Potsdam

Auch im Pandemie-Jahr haben die Potsdamer Gerichte Monat für Monat, Woche für Woche Fälle verhandelt. Einige davon haben die Öffentlichkeit besonders erschüttert. Eine Auswahl.

Ein Mädchen verschwindet

Schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes in Tateinheit mit weiteren Sexualdelikten, Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung und Körperverletzung sind die Vorwürfe im aufwühlendsten Prozess des Jahres 2020: Angeklagt vor dem Landgericht ist Willi D. – Ende 50, arbeitslos, schwerer Alkoholiker, einschlägig vorbestraft. Er soll am 25. Mai 2019 ein sechsjähriges Mädchen vor dem Möbelhaus Porta einfach so mitgenommen und sich an ihm in seiner Drewitzer Plattenbauwohnung vergangen haben. Willi D. legt ein Geständnis ab und eröffnet irritierende Einblicke in seinen Alltag. Der besteht aus kaum mehr als saufen, schlafen, saufen – und gegen die Stimmen kämpfen. Die Stimmen, die ihm zuraunen: „Die nimmste mit nach Hause, dann machste dit und dit – oder schon unterwegs“. Um das Opfer zu schützen fand die Verhandlung großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Alle Verfahrensbeteiligten forderten lange Freiheitsstrafen für Willi D. und die Unterbringung in einer Suchtklinik. Das Landgericht verurteilt Willi D. Anfang April zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und ordnet die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an – zuvor muss Willi D. aber mindestens zwei Jahre ins Gefängnis.

Anzeige

Der Stiefmutter ausgeliefert

Katharina – der Name steht für unsägliches Leid, das einem Kleinkind angetan wurde. Die Angeklagten: der Kindsvater Dirk D. (32) und Sophia R. (24), seine neue Partnerin. Das Paar geriet ins Visier der Ermittler, nachdem im Mai 2017 die damals zweijährige Katharina mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Das Mädchen war mit Hämatomen übersät, hatte innere Verletzungen und ein gebrochenes Handgelenk, auch psychisch war es auffällig. Dirk D. sagt vor Gericht aus, von den Verletzungen nichts bemerkt zu haben. Auch Sophia R. weist alle Schuld von sich. Die Aussagen etlicher Zeugen verhalfen dem Amtsgericht zu einem anderen Bild – es verurteilt Stiefmutter Sophia R. im Januar wegen Kindesmisshandlung zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren und Dirk D. wegen der Verletzung seiner Fürsorgepflicht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro. Beide Verteidiger legten Berufung ein. Experten, die mit Katharina zu tun haben, glauben, dass sie noch viele Jahre lang psychologische Begleitung brauchen wird.

Blutige Rückkehr

Lucas J. (26) war als Junge in Potsdam zu Hause – in genau der Villa am Neuen Garten, um die er seit Juni 2019 immer wieder schleicht und über die er schließlich Leid und Schrecken bringt. Lucas J. leidet seit seiner Jugend an einer Psychose. Die Krankheit hat seine Familie zerstört: Weil er mehrmals seine Mutter angreift, zieht sie sich mit der jüngeren Schwester vor ihm zurück. Zuletzt lebt Lucas J. verwahrlost auf den Straßen von Berlin, doch immer wieder treibt es ihn nach Potsdam. Bei seinen unerbetenen Besuchen schreit er: „Das ist mein Haus! Ich wohne hier! Ihr habt mich bestohlen! Ich werde sie alle umbringen, diese Betrüger.“ Am 1. Dezember 2019 bricht Lucas J. in das Haus seiner Kindheit ein und verletzt die Hausherrin mit Schlägen auf den Kopf schwer, greift den Hausherren und einen zur Hilfe eilenden Nachbarn an. Im Sommer 2020 steht Lucas J. vor dem Landgericht Potsdam. Vorwurf: versuchter Totschlag. Das Verfahren ist kein gewöhnliches, bei dem es um Schuld und Strafe geht – es ist ein Sicherungsverfahren. Sowohl die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage als auch die Verteidigung fordern, den Beschuldigten freizusprechen und in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Der psychiatrische Gutachter hatte Lucas J. zuvor bescheinigt, im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt zu haben: Er sei unfähig gewesen, das Unrecht seiner Tat einzusehen und danach zu handeln. Das Gericht ordnet im August die Unterbringung an: „Es kann derzeit noch nicht verantwortet werden, Ihnen ein Leben in Freiheit – also außerhalb eines psychiatrischen Krankenhauses – zu ermöglichen. “ Die Maßregel gilt für eine unbestimmte, möglicherweise lange Zeit. Tragisch: Die Psychiatrie, die mit J.s Fall seit Ausbruch der Krankheit im Teenager-Alter bis zur Festnahme betraut war, hat ihn wissentlich nicht so behandelt wie es erforderlich gewesen wäre – der Patient war den Ärzten wegen anhaltender Aggressionen lästig geworden.

Mit Anabolika gedealt

Einer der renommiertesten Doping-Experten ist sich sicher: „Hier hatte jemand augenscheinlich Kenntnisse und wusste, was er macht.“ Besagter Jemand ist der Potsdamer Martin M. (41). Er muss sich seit Ende Juli vor dem Landgericht wegen des Verstoßes gegen das Dopinggesetz verantworten. Der am 30. Januar festgenommene Potsdamer gesteht, verbotene Anabolika in Fitnessstudios verkauft zu haben. Er war aufgeflogen, nachdem der Zoll mehrere an ihn adressierte Pakete am Leipziger Flughafen abgefangen und ihn die Polizei daraufhin monatelang überwacht hatte. Besonders auffällig sei die Bandbreite der Präparate, die bei M. sichergestellt wurden. Das beeindruckte selbst Detlef Thieme (61), den Direktor des weltbekannten Instituts für Dopinganalytik und Sportbiochemie in Kreischa ( Sachsen). Dass jemand im Besitz so vieler verschiedener Präparate sei, habe er „in den letzten zehn Jahren vielleicht einmal, zweimal gesehen“. Das Landgericht verurteilte M. im November zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten.

Vom Karussell geschleudert

Sie bediente auf der Potsdamer Herbstkirmes 2019 das beliebte Karussell „Playball“ und soll dabei mehrere Fehler gemacht haben, die das Leben einer Kollegin kosteten. Der Prozess gegen die Schaustellerin (48), ist rund um den Jahrestag des Unglücks angesetzt – doch die wegen fahrlässiger Tötung Angeklagte und ihre Verteidigerin bleiben dem Amtsgericht unentschuldigt fern. Das Gericht erlässt daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Strafbefehl und verurteilt die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Die Schaustellerin nutzt ihr Recht, Einspruch einzulegen. Damit geht der Prozess vor dem Amtsgericht 2021 in die nächste Runde. Als Zeuge ist unter anderem der hinterbliebene Lebensgefährte des Opfers geladen: Er war mit seiner Freundin am Unglückstag als Kassierer eingesetzt. Das Paar befand sich noch auf der Plattform des Karussells, als es anfuhr. Der Mann konnte sich festhalten, die junge Frau aber wurde von der Plattform geschleudert und erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Hausdiener der feinen Leute

Aus der erträumten Karriere auf den Laufstegen in Paris, London, Mailand und New York wurde nichts. Dabei habe ihn Wolfgang Joop mal „zwecks modeln“ angesprochen, sagt Timo M. (24) und behauptet, für den Designer und andere „gehobene und prominente Leute“ als Hausdiener gearbeitet zu haben. Vor dem Landgericht muss Timo M. auflaufen, weil er die Karriere eines Kleinkriminellen eingeschlagen hat. Die Liste der Tatvorwürfe, für die er geradestehen muss, ist lang: Einbruch und Beleidigung stehen drauf, Nötigung, Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte räuberische Erpressung und einiges mehr. Auf der Anklagebank räumt M. zwar einige Taten ein – Schuld aber sind nach seinen Schilderungen immer die anderen. Auch dieser Hochmut brachte M. zu Fall. Das Gericht verurteilte ihn im März zu vier Jahren Freiheitsstrafe.

Von Nadine Fabian