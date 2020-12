Potsdam

Erinnern Sie sich noch an die leer gekauften Regale im ersten Corona-Lockdown? Erst waren Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe aus, dann Toilettenpapier, Nudeln und Dosensuppen. Viele Potsdamer legten Vorräte an aus Angst vor einem Notstand wegen der Pandemie.

Erinnern Sie sich auch an etwas anderes als Corona? Ja, das ist nicht einfach. Dauerthemen wie Garnisonkirche und Synagogenbau waren dabei, aber auch ein Streit ums Strandbad Babelsberg oder die schwierige Lage des Innenstadthandels. Wir haben aus unserem Archiv wichtige Ereignisse 2020 zusammengestellt. Steigen Sie ein ins erste Halbjahr:

Doppeltes Bürgerbegehren mit Erfolg

Michael Schmidt (r.) und Jörg Kwapis (M.) übergeben die Unterschriften der Bürgerbegehren an Wahlleiter Michael Schrewe. Quelle: Bernd Gartenschläger

6. Januar: Michael Schmidt und Jörg Kwapis vom Bündnis „Gesunde Zukunft Potsdam“ übergeben im Rathaus die fast 35.000 Unterschriften des doppelten Bürgerbegehrens für faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen am kommunalen Klinikum „Ernst von Bergmann“ an den Kreiswahlleiter Michael Schrewe. Die Forderungen der Bürgerbegehren werden von den Stadtverordneten auf Antrag der rot-grün-roten Rathauskooperation mit Beschluss vom 6. Mai zur Tarifrückkehr übernommen, bis zum Jahresende allerdings nur teilweise umgesetzt.

11. Januar: Die Linken im Rathaus haben nun mit Sigrid Müller und Stefan Wollenberg eine weiblich-männliche Doppelspitze – als sechste Fraktion nach Anderen, SPD, Grünen, FDP und CDU.

Sturm auf Uni-Empfang

Protest beim Neujahrsempfang der Universität Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

15. Januar:40 Studenten stürmen den Neujahrsempfang der Universität aus Protest gegen die Einladung von AfD-Politikern. Sie zeigen Plakaten wie „Rechte Hetze tötet“, „Es gibt kein Recht auf Eingeladenwerden“ und „Against Fascism“, bekommen schließlich von Uni-Präsident Oliver Günther Rederecht. Die Landesregierung wird später auf AfD-Anfrage mitteilen, dass die vom Allgemeinen Studierendenausschuss getragene Aktion durch das Hochschulgesetz gedeckt war.

Abschied einer Gastro-Größe

Das Restaurant Speckers Landhaus feiert seinen letzten Abend vor der Schließung. Quelle: Friedrich Bungert

16. Januar: Speckers Landhaus in der Jägerallee nimmt nach 13 Jahren mit einem russischen Abend Abschied vom Publikum. Edel-Gastronom Gottfried Specker begründet die Schließung unter anderem mit fehlendem Fachpersonal.

18. Januar: Zum Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters im Nikolaisaal werden erstmals 300 Karten frei zur Verfügung gestellt. Dafür werden viele Ehrenamtliche, die bisher zu den Stammgästen zählten, nicht mehr bedacht.

Die letzte große Veranstaltung

„Unterwegs im Licht“ im Januar. Quelle: Varvara Smirnova

18. Januar: Das traditionelle Lichterspektakel „Unterwegs im Licht“ zieht Tausende Schaulustige in die Potsdamer Innenstadt. Erst in der Rückschau wird klar, dass es die letzte Publikumsveranstaltung dieser Art ohne Mindestabstand, Teilnehmerbeschränkung und Maskenpflicht war.

21. Januar: Das Pfandbecher-System Potspresso startet mit 20 teilnehmenden Händlern und 10 000 Bechern. Und bald werden mehr benötigt.

Cyberattacke aufs Rathaus

Cyberattacke auf Potsdams Verwaltung: Katastrophenschutzplan auf dem Tisch im Büro des Oberbürgermeisters Quelle: Peter Degener

22. Januar: Das Computersystem der gesamten Potsdamer Verwaltung wird nach einer Cyberattacke abgeschaltet. Alle Verbindungen nach außen sind gekappt. Der Bürgerservice ist nur noch eingeschränkt arbeitsfähig.

22. Januar: Die ersten 25 aus Seenot geretteten Flüchtlinge sind in Potsdam angekommen – ein Jahr nach dem Stadtverordnetenbeschluss, der die Stadt zum „Sicheren Hafen“ erklärte. Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) fährt wenig später nach Lesbos und schaut sich ein Flüchtlingslager an.

23. Januar: Eine Anhörung von Befürwortern und Gegnern eines Wiederaufbaus der Garnisonkirche im Havelsaal der Industrie- und Handelskammer mündet in einen mehrstufigen Plan, geplant bis Jahresende, nach dem das als Kunsthaus genutzte Rechenzentrum stehenbleiben könnte.

29. Januar: Die erste Person mit Verdacht auf eine Corona-Infektion in Brandenburg kommt aus Potsdam. Die Neu Fahrländerin wird im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ aufgenommen. Testergebnis: negativ. In den Apotheken sind die Atemschutzmasken ausverkauft.

30. Januar: Die Stadtverordneten tagen letztmals im alten Rathaus-Plenarsaal. Ersatzweise ziehen sie in den nächsten Monaten zur IHK, in den Großen Hörsaal der Universität am Griebnitzsee und schließlich in die MBS-Arena.

6. Februar: Die kommunale Bauholding Pro Potsdam mit ihrer Wohnungsbaugesellschaft Gewoba wird 2021 größte Vermieterin im Land Brandenburg sein, Dann werde sie die Cottbuser Gebäudewirtschaft mit ihren 18 000 Wohnungen überholt haben, kündigen ihre Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal und Bert Nicke an.

12. Februar: Claudia Wiest und Uwe Loeschmann werden neue Geschäftsführer des ViP. Sie folgen Oliver Glaser und Martin Grießner, deren Verträge im Mai 2019 überraschend aufgelöst wurden. ViP-Interimschef Monty Balisch wird zum 1. April Co-Geschäftsführer der Stadtwerke in Doppelspitze mit Claudia Eltrop.

19. Februar: Das Ladensterben in der Innenstadt geht weiter. Nach C&A schließen auch Starbucks, WMF und Leonardo ihre Filialen in der Brandenburger Straße.

21. Februar: Im Bornstedter Feld wird der mit 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche größte Aldi-Markt des Landes eröffnet. Dort entstehen auch Wohnungen.

Neuer Service im Hauptbahnhof

Eröffnung der mobiagentur in der Potsdamer Bahnhofspassagen - Servicemitarbeiterin Ina Kubitza (46). Quelle: Bernd Gartenschläger

28. Februar: Im Hauptbahnhof eröffnet eine gemeinsame Mobilitätsagentur von Deutscher Bahn und Potsdamer Verkehrsbetrieb.

12. März: Lockdown. Die Stadt schließt öffentliche Einrichtungen wie Museen, Theater und die Musikschule. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen sind untersagt, mit mehr als 100 Gästen genehmigungspflichtig. Das Bergmann-Klinikum schließt erste Stationen für den Besucherverkehr. Bislang gab es keinen Corona-Fall in Potsdam, aber 74 Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

18. März: Kitas, Schulen und Geschäfte schließen. Die Suppenküche verteilt Not-Brötchen an ihre Gäste.

22. März: Besuchsverbot an allen Potsdamer Pflegeeinrichtungen. Das Bergmann-Klinikum ruft die Bevölkerung zum Nähen von Mund-Nasen-Masken auf.

26. März: Ein 88-Jähriger ist das erste Corona-Opfer in Potsdam. Er starb im Klinikum. 79 Potsdamer sind mit dem Virus infiziert, mehr als 500 Potsdamer in Quarantäne.

28. März: Im Bergmann-Klinikum schnellt nach engen Testreihen die Zahl der Corona-Fälle in die Höhe – später ist klar: Es war der Anfang des unkontrollierten Ausbruchs. Alle neuen Patienten und die Mitarbeiter werden durchgetestet.

Applaus für die Mitarbeiter, Ermittlungen gegen die Klinikspitze

An einem Zaun vor dem Klinikum Ernst von Bergmann wird den Mitarbeitern für ihren verantwortungsvollen Einsatz in der Corona-Krise gedankt Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

1. April: Das Bergmann-Klinikum macht dicht. Keine neuen Patienten werden aufgenommen. Jeder dritte Potsdamer Corona-Fall findet sich im Klinikum. Sieben von zehn verstorbenen Corona-Patienten starben dort. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) schickt Scouts zur Einschätzung und Beratung.

7. April: Der RKI-Bericht benennt schwere Versäumnisse im Krisenmanagement beim Ausbruch im EvB-Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem gegen die Geschäftsführer Steffen Grebner und Dorothea Fischer.

Führungskrise am Klinikum: Oberbürgermeister Mike Schubert (l.), Geschäftsführer Steffen Grebner und Dorothea Fischer. Quelle: Varvara Smirnova

12. April: 150 Aktivisten der Flüchtlings-Hilfsorganisation Seebrücke formieren sich in der Brandenburger Straße als Wartende mit Abstand vor einer Bäckerei, weil ihre angemeldete Kundgebung trotz Beachtung aller Hygiene-Auflagen nicht genehmigt wurde. Weitere Protestaktionen folgen übers ganze Jahr.

1 4. April: Kirchenglocken läuten um 22.15 Uhr zur Erinnerung an die Zerstörung der Innenstadt beim britischen Luftangriff vor 75 Jahren. Die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die MAZ veröffentlicht exklusiv das Tagebuch einer Potsdamerin aus der Zeit des Kriegsendes.

21. April: Der Aufsichtsrat der Klinikgruppe „ Ernst von Bergmann“ beurlaubt beide Geschäftsführer. Eine Untersuchungskommission soll den Ausbruch aufarbeiten.

22. April: Geschäfte in der Innenstadt, im Stern-Center und in den Bahnhofspassagen öffnen wieder. Für die Kundschaft gelten Mindestabstand und Maskenpflicht.

23. April: Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt werden kommissarische Geschäftsführer des Klinikums, Ex-Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) übernimmt den Vorsitz der Kommission zur Untersuchung des Corona-Ausbruchs.

Protest der leeren Stühle

Auf dem Alten Markt demonstrieren Gastronomen gegen die Auflagen wegen Corona. Quelle: Friedrich Bungert

24. April: Mit 600 leeren Stühlen vor dem Landtag auf dem Alten Markt protestieren Potsdamer Gastronomen gegen die andauernde Schließung ihrer Lokale. Viele der Beteiligten bangen um ihre Existenz, fordern eine Öffnung unter Beachtung der Hygieneregeln.

24. April: Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) gibt nach langem Stillstand eine Einigung im Streit um den Synagogenneubau in der Schlossstraße bekannt. Der Grundstein soll noch in diesem Jahr gesetzt, das Gotteshaus 2023 fertig sein. Kritik kommt schon bald von der Synagogengemeinde.

Etappenziel beim Turmbau zu Potsdam

Garnisonkirche: Der Sockelbau ist fertig. Quelle: Varvara Smirnova

29. April: Zweieinhalb Jahre nach dem Baustart wird der 17 Meter hohe Sockel des neuen Garnisonkirchenturms fertiggestellt. Bauarbeiter gießen die Betondecke. Hinter dem prächtigen Eingangsportal in originalgetreuer Rekonstruktion soll im Innern des Sockelbaus über zwei Etagen eine Kapelle eingerichtet werden.

7. Mai: Das Bergmann-Klinikum nimmt erstmals seit dem Stopp vom 1. April wieder Patienten mit Covid- 19 auf.

Heimkehr der Familie Grün

Familie Grün kehrt zurück in die Brandenburger Straße: Keramikerin Kerstin Becker, Kulturbeigeordnete Noosha Aubel und Katja Buhlmann, Tochter der Familien-Erschafferin Carola Buhlmann (v. l.) Quelle: Bernd Gartenschläger

10. Mai: Die 2013 demontierte Figurengruppe „Familie Grün“ von Carola Buhlmann wird von der Keramikerin Kerstin Becker mit einer Nachbildung ersetzt. Spenden machten die Kopie erst möglich. Die neue Familie steht an ihrem angestammten Platz Brandenburger Ecke Lindenstraße. Sie brauchte im Laufe des Jahres noch etwas Nachpflege. Mutter Grün stand eines Tages ohne Kopf da - er konnte wieder aufgesetzt werden.

14. Mai: Erste Kalkulation des Finanzbeigeordneten Burkhard Exner ( SPD) zur Corona-Krise. Die Steuereinnahmen könnten 2020 um 40 Millionen Euro einbrechen.

15. Mai: Streit um eine Volleyballanlage im Bornstedter Feld. Das Verwaltungsgericht gibt Anwohnern Recht, die gegen die geplante Umsetzung geklagt hatten.

Protest im Park Babelsberg

Protest für den Erhalt des Strandbads Babelsberg. Quelle: Varvara Smirnova

16. Mai: Proteste begleiten die Ortsbegehung zum Grundstückstausch zwischen Stadt und Schlösserstiftung im Park Babelsberg, nach dem Strandbad und das Bootshaus des Seesportclubs fusionieren sollen, damit die Stiftung einen Panoramaweg rekonstruieren kann. Das Bootshaus wird im Spätsommer abgerissen.

Bunte Steine im Lockdown

Nancy van der Meer aus Marquardt ist eine der Organisatorinnen der Bunte-Steine-Aktion in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

24. Mai: Mitten im ersten Lockdown tauchen überall in der Stadt bunte Steine auf. Organisiert wird die Aktion von einer mehr als 770 Mitglieder starken Facebook-Gruppe. „Die Aktion soll den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Administratorin Nancy van der Meer. Sie selbst habe damit angefangen, als ihr Vater starb.

29. Mai: Die 20. Auflage des Stadtwerkefestes ist abgesagt. Es sollte im Herbst stattfinden zeitgleich mit der Feier zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit.

Pollerparty in der Gutenbergstraße

5. Juni:Mit einer Pollerparty feiern Grüne an der Kreuzung Gutenberg-/ Jägerstraße die Verkehrsberuhigung der Innenstadt mit Durchfahrtbarrieren. Für Irritationen sorgt im Juli das Verschwinden der eben aufgestellten Durchfahrtbarrieren. Ursache dafür war aber nicht Vandalismus, sondern eine Umleitung, um die wegen Leitungsarbeiten voll gesperrte Friedrich-Ebert-Straße zu entlasten. Die Poller seien entfernt worden, „damit überhaupt ein Durchkommen möglich ist“, so die Stadt.

6. Juni: Der bisherige Ärztliche Direktor des EvB, Thomas Weinke, verliert seinen Job – eine weitere Folge des Corona-Ausbruchs. Im MAZ-Interview gibt sich Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) kritisch, ob er eher hätte eingreifen müssen.

8. Juni: Die Anlagen der Schlösserstiftung versinken im Müll. Das Volumen hat im Frühjahr um 30 Prozent zugenommen. Ein Grund: Corona mit der Sperrung der städtischen Parks und der Außerhausverkauf der Gastronomie.

Sprengung in der City

In Potsdam wird am eine englische Fliegerbombe gesprengt. Die Fontäne war weit über Potsdam zu sehen. Quelle: DPA

13. Juni: Die Fontäne der Explosion überragt die Kuppel der Nikolaikirche um viele Meter. 13.000 Menschen mussten den Sperrkreis in der Innenstadt wegen des Bombenfundes am Nordzipfel der Freundschaftsinsel verlassen. Am Nachmittag wurde der 250 Kilogramm schwere Blindgänger gesprengt. Das Geoforschungszentrum Potsdam zeichnete die Erschütterungen auf.

17. Juni: Potsdamer zahlen im bundesweiten Vergleich die höchste Gebühr für die Abwasserentsorgung, so das Ergebnis einer Untersuchung im Auftrag des Eigentümerverbandes „Haus und Grund“.

Zittern um Karstadt

Potsdams Karstadt-Filialleiter Michael Noss. Quelle: Bernd Gartenschläger

19. Juni: Die Brandenburger Straße in Schockstarre. Um 13.30 Uhr geht bei Karstadt das Licht aus, wird die Belegschaft in einer Versammlung über die Schließung der Potsdamer Filiale informiert. Bundesweit soll es 62 Häuser treffen.

21. Juni: Wiedereröffnung des Schlosstheaters im Neuen Palais nach sechsjähriger Sanierung mit einem Konzert der Musikfestspiele Potsdam ohne Publikum, das im Kulturradio des RBB und per Video-Livestream übertragen wird.

22. Juni: Zur Protestaktion „Alarmstufe Rot“ der Veranstaltungsbranche werden Schloss Sanssouci, Nikolaisaal, Schiffbauergasse und Nikolaikirche rot illuminiert. Seit 10. März sei dem Wirtschaftszweig durch den Lockdown die Grundlage entzogen.

Von Volker Oelschläger und Alexander Engels