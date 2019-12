Fahrstuhl kaputt: Rollstuhlfahrer in der eigenen Wohnung gefangen

Waldstadt

Die Not ist groß im Haus Nummer 71 in der Erich-Weinert-Straße in der Waldstadt – immer wieder fällt dort der einzige Fahrstuhl aus. Zuletzt für sechs Tage. Für viele Mieter in dem alten- und behindertengerecht gestalteten Haus bedeutet das, in den eigenen vier Wänden gefangen zu sein. Seit der Fahrstuhl in der Nacht auf Freitag, den 13. Dezember, den Geist aufgegeben hatte und erst am Mittwochabend wieder ansprang, konnten die Menschen, die auf den Rollstuhl oder den Rollator angewiesen sind, das Gebäude nicht verlassen.

Der Vermieter, die in Berlin ansässige Berlinovo Immobilien Gesellschaft, war von Anfang an über den Missstand informiert – ein Wort des Bedauerns oder gar eine Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten haben die Verantwortlichen aber weder den Mietern gegenüber geäußert noch auf Anfrage der MAZ. Ob der Fahrstuhl als Reaktion auf die MAZ-Anfrage am Mittwochmittag repariert wurde, ist offen.

Fahrstuhl oder Treppe? Viele Mieter im Haus Erich-Weinert-Straße 71 in Potsdam haben keine Wahl. Sie sind auf den Aufzug angewiesen. Quelle: Nadine Fabian

Schon öfter ist die barrierefrei gebaute und doch nicht zuverlässig barrierefreie Weinert 71 in die Schlagzeilen geraten. Die Nerven der Mieter sind über die Jahre mürbe geworden. Sie erzählen, dass auch die Klingelanlage und die Türöffner regelmäßig streiken – und dass der Weg zur Reparatur stets ein langer ist. „Wir fühlen uns wie lästige Bittsteller“, sagt Mieterin Karin Köppen (61). „Die interessieren sich nicht für uns.“ Seit der Aufzug zuletzt den Geist aufgegeben hat, hat Karin Köppen – 2. Stock, Rollstuhl – täglich den Kontakt zu denen gesucht, die eigentlich schnell und unproblematisch helfen sollen: die Berlinovo, der Aufzug-Dienst, der Hausmeister. Passiert ist wenig. Techniker waren da und haben das Haus schulterzuckend wieder verlassen. „Jeder schiebt die Zuständigkeit auf den anderen“, sagt Karin Köppen, die in den letzten Tagen diverse Arztbesuche, einen Theaterabend und andere Termine absagen und eine Nachbarn bitten musste, die nötigsten Einkäufe zu erledigen.

„Das ist ein SOS“, sagt Gerda Augenadel (83). Für die Seniorin – 3. Stock, Rollator – sind die Treppen schier unüberwindbar. „Wir sind hier eingesperrt!“, sagt Gerda Augenadel. Sie wünscht sich, dass die Dinge, die einst den Ausschlag gaben, in die Weinert 71 zu ziehen, auch zuverlässig funktionieren.

Im Haus leben viele Menschen, die auf den Rollstuhl oder den Rollator angewiesen sind. Quelle: Nadine Fabian

Ihre Etagen-Nachbarin Stefanie Falk (38) ist zu 100 Prozent schwerbeschädigt und die meiste Zeit mit dem Rollstuhl unterwegs – sie kann nur kurze Strecken laufen. Letzten Freitag aber hat sie sich die sechs Treppen „hinunter gequält“, wie sie sagt: „Ich musste ja zur Arbeit – und ich dachte, dass der Fahrstuhl in Betrieb ist, wenn ich abends nach Hause komme.“ Aber der Fahrstuhl war nicht repariert, Stefanie Falk der Verzweiflung nahe. 15, 20 Minuten braucht sie, wenn sie die 52 Stufen zwischen Haus- und Wohnungstür zu Fuß zu bewältigen versucht – eine enorme Anstrengung und eine Gefahr, denn ihr Tritt ist alles andere als sicher. Deshalb hat Stefanie Falk Konsequenzen gezogen. Am Montag hat sie ihren Chefs erklärt, dass sie nicht zur Arbeit kommen kann. „Das haben auch andere Rollstuhlfahrer aus dem Haus gemacht – uns bleibt ja nichts anderes übrig“, sagt sie. „Oder sollen wir jedes Mal, wenn wir hoch oder runter müssen, die Feuerwehr rufen?“

Als der Aufzug Mittwochmittag noch immer nicht funktionierte, hat Stefanie Falk mit dem Mieterverein einen Brief an die Berlinovo verfasst. Sie fordert das Unternehmen darin auf, den Fahrstuhlbetrieb bis spätestens 31. Dezember 2019 reibungslos wiederherzustellen. Sie kündigt an, die Miete zu mindern und eine Tragehilfe hinzuzuziehen, deren Kosten die Berlinovo zu übernehmen habe. „Für den Fall des fruchtlosen Fristablaufs werde ich Klage auf Mangelbeseitigung erheben“, ist in dem Brief zu lesen. Stefanie Falk schickt ihn trotzdem ab – sie wolle bekräftigen, „dass es nicht in Ordnung war, uns sitzen zu lassen“.

Laut Berlinovo sei es in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember zu „Problemen im Zusammenhang mit der Stromversorgung des Objektes“ gekommen, was zum Ausfall des Aufzugs geführt habe. Man habe die zuständige Firma um 6.15 Uhr informiert, ein Monteur sei direkt zum Haus gefahren, konnte aber nichts ausrichten. Eine weitere Firma sei beauftragt und die Dringlichkeit „selbstverständlich“ mitgeteilt worden.

„Dass mal etwas kaputt geht, ist nicht die Frage“, sagt Stefanie Falk. „Es kann aber einfach nicht sein, dass wir sechs Tage lang eingesperrt sind und nicht mal über den Stand der Reparaturen informiert werden.“ Das Schlimmste: „Diese Erfahrung machen wir immer wieder. Man traut sich schon gar nicht mehr, die Wohnung zu verlassen. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, habe ich Angst.“

Von Nadine Fabian