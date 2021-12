Potsdam

Das Jahr 2021 begann in Potsdam, wie das Jahr 2020 aufgehört hatte: Corona spielte auch in der brandenburgischen Landeshauptstadt noch immer die Hauptrolle. Doch auch die Nebenrollen waren gut besetzt und so konnte sich im Laufe der ersten Monate das eine oder andere Thema in den Vordergrund spielen. Hier der Überblick über die wichtigsten Themen von Januar bis März 2021.

1. Januar: Die Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderungen tritt zurück. Es ist eine weitere Krise für das Gremium – und keine Besserung in Sicht.

4. Januar: Schulen und Kitas schließen, corona-bedingt wird nur noch Notbetreuung angeboten.

5. Januar: Potsdam hat jetzt ein Impfzentrum – und Werner Boestfleisch, 85 Jahre alt, erhält als allererster eine Corona-Schutzimpfung in der Babelsberger Metropolishalle. Bis zu 200 Menschen arbeiten in Spitzenzeiten hier, viele davon ehrenamtlich. Auch die Bundeswehr hilft mit bis zu 40 Soldaten aus. Im September wird das Impfzentrum vorübergehend stillgelegt, insgesamt wurden hier 176.742 Dosen gespritzt. Im November dann öffnet die Halle erneut, nun dient sie gemeinsam mit der Schinkelhalle als Potsdams Impf-Bollwerk gegen Corona. Mehr als 7000 Impftermine pro Woche sind Ende 2021 in beiden Zentren verfügbar. Bei der Zweitimpfung lief dann übrigens nicht alles so glatt, wie bei der medial inzensierten Erst-Impfung.

Werner Boestfleisch bei seiner Erstimpfung m 5. Januar 2021. Quelle: Soeren Stache/ dpa (Archiv)

8. Januar: Alarm in Groß Glienicke: ein Wildschweinkadaver schürt Angst vor der Afrikanischen Schweinepest. Der Verdacht bestätigt sich nicht.

9. Januar: Eine neue Corona-Eindämmungsverordnung tritt in Kraft. Weil die Inzidenz in Potsdam hoch ist, dürfen sich die Bürger nur noch 15 Kilometer aus der Stadt hinaus bewegen. Effektiv kontrolliert werden kann das aber nicht, wie sich herausstellte.

Mitte Januar: Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege prüft die Eintragung des Mercure-Hotels in die Denkmalliste, teilte Potsdam zuständige Dezernentin Christine Onnen auf MAZ-Anfrage mit. Die Idee kommt nicht überall gut an. Eine Entscheidung wird zudem „nicht in naher Zukunft“ fallen, heißt es.

Zehn Jahre, nachdem der erste Vorstoß gescheitert ist, soll erneut geprüft werden, ob das Hotel Mercure im Lustgarten denkmalwürdig ist. Das Landesamt für Denkmalpflege kündigt die Prüfung Mitte Januar an, wird sie in diesem Jahr aber nicht abschließen. Das rund 60 Meter hohe Gebäude gehört zu den umstrittensten der City. Quelle: Julius Frick

18. Januar: Nach vielen Schlappen kann Potsdam endlich einen Erfolg in Sachen Uferwege verbuchen. Am Groß Glienicker See scheitert ein Anwohner mit seiner Klage gegen ein freies Ufer.

18. Januar: Der Bericht der Expertenkommission zum Corona-Ausbruch im kommunalen Bergmann-Klinikum liegt vor. Das Urteil ist vernichtend, es gab offenbar massive Missstände in Hygiene und Personalführung.

21. Januar: Nur noch acht Grundstücke für Einfamilienhäuser sind im Bornstedter Feld frei, sie kommen zum Maximalgebot unter den Hammer. Bis zu 1.300 Euro pro Quadratmeter Bauland werden die Bieter zahlen.

26. Januar: Der Chef des Deutschen Geoforschungszentrums GFZ in Potsdam, Reinhard Hüttl, wird fristlos gekündigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue und Vorteilsnahme.

3. Februar Nach einem Monat Corona-Schließung öffnen die Potsdamer Kindertagesstätten wieder.

4. Februar: Wohnraum soll in Potsdam nicht mehr zweckentfremdet werden – etwa als Ferienwohnung oder Gewerberaum. Die entsprechende Satzung dafür wird vorgestellt.

10. Februar: Das Nuthewäldchen in Zentrum-Ost wird gerodet – obwohl Potsdam den Klimanotstand beschlossen hat. Anwohner sind entsetzt ob der Entscheidung.

15. Februar: Ein kurzer, heftiger Wintereinbruch sorgt am Valentinswochenende für seltene Sporteinlagen auf dem Maschinenteich. Hunderte gehen an diesen Tagen übers Wasser – zur Sorge der Feuerwehr, die die Tragfähigkeit bezweifelt. Zu recht: Am 15. Februar rettet sie einen Mann aus dem eiskalten Nass. Er war auf dem heiligen See im Neuen Garten in Potsdam ins Eis eingebrochen. Der Mini-Winter in der Stadt ist wieder vorbei.

Winterfreude im Februar: Eislaufen auf dem Maschinenteich im Park Sanssouci in Potsdam. Quelle: Rainer Schüler

23. Februar: Die Schlösserstiftung wird von einem Untreue-Skandal erschüttert. Ein Mitarbeiter des Schirrhofs hat über Jahre Material privat weiterverkauft.

24. Februar: Wieder Corona-Ausbruch im Bergmann-Klinikum: Zwei Stationen müssen schließen, weil zwölf Patienten mit der noch neuen Delta-Variante infiziert sind.

Februar/ März: Ob Marquardt oder das englische Sandringham, Hauptsache Diana. Im Februar und März steht die Schauspielerin Kristen Stewart im Schloss Marquardt vor der Kamera. „Spencer“ heißt der Film rund um Lady Di, im Januar 2022 kommt er in die Kinos.

Kristen Stewart als Prinzessin Diana. gedreht wurde auch bei Potsdam. Quelle: Shoebox Films

4. März: Potsdam soll bis zu 15,2 Millionen Euro Personalkosten und „pandemiebedingte Verluste“ am Bergmann-Klinikum für das Jahr 2020 ausgleichen.

8. März: Der Lockdown für den Einzelhandel endet, die Potsdamer Geschäfte können wieder öffnen.

Corona-Schnelltest im Johanniter-Quartier an der Zeppelinstraße Quelle: Bernd Gartenschläger (Archiv)

Anfangs sind es die kommerziellen Anbieter, dann kommen die Gratis-Bürgertests und die Apotheken dürfen nachziehen: Zwischen Januar und März entstehen überall Corona-Schnelltestzentren, etwa im Johanniter-Zentrum an der Kastanienallee.

13. März: Der Bildungsausschuss entscheidet, an der Pappelallee ein neues Gymnasium zu bauen. Es ist der Auftakt eines Streits um die Schullandschaft der Stadt.

15. März: Mit dem Start des Wechselunterrichts an weiterführenden Schulen kommen die letzten Kinder Jugendlichen zurück in die Klassenräume.

Luca-App (links) und Corona-Warn-App – zwei wichtige Werkzeuge bei der Kontaktnachverfolgung. Quelle: Peter Degener

18. März: Die Luca-App (links im Bild) soll ab dem 18. März die Corona-Warn-App (rechts) komplettieren und die Kontaktverfolgung leichter machen. Monate später wird klar: Eine Fehlinvestition, das Gesundheitsamt hat keine Verwendung für die Daten.

31. März: Der Potsdamer Einzelhandel muss wieder schließen.

Das Team des Kulturzentrums Freiland hat einen Prototyp für eine Luftfilteranlage aus Baumarkt-Materialien gebaut. 90 Prozent der Aerosole kann das Gerät entfernen – Schulen und Kitas können es nachbauen und erhalten dabei Hilfe vom Freiland. Achim Trautvetter Chef vom Freiland zeigt das neue Belüftungssystem im Konferenzraum. Quelle: Bernd Gartenschläger

3. April: Nur wenn Krampnitz als neues Stadtviertel im Norden mit 10 000 Einwohnern und Tram-Anbindung entsteht, gibt es eine Förderung. MAZ-Recherchen zeigen: Die Stadt hat noch nicht einmal die rechtliche Grundlage für 5.000 Einwohner.

14. April: Zwei Wochen nach der erneuten Schließung darf der Einzelhandel in Potsdam wieder öffnen. Zugleich startet die Testpflicht für Schüler.

19. April: Die in Potsdam lebende Annalena Baerbock wird die erste Kanzlerkandidatin der Grünen. Potsdam wird damit zugleich der erste Wahlkreis in der Geschichte der Bundesrepublik, in dem zwei Kanzlerkandidaten sich ins Direktduell begeben.

21. April: Potsdam stellt seine Schulleitplanung für die kommenden Jahre vor. Geplant sind drei neue Gymnasien sowie je sechs kommunale Kitas und Horte. Bis Dezember streitet die Stadtpolitik um dieses Thema

21. April: Die Corona-Krise zwingt die Stadt finanziell zum Umdenken. Sie verzichtet auf den für 2022 und 2023 angekündigten Doppelhaushalt und bereitet einen Krisenhaushalt vor.

Martina W. (31), Andreas K. (56), Christian S. (35) und Lucille H. (42) sterben am Abend des 28. April im Babelsberger Oberlinhaus. Die vier schwer behinderten Bewohner des Thusnelda-von-Saldern-Hauses werden von ihrer Pflegerin ermordet, ein fünftes Opfer kann in einer Notoperation gerettet werden. Weit über die Stadtgrenzen hinaus herrscht Entsetzen über die Tat, tagelang legen Menschen Blumen und Kerzen vor dem Oberlinhaus ab. Die Pflegerin wird am Tatabend festgenommen und kurz vor Weihnachten zu 15 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Sie ist wegen einer schweren seelischen Störung in der Psychiatrie untergebracht. Quelle: Julian Stähle

3. Mai: In der Nacht kommt es zu zwei mutmaßlichen Brandstiftungen in Wohnhäusern in Drewitz und der Innenstadt. Die Feuerwehr kann alle Bewohner der Gebäude in Sicherheit bringen.

5. Mai: Die Stadtverordneten beschließen mit einer Mehrheit von 30:17 den Abriss des Staudenhofs. Über Jahrzehnte stand der Name auch für eines der heimlichsten kulturellen Zentren Potsdams. Lesen Sie hier eine Erinnerung von MAZ-Autor Volker Oelschläger.

10. Mai: Bei Bauarbeiten am ehemaligen Tramdepot an der Heinrich-Mann-Allee wird eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger sorgt für die 205. Entschärfung solcher Bomben seit 1990. Es ist der vierte Blindgänger auf dem großen Baufeld.

Niemand testet so viel wie er: Der Potsdamer Apotheker Ralf Alhorn betreibt im Frühling 2021 dutzende mobile und stationäre Corona-Teststationen. Rund 7 000 Menschen pro Woche nutzen sein Angebot, die „Bürgertests“ sind kostenlos. Quelle: Varvara Smirnova

13. Mai: Wegen sinkender Zuweisungen des Landes und eingebrochener Steuereinnahmen droht dem Stadthaushalt ein Finanzloch in Höhe von 42 Millionen Euro.

21. Mai: Pünktlich zu Pfingsten fallen in Potsdam viele geltende Corona-Einschränkungen weg.

26. Mai: Dreieinhalb Jahre nachdem eine Potsdamer Apotheke eine Paketbombe erhalten hat, stellt sich ein Verdächtiger in Potsdam der Polizei. Er wollte offenbar einen Paketdienstleister erpressen.

Herzlichen Beifall und begeisterte Pfiffe wie bei einem Popkonzert gab es vom Publikum im Park der Villa Jacobs am Ende der traditionellen Festveranstaltung anlässlich der LIT:Potsdam. Zu Gast waren die preisgekrönte österreichische Autorin Eva Menasse und der Kritiker Dennis Scheck. Der Park öffnet alljährlich für das Literaturfestival. Quelle: Bernd Gartenschläger

2. Juni: Potsdam will das Impfzentrum in der Metropolishalle nicht übernehmen. Es soll im Juli schließen, wird dann aber doch bis Ende September betrieben.

Nach 25 Jahren schließt der Real-Markt im Stern-Center, Edeka übernimmt die Filiale. Alle Mitarbeiter können bleiben. Der letzte Artikel, der über das Real-Kassenband lief: eine Tütensuppe. Nach kurzer Schließung öffnet die Filiale in neuem Gewand. Quelle: Saskia Kirf

5. Juni: Oliver Nill wird neuer CDU-Kreisvorsitzender.

8. Juni: Star-Architekt Daniel Libeskind will einen mehr als 60 Meter hohen Büroturm in Babelsberg bauen. Diese Idee überrascht nicht nur den Bauausschuss. Der Entwurf bleibt zunächst geheim.

14. Juni: Mit einer symbolischen Grundsteinlegung wird der Baubeginn für den Block III in der historischen Innenstadt gefeiert. 14 Gebäude entstehen auf dem Karree am Alten Markt.

Zweimal ist die Potsdamer Fête de la Musique ausgefallen, zur Sommersonnenwende 2021 konnte sie wieder stattfinden – an neuen Orten, zum teil sogar mobil, wie der Musiker Robert Bernier in seinem Musik-Fahrrad zeigt. Das Festival findet weltweit gratis am 21. Juni statt. In Potsdam organisiert es der Verein „Kulturtänzer“. Quelle: Steven Ritzer

17. Juni: Eine Hitzewelle rollt über die Stadt. Dieser 17. Juni ist mit 34,6 Grad der heißeste seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen.

