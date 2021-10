Potsdam

Der Hauptbahnhof und seine Rolltreppen – ein endloses Drama. Aktuell sind die Rolltreppen zu den S-Bahn-Gleisen gesperrt. Dort wird gebaut. Es dauert schon so lange, dass die Bahn sogar eine Foto-Tapete mit Hinweis auf die Erneuerung auf die Sperrholz-Abtrennung kleben ließ.

Der Schein trügt: Dies ist nur eine Fototapete einer Rolltreppe im Potsdamer Hauptbahnhof. Quelle: Julius Frick

Und die Arbeiten dauern weiter an – noch bis Ende dieses Jahres, sagte ein Bahnsprecher der regionalen Pressestelle in Berlin auf MAZ-Anfrage. Die seit Monaten gesperrten Rolltreppen an den Gleisen sechs und sieben müssten vollständig ausgetauscht werden.

Grund für die andauernde Sperrung sei das Alter. Die Fahrtreppen seien Baujahr 1999, heißt es seitens der Bahn – damit also Originale aus der Bauzeit des einst gescholtenen „Potsdam-Centers“. „Auf Grund des Anlagenalters werden bei Lieferanten keine Ersatzteile mehr vorgehalten. Für Ersatzteile bedarf es daher einer Sonderanfertigung“, sagt der Bahnsprecher, „um die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen, werden beide Fahrtreppen durch neue ersetzt.“

Güterzug mit verpackten Rolltreppen

Und tatsächlich: Ein Güterzug brachte die neuen Rolltreppen. Gut verpackt, lagen sie am Montag auf offenen Waggons auf einem Abstellgleis. Ob sie tatsächlich für den Potsdamer Hauptbahnhof bestimmt waren, ist aber nicht gesichert.

Rolltreppen auf einem Güterzug im Hauptbahnhof. Quelle: Julius Frick

Um zur S-Bahn zu kommen, müssen die Potsdamer Pendler damit wohl auch in den kommenden Wochen die Treppe oder den Aufzug nehmen. Besonders zu Stoßzeiten wird es dort schnell eng, auf dem Bahnsteig bildet sich häufig Schlangen oder ein Pulk an den Aufgängen.

Ebenfalls defekt: Die Rolltreppe zum Nord-Ausgang. Quelle: Julius Frick

Doch die Rolltreppen an den S-Bahn-Gleisen sind nicht die einzigen, die den Fahrgästen am Hauptbahnhof aktuell nicht zur Verfügung stehen. Gesperrt ist auch die aufwärtsführende Anlage am Ausgang Babelsberger Straße. „Aus technischen Gründen ist die Rolltreppe derzeit außer Betrieb“, ist auf einem Schild zu lesen.

Aussichten auf weitere Bauarbeiten

Und selbst wenn die defekten Rolltreppen repariert oder ersetzt sind: Die Potsdamer werden nur kurz Freude daran haben. „Im kommenden Jahr soll es einen weiteren Austausch von Rolltreppen geben“, kündigt der Bahnsprecher bereits an.

Von Martin Müller