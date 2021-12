Drewitz

„Bella hat zugelegt“, sagt Ronny Kösser (53) über seinen Hund, „von 6 auf 6,8 Kilo.“ Er selbst ist im zweiten Corona-Jahr „auf Gewicht geblieben“. Der Ex-Obdachlose aus Drewitz ist viel draußen unterwegs mit der Ex-Streunerin, die er „Biest“ nennt oder „Dicke“ oder eben „Bella“. Sie begleitet ihn überall hin, auch zur Arbeit, doch das ist gerade sein größtes Problem.

Nachdem der frühere Kraftfahrer im Oktober 2020 wegen Mietschulden fast zum zweiten Mal obdachlos geworden war und nur dank eines MAZ-Artikels und des Einsatzes der Arbeiterwohlfahrt in der Wohnung bleiben konnte, ist manches geregelter geworden in seinem Leben. Die Privatinsolvenz wird demnächst eingeleitet; seine Miete wird wieder regelmäßig bezahlt und die Kreditraten der Vergangenheit trägt er in Mini-Schritten ab.

Damals hatte er schon alles verpackt oder entsorgt, nun wird von neuem eingerichtet. Ronny Kösser lebt extrem sparsam und hat sich ein kleines Solarpaneel auf den Balkon gestellt, um Strom für ein Nachtlicht und den alten Laptop zu gewinnen. „Ich würde gerne den ganzen Balkon mit Solarplatten ausstatten und meinen Strom selbst gewinnen. Am besten wäre das draußen am Balkon.“ Doch da dürfte der Vermieter was dagegen haben, denn die Balkons der rundum sanierten Häuser an der Konrad-Wolf-Allee sind ja einheitlich gestaltet. „Dann muss ich das eben näher an die Fenster schieben. Ich habe ja eine gute Lage nach Süden; da scheint oft die Sonne.“ Die Solaranlage ist sein Plan fürs nächste Jahr; er wird drauf sparen in ganz kleinen Schritten.

Und er hofft endlich auf einen festen Job. „So etwa 100 Bewerbungen habe ich geschrieben und einige Angebote vom Job-Center bekommen.“ Aber nichts davon war machbar: zu weit weg, er hätte lange fahren müssen, oder es waren Dinge gefordert, die er nicht kann.

Lkw-Führerschein ist abgelaufen

Kraftfahrerjobs bekam er gleich mehrere geboten, doch sein Lkw-Führerschein ist längst abgelaufen: „Das weiß auch das Arbeitsamt. Warum machen sie dann solche Vorschläge?“ Er bräuchte eine Nachschulung und eine neue Augenuntersuchung. Bei „Kades“-Restaurant auf dem Pfingstberg hat er den ersten Dauerjob seit Jahren gefunden, aber eben nur einen Mikro-Job mit zwei Wochenstunden. Ein Koch von Kade ist einer von Kössers Hundefreunden und hat ihm den Kontakt gemacht. Kösser hält die Außenanlagen des Restaurants in Schuss; zuletzt hat er eine Brennholzwand für den Kamin geschichtet. „Kade zahlt ordentlich“, sagt Kösser: „Ich bekomme 120 Euro pro Monat, aber 16 davon zieht gleich das Jobcenter wieder ein.“ An die AOK zahl er jeden Monat zehn Euro ab für früher nicht bezahlte Beiträge, und die Mietschulden stottert er in 40-Euro-Raten ab.

Einkaufen nur zu Fuß

Wo immer er hin muss, tut er das zu Fuß oder mit seinem Mobi-Ticket. Seinen alten Rollkoffer, den er lange Zeit immer zum Einkaufen mitnahm und an der Edeka-Kasse abgab, wenn er den Markt betrat, kann er nicht mehr mitnehmen, weil der nicht mehr an den Corona-Schutzscheiben vorbei passt.

Keine Angst vor Corona

Corona kratzt mich nicht“, sagt er: „Ich bin ja sehr viel draußen und halte Abstand zu den Leuten. Zu mir kommt sonst keiner zu Besuch, und ich besuche keinen. Zu Zeiten der DDR und der Armee wurde man ja zwangsweise geimpft. Ich hatte keine Angst davor, aber nach jeder Impfung lag ich drei Wochen flach im Med-Punkt.“

Drei Mal hat er jetzt schon zum Corona-Impfen angestanden und kam nicht ran. Jetzt will er sich einen Termin an der Impfstraße besorgen, weil er ohne Impfung wohl keinen Job finden wird. Er hofft, dass die Stadtentsorgung ihn annimmt, zur Grünanlagen- und Freiflächenpflege. Da könnte er Bella mitnehmen, wenn die Kollegen das auch akzeptieren.

Silvester wieder mal im Wald

Mit Bella wird er dieses Jahr zum Jahreswechsel wohl in den Wald ziehen und dort übernachten, das taten die beiden schon im letzten Jahr. Er spannt dann eine Armeeplane auf, legt Isomatten auf den Boden und Steppdecken darauf, macht ein Feuer an und macht Handystrom mit dem Solarpaneel vom Balkon.

Von Rainer Schüler