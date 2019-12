Fahrstuhl kaputt: Sechs Potsdamer Rentner sitzen in ihren Wohnungen fest

Innenstadt

„Für zwei bis drei Tage hat man ja Verständnis“, sagt Peter Morscheck, „aber nicht für 13 und mehr.“ Der 75-Jährige ist 100-prozentig schwerbeschädigt, kann sich nur mühsam mit Rollator und Rollstuhl bewegen und lebt im fünften Stock der Burgstraße 20. Am 17. Dezember fiel der Fahrstuhl aus. Defekt wird er bleiben bis ins neue Jahr. Die Gewoba hat als Vermieter per Aushang bekannt gegeben, dass man „spezielle Ersatzteile“ benötigt, „die erst im Januar 2020 (der konkrete Termin konnte noch nicht benannt werden) geliefert und montiert werden können.“

Bewohner sollen Haushaltsdienste anrufen

Die Mieter könnten sich für das „Tragen von Einkäufen, Gegenständen etc.“ an die Johanniter-Unfall-Hilfe wenden oder an die Potsdam Ambulanz. Die Kosten übernehme der Vermieter. Den Betroffenen wünsche man ein „besinnliches, gesegnetes Weihnachtsfest“ und für das neue Jahr „viel Gesundheit, Energie und Zufriedenheit.“

Auf MAZ-Nachfrage verweist die Gewoba ebenfalls auf den Aushang im Wohnhaus.

Mieterin fühlt sich veralbert

Ingrid Morscheck (73) fühlt sich veralbert, um es positiv zu sagen: „Ich hatte nach der Wende 25 Jahre eine eigene Hausverwaltung“, sagt die frühere Mitarbeiterin der Kommunalen Wohnungsverwaltung (KWV) der DDR: „Ich hätte meine Mieter nie so hängen lassen. Wir hatten mal einen Rohrbruch zu Silvester, und ich hab meiner Familie gesagt: ,Fangt schon mal an zu feiern!’ Silvester fiel für mich ins Wasser, aber das Problem haben wir gelöst.“

Die Gewoba erklärte in einem Aushang vom 18. Dezember, man habe Reparatur- und Sicherungsarbeiten größeren Umfanges eingeleitet“, Monteure haben die Mieter aber nie gesehen. In einem weiteren Aushang hieß es am 23. Dezember, es sei „trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, den Lift noch vor den Feiertagen wieder in Funktionstüchtigkeit zu bringen.“ Was heißt das für die Mieter?

30 Menschen betroffen

Etwa 30 Menschen wohnen im Aufgang 20, vier Fünftel sind älter als 60, von mindestens sechs Rollstuhlfahrern weiß Ingrid Morscheck: „Die Leute im ersten und zweiten Stock schaffen das vielleicht noch irgendwie, die anderen nicht.“ Glück im Unglück ist, dass es in der siebten Etage einen „Gemeinschaftsraum“ gibt, der die Nummer 20 mit der 19 verbindet. Ingrid Morscheck, selber auch nicht gut zu Fuß, steigt also vier Treppen und zwei Stockwerke hinauf, geht zur Nummer 19, nimmt dort im Nachbaraufgang den Lift nach unten, steigt ins Auto und fährt zum Einkaufen. Die Einkäufe trägt ihr abends ihr Sohn in die Wohnung, er kommt extra aus Berlin.

Wäschewaschen geht nicht mehr

Wäsche gewaschen hat Ingrid Morscheck seit dem Liftausfall nicht mehr, weil sie mit der Wäschelast nicht zum Trockenraum kommt: „Noch habe ich Vorräte in den Schränken“, sagt sie: „Aber der Wäscheberg wird immer größer.“ Womöglich muss der Sohn demnächst ihre Wäsche waschen. Die Malteser oder die Ambulanz zu rufen, dauert ihr zu lange, wenn sie mit ihrem Mann zum Arzt will oder einkaufen muss.

Am Sonntag ist Peter 75 geworden, da quälte er sich die zwei Etagen hoch zum Nachbarlift, um bei Freunden feiern zu fahren: „Der klammert sich ans Geländer wie eine Schlange“, beschreibt seine Frau den mühsamen Aufstieg. „Ich wache morgens mit Schmerzen auf“, erzählt der Rollstuhlfahrer: „Ich habe Schmerzen, wenn ich mich bewege und wenn ich abends ins Bett gehe. Ich hab ein Gemüt wie ein Schaukelpferd, aber das hier geht zu weit.“

Bewegtes Leben, nun unbeweglich

Bis 1997 hat er bei der DEFA in Babelsberg als Aufnahmeleiter und Produktionsleiter gearbeitet, hat Kinderfilme gemacht und Tatorte mit Manfred Krug: „Da war immer Action“, sagt er: „Ich war immer in Bewegung. Nie hätte ich gedacht, dass es mich im Alter so erwischt.“ Er hatte eine Bandscheiben -Operation, zwei Oberschenkelhalsbrüche im selben Bein und ein neues Kniegelenk.

Peter Morscheck ist angewiesen auf Gehhilfen und den Lift. Quelle: Rainer Schüler

Dass der Fahrstuhl ausgefallen ist, merkten sie am 17. Dezember nur, weil eine Besucherin für den Weg hoch in den fünften Stock so lange brauchte und atemlos vor ihrer Tür stand. Das war an jenem Dienstag halb vier nachmittags, ein Nachbar rief die Hotline der Gewoba an. Man leitete das Problem weiter. Ingrid Morscheck schickte abends eine Mail und rief an, erfuhr dasselbe und vertraute auf die schnelle Hilfe. Als nichts passierte, kontaktierte sie die Aufzugsfirma Kone, die für den Fahrstuhlservice verpflichtet ist. Dort berief man sich auf Datenschutz, erklärte, man könne dazu nur mit der Gewoba reden.

Ein Unternehmen, verschiedene Auskünfte

Am 22. Dezember, am Freitagmittag, rief eine Frau von der Gewoba an und versicherte, die Ersatzteile seien da und würden jetzt wohl auch montiert. Doch nichts geschah. Am nächsten Tag wählte sich Ingrid Morschek wieder durch zur Gewoba, dort rief man sich den Vorgang im Computer auf und berichtete daraus, dass Ersatzteile erst beschafft werden müssten, das werde „eine Weile dauern“. Was denn passiere, wenn sie im Fahrstuhl stecken bleibe, wollte Mieterin Morscheck sarkastisch wissen: Das sei etwas Anderes, erklärte man ihr.

Zu DDR-Zeiten habe es solche Probleme nie gegeben, sagt Peter Morscheck, der mit seiner Frau seit 1985 in dieser Wohnung lebt. Nach der deutschen Wiedervereinigung habe die Fahrstuhlfirma Otis den Fahrstuhlservice übernommen, problemlos offenbar. „Einer Firma, die diesen Service-Auftrag nicht erfüllen kann“, sagt Ex-Hausverwalterin Ingrid Morscheck, „muss außerordentlich gekündigt werden.“

Von Rainer Schüler