Die Corona-Warn-App leuchtet rot auf: „Erhöhtes Risiko“, heißt es, „Begegnungen an 1 Tag mit erhöhtem Risiko“. Immer mehr Potsdamer erleben das derzeit. Die Corona-Infektionszahlen in der Stadt explodieren, die Inzidenz ist seit Tagen vierstellig – daher sind auch immer mehr Bürger jemandem begegnet, der sich dann als positiv herausstellte.

Wer kriegt den gratis PCR-Test?

Laut Bundesgesundheitsministerium hat man in einem solchen Fall grundsätzlich Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test – zumindest ist das am 21. Januar noch der Stand der Dinge. Das land Berlin will die Verfügbarkeit der Tests einschränken, um eine Überlastung der Labore zu vermeiden. Aktuell jedenfalls gilt, wie das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Homepage schreibt, noch ein Anspruch auf einen Gratis-PCR-Test für alle, die

► einen positiven Selbst- oder Schnelltest hatten: „Fällt ein Schnelltest positiv aus, sollte die getestete Person einen kostenlosen PCR-Test zur Bestätigung des Schnelltestergebnisses machen. Das gilt auch nach einem positiven Selbsttest. Ein nachfolgender negativer Schnell- oder Selbsttest hebt einen positiven Schnelltest nicht auf, dies kann nur eine PCR-Testung.

► Kontaktpersonen von nachweislich infizierten Menschen sind: „Kontaktpersonen sind zum Beispiel Mitglieder desselben Haushalts, Personen mit engem räumlichem Kontakt zu einer infizierten Person.“

► eine rote Warnung in der Corona-Warn-App erhalten haben – in diesem Fall ist ein PCR-Test nicht zwingend, aber möglich.

► sich in einer Gemeinschaftseinrichtung aufgehalten haben, in der es in den vergangenen zwei Wochen nachweisliche Infektionen gab: Zu diesen Einrichtungen zählen unter anderem Schulen und Kitas, aber auch Asylbewerberunterkünfte, Krankenhäuser, Dialysezentren und ambulante Pflegeeinrichtungen.

► Patienten, die ambulant oder stationär in einem Krankenhaus, einer Reha- oder ähnlichen Einrichtung behandelt werden.

Zumindest die letztgenannte Gruppe hat es vergleichsweise leicht, sie kann direkt in der Klinik getestet werden. So hält es etwa das Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“: Das Klinikum testet die breite Bevölkerung nicht selbst, sondern bietet nur für die eigenen Patienten und deren Begleiter Abstriche an.

So sieht es bei den Laboren aus

Das hauseigene Labor am Bergmann-Klinikum wiederum wertet Tests aus halb Brandenburg und Berlin aus. Noch nie waren es so viele wie in der vergangenen Woche: 8400, 1500 mehr als in der Woche davor. Zugleich ist auch die Zahl der Sequenzierungen gestiegen, zuletzt wurden 285 Positivtests genauer unter die Lupe genommen, vor zwei Wochen waren es 190 gewesen. Allerdings testet

Zugleich steigt der Bedarf an PCR-Tests durch die hohen Inzidenzen, immer mehr Potsdamer erhalten Warnungen in der Corona-App oder erfahren anderweitig von Kontakten mit Infizierten. „Die PCR-Kapazitäten der gewerblichen Anbieter sind definitiv nicht am Limit. Wir haben aktuell keinen Engpass“, sagt Florian Kosak, der zwei Teststellen in Potsdam betreibt. Die Labore mit denen er zusammenarbeite, hätten ihre Kapazitäten schon im Sommer ausgebaut.

Tests nach roter Corona-Warn-App und anderen Kontakten

Alle anderen müssen sich einen anderen Weg zum PCR-Test suchen. Anders als in Berlin gibt es in Brandenburg keine offiziellen teststellen des Landes, auch hat Potsdam derzeit noch kein eigenes offizielles Testzentrum.

Aber: Viele Testzentren bieten keine Gratis-PCR-Tests an. Wer einen positiven Schnelltest oder eine rote Corona-Warn-App hat, muss bestimmte Zentren aufsuchen. Eines der Testzentren, die in Potsdam Gratis-PCR-Tests nach der Testverordnung anbieten, befindet sich am Hauptbahnhof und wird von der Medicorum TAM GmbH betrieben. Online kann hier ein solcher Test kurzfristig gebucht werden, die Auswertung dauert nach einer Auskunft der Mitarbeiter vor Ort derzeit zwei bis drei Tage.

Hier gibt es kostenlose PCR-Tests für Verdachtsfälle Ihr Schnelltest ist positiv oder die Corona-Warn-App ist auf rot gesprungen? Dann können Sie sich hier kostenlos testen lassen: Teststelle UCI Luxe, in den Bahnhofspassagen Potsdam, Babelsberger Straße 10, Termine: www.coronatest.de Teststelle Science Park, Karl-Liebknecht-Straße 24, (Testzeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 13:40 Uhr) Termine: www.15minutentest.de Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 15 (Testzeiten Montags bis Freitag 8 bis 14 Uhr) Teststelle Psychotherapiepraxis Christina Schwandt, Zeppelinstraße 47 A (Testzeiten: Sonntag bis Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr) Teststelle Universität Potsdam, Campus Griebnitzsee, Haus 1, August-Bebel-Straße 89 (Testzeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 12 bis 15 Uhr) Teststelle Universität Potsdam, Campus Neues Palais, Am Neuen Palais 10 (Testzeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 12 bis 15 Uhr) Teststelle Porta-Einrichtungshaus, Zum Kirchsteigfeld 4 (Testzeiten: Montag bis Samstag von 9.30 bis 19 Uhr) Teststelle Gutenbergstraße, Gutenbergstraße 95 (Testzeiten: täglich 8 bis 20 Uhr)

Wichtig: Die Testzentren dürfen nur aufgesucht werden, wenn die Kontaktperson keine Corona-Symptome hat. Außerdem stehen Haus- und Kinderärzte für Tests zur Verfügung – sie sind auch der Ansprechpartner, wenn bereits Symptome auftreten.

Von Saskia Kirf und Lena Köpsell