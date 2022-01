Potsdam

Auch im zweiten Pandemie-Jahr haben die Potsdamer Gerichte Monat für Monat, Woche für Woche Fälle verhandelt. Einige davon haben die Öffentlichkeit besonders erschüttert. Eine Auswahl.

Mord im Oberlinhaus

Die Morde im Oberlinhaus lösten weit über die Potsdamer Stadtgrenzen hinaus Entsetzen aus. Quelle: Bernd Gartenschläger

Diese Tat hat seit dem 28. April das gesamte Jahr überschattet und wird noch lange schmerzlich in Erinnerung bleiben: Eine Pflegerin hat im traditionsreichen Oberlinhaus vier wehrlose Menschen mit Behinderungen getötet und eine Bewohnerin schwer verletzt. Ines R. griff die ihr anvertrauten Menschen in ihren Betten an, in ihrem Zuhause, dort, wo sie Fürsorge, Wärme und Schutz erfahren sollten. Am 26. Oktober begann am Landgericht der Prozess gegen die 52-Jährige unter großem öffentlichen Interesse. Wie sich herausstellte, leidet Ines R. seit der Kindheit unter psychischen Problemen und hegt seit vielen Jahren Gewalt- und Tötungsfantasien. Die Gerichtspsychiaterin diagnostizierte eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Sie könne nur begrenzt auf Belastung reagieren und sich nicht angemessen von Affekten entlasten.

Die Angeklagte Ines R. und ihr Verteidiger Henry Timm: Er hat ihr geraten, von einer Revision abzusehen. Quelle: Julius Frick

Tatsächlich war in den Wochen vor der Tat der Druck auf Ines R. gestiegen: durch private Sorgen, die Corona-Pandemie und die Arbeit, wo oft Personalmangel herrschte. Die Angeklagte wusste offenbar, dass sich ihr Zustand so verschlechtert hatte, dass sie einen Arzt gebraucht hätte, trat jedoch den Dienst an – offenbar, weil sie ihre Kollegen nicht im Stich lassen wollte.

Das Gericht erkannte an, dass die Pflegerin zur Tatzeit nur vermindert schuldfähig war, verurteilte sie am 22. Dezember aber dennoch zu der in so einem Fall möglichen Höchststrafe von 15 Jahren Freiheitsentzug und ordnete die Unterbringung in der Psychiatrie an. Sollte Ines R. vor Ablauf der 15 Jahre therapiert sein, muss sie die Reststrafe im Gefängnis absitzen. Gilt sie weiterhin als Gefahr für sich und andere, ist es möglich, dass sie länger im Maßregelvollzug bleiben muss als 15 Jahre. Ines R. hat nach mehrmaliger Rücksprache mit ihrem Verteidiger darauf verzichtet, Revision einzulegen.

Im Gartenteich ertränkt

Der Angeklagte und später wegen Mordes verurteilte Wolfgang L. mit seinem Verteidiger Matthias Schöneburg. Quelle: Varvara Smirnova

Er wollte töten und er dabei ganz sichergehen: Wenigstens vier Minuten lang hat Wolfgang L. (65) seine Frau (40) unter Wasser gedrückt, nachdem er mit dem Messer auf sie eingestochen hatte. Vier Minuten, in denen die Kinder (12, 15) am Ufer standen und ihn anflehten von der Mutter abzulassen. Vier Minuten, in denen sich Dorota L.s Blut mit dem Wasser des Gartenteichs mischte und darin noch wie ein Schleier hing, als längst wieder Ruhe eingekehrt war in dem Ferienidyll in Glindow, wohin sie vor ihrem jähzornigen Mann geflüchtet war.

Nach neun Verhandlungstagen verurteilte das Landgericht Wolfgang L. im Mai wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass L. nahezu keine Chance hat, nach 15 Jahren auf Bewährung freizukommen. Ein psychiatrischer Sachverständiger hatte ihm Großmannssucht bescheinigt; eine Ex-Frau hatte Auskunft darüber gegeben, wie schlecht er Frauen behandelt. Er kündigte noch im Gerichtssaal an, Revision zu beantragen.

Tod eines Radfahrers

Nach dem grausamen Unfall auf der Babelsberger Rathauskreuzung erinnert ein Geisterrad an den Radfahrer (44), der noch vor Ort verstarb. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der grausame Unfall, bei dem am Morgen des 23. März 2020 ein Lastwagen einen Radfahrer in Babelsberg an der Kreuzung von Rudolf-Breitscheid- und Karl-Liebknecht-Straße überrollt hatte, beschäftigte das Amtsgericht im Juni und Juli. Das Fazit des Sachverständigen war eindeutig: „Der Unfall wäre zu vermeiden gewesen. Der Angeklagte hätte den Radfahrer sehen können.“ – „Sehen müssen“, betonte Richterin Reinhild Ahle: Der Lkw-Fahrer hätten demnach den Unfall und den Tod des Radlers vermeiden können, wenn er all das gemacht hätte, was man im Straßenverkehr machen muss. Er habe jedoch die erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen: „Sie haben nicht ausreichend geguckt, dabei hätten Sie doppelt und dreifach gucken müssen. Sie wissen, dass dort ein Radschutzstreifen ist – es hätten ganz viele Radler kommen können, es hätte ein Kind kommen können.“

Nach zwei Verhandlungstagen verurteilte das Amtsgericht den Lastwagen-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung.

Explosiver Staudenhof

An der Katastrophe vorbeigeschrammt: der Staudenhof am Alten Markt in Potsdams Mitte. Quelle: Varvara Smirnova

Ein Funke hätte genügt, um mitten in Potsdam eine Katastrophe auszulösen, resümierte der erfahrene Brandsachverständige Hans-Gustav Creydt Ende Juli vor dem Amtsgericht. Der Fall: Am Vormittag des 24. Mai 2019 hatten Bewohner des Staudenhofs Gas-Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte an, evakuierte wegen akuter Explosionsgefahr zwei Etagen des Plattenbaus und entdeckte das Leck in einem Apartment. Der Angeklagte: der Kleinkriminelle David D. (26). Er saß zum Zeitpunkt der Verhandlung bereits seit über einem Jahr wegen verschiedener Delikte in Haft und wird nun noch länger hinter Gittern bleiben.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er versucht hatte, am 23. Mai 2019, also einen Tag vor dem Großeinsatz, aus einer Wohnung den Gasherd zu stehlen. Nachdem er den Edelstahlschlauch angesägt, den Herd aber nicht lösen konnte, verschwand D. ohne die Feuerwehr oder jemand anderes zu warnen.

Das Urteil: D. hat sich in Tateinheit der versuchten Brandstiftung, des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des versuchten Diebstahls schuldig gemacht. Nicht nur die Bewohner des Hauses, auch Passanten und die Feuerwehrleute befanden sich in Lebensgefahr. „Es waren allein glückliche Umstände, dass nichts passiert ist“, so der Experte. Die Detonation hätte den Plattenbau wohl nicht einstürzen lassen, aber durchaus Türen, Fenster und Betonelemente heraussprengen können.

Zank an der Laubhütte

Das Laubhüttenfest gilt als das größte Freudenfest des jüdischen Jahres, doch in Potsdam bricht regelmäßig Streit aus, wenn die Sukka aufgebaut wird. Quelle: Julius Frick

Seit Jahren schon ist das Sukkot-Fest – das größte Freudenfest des jüdischen Jahres – für die Gesetzestreue Jüdische Landesgemeinde in Potsdam überschattet. Regelmäßig geraten die Gemeinde und ein Nachbar (47) aneinander. Der Zank beschäftigte im November das Amtsgericht: Der angeklagte Nachbar, so der Vorwurf, habe nicht nur den Aufbau der Laubhütte verhindern wollen, er sei auch gewalttätig geworden und habe ein Mitglied der Gemeinde (63) von der Leiter gestoßen. Das Verfahren, bei dem auch die Frage im Raum stand, wann ein normaler Nachbarschaftsstreit endet und Antisemitismus beginnt, ging für den Nachbarn mit einem Schuldspruch wegen Nötigung und Körperverletzung und einer Strafe über 800 Euro aus.

Wem gehört Lukretia?

„Tarquinius und Lukretia“ von Rubens: Wem gehört das millionenschwere Gemälde? Quelle: Xommons-Wikimedia

Es gilt als der gravierend­ste Kriegsverlust der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) und als eines der Hauptwerke des flämischen Malers Peter Paul Rubens: Seit fast 20 Jahren streiten die Stiftung und der russische Geschäftsmann Wladimir Logwinenkow um das berühmte Gemälde „Tarquinius und Lukretia“. Logwinenko verlangt, dass das Landgericht feststellt, dass es sich bei dem 80-Millionen-Euro-Gemälde um sein Eigentum handelt. Doch das Gericht sah sich auch nach sechs Wochen Bedenkzeit nicht in der Lage, eine Entscheidung zu fällen und will nun einen Sachverständigen für russisches Recht hinzuzuziehen. Die nächste Verhandlung ist für den 2. Juni 2022 angesetzt.

Cannabisplantage in Bochow

Im Herbst 2020 hat die Polizei eine Cannabisplantage in Bochow, einem Ortsteil von Groß Kreutz, ausgehoben. Der Prozess folgte im August 2021. Quelle: Julian Stähle

Was da in einer Lagerhalle am Rande von Bochow prächtig gedieh und wegen des markanten Geruchs die Polizei auf den Plan rief, hätte wohl 360 000 Joints ergeben. Rund 64 Kilogramm Cannabis hatte die Polizei im Oktober 2020 beschlagnahmt – im August 2021 folgte vor dem Landgericht der Prozess gegen vier Männer, die zwar zugegeben hatten, auf der Plantage gearbeitet zu haben, aber zugleich behaupteten, sie hätten die Anlage weder geplant, noch aufgebaut und betrieben. Das Gericht sah es aber als erwiesen an, dass sich die Truppe des gemeinschaftlichen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig gemacht hat und verurteilte jeden Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten.

Mord im Trinkermilieu

Das Wohnhaus in der Schubertstraße in Werder wurde am 11. Februar 2021 zum Tatort. Quelle: Rainer Schüler

Die Wucht der Stiche war so groß, dass das Messer abbrach: Ein 56-Jähriger hat in Werder am Abend des 11. Februar 2021 seiner Nachbarin (58), mit der er regelmäßig Alkohol trank und zwischenzeitlich auch liiert war, erstochen und ihr das Gesicht zertrümmert. Über 50 Stichwunden zählte die Rechtsmedizin an Kopf, Rumpf, Händen und Gesäß sowie im Genitalbereich. Das Landgericht verurteilte den alkoholkranken Mann, der zuvor regelmäßig wegen Trunkenheit von der Polizei aufgelesen worden war, im September wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der Verteidiger legte Revision ein.

Tod eines Neugeborenen

Marina S. (61) hat im Jahr 2000 zu Hause im Badezimmer im Schlaatz ein Kind zur Welt gebracht. Hat sie es auch getötet? Die Angeklagte wurde freigesprochen – wegen zu vieler Zweifel. Quelle: Julius Frick

Sie kam zum Prozessauftakt durch den Haupteingang, allein, beinahe ungesehen – und so ging sie nach neu Verhandlungstagen Mitte Dezember auch wieder. Am Ende überwogen die Zweifel: Das Landgericht sprach die wegen Totschlags angeklagte Marina S. (61) frei. Der Potsdamerin war vorgeworfen worden, im Jahr 2000 ein reifes, lebensfähiges Kind geboren und erstochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren gefordert, die Verteidigung hingegen auf Freispruch plädiert. Der Ex-Mann hatte die Ermittlungen kurz vor der Verjährung angestoßen.

Er vertraute einem Gartennachbarn an, dass seine Frau einst zu Hause im Badezimmer ein Kind zur Welt gebracht und getötet habe – er selbst habe es im Hausmüll entsorgt. Der Nachbar rief die Polizei. Die Ermittlungen und die Hauptverhandlung ergaben zwar, dass Marina S. tatsächlich ein Kind zur Welt gebracht hat und dass dieses Kind unmittelbar nach der Geburt gestorben ist – wie, das ließ sich allerdings nicht feststellen.

Von Nadine Fabian