews liegen im drei- bis fünfstelligen Bereich. Wenn er sich etwas für Normalo TV wünschen dürfte, dann wäre das finanzielle Unabhängigkeit, sagt Udo Sist: „Da hängt leider viel am Geld, denn Behinderung ist nun mal nicht Mainstream.“

Wer Lust hat, sich mit Normalo TV zu unterhalten oder den Verein zu unterstützen, meldet sich per E-Mail an kontakt@normalo.tv oder telefonisch unter 0331/96586766.

Von Nadine Fabian