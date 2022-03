Potsdam

Ohne ihn liefe im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Die Rede ist vom Musculus iliopsoas, dem Lenden-Darmbein-Muskel, umgangssprachlich Psoas genannt. Er ist die einzige muskuläre Verbindung zwischen Ober- und Unterkörper.

An jedem Schritt beteiligt

„Der Musculus iliopsoas verbindet die obere Lendenwirbelsäule und die Beckenschaufel mit dem Oberschenkel. Er stabilisiert die Wirbelsäule und das Becken und ist der hauptverantwortliche Muskel für die Hüftbeugung und Beinhebung. Am Sitzen und bei jedem einzelnen Schritt ist er beteiligt“, erläutert die Physiotherapeutin und Osteopathin Christin Achtenhagen von der „Physiotherapie Potsdam“. Im Hüftgelenk bewirkt der Muskel die Beugung (Flexion) und die Innen- oder Außenrotation. Des Weiteren ist er für die Seitneigung (Lateralflexion) und Beugung (Inklination) der Lendenwirbelsäule zuständig.

Dysbalance im ganzen Unterkörper

Ist der Psoas zu schwach, kann das die Beweglichkeit von Hüfte und Knie einschränken. Die Folge können Rückenschmerzen und Muskel­verspannungen im gesamten Oberkörper sein. Gleiches gilt, wenn der Psoas verspannt und dadurch verkürzt ist. In diesem Fall spricht man vom Psoas-Syndrom, das auch längerfristig im Körper bestehen kann. Mit gravierenden Folgen: Es entsteht eine Zwangsdrehung und -seitbeugung der Lendenwirbelsäule, gleichzeitig kippt und dreht das Becken. Das Kreuzbein verliert seine sichere Position. Zwerchfell- und Beckenbodenmuskulatur geraten allmählich in eine Dysbalance und andere Muskeln im Becken stehen nach und nach unter einer Fehlspannung. Das führt oft zu akuten oder chronischen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und im Becken. Ungünstig auf den Psoas wirken langes Sitzen und zu hohe Schuhe.

Gift für den „Seelenmuskel“: Stress

Aber auch die Psyche hat großen Einfluss auf den Musculus iliopsoas: „Bei Stress oder Bedrohung ist der Psoas der Muskel, der es uns ermöglicht zu flüchten oder zu kämpfen“, erklärt Christin Achtenhagen. Er könne uns aber auch durch sein reflexartiges Zusammenziehen in eine Schutzhaltung bringen (Embryo-Stellung). „Wegen dieser zentralen Rolle wird der Psoas auch Seelenmuskel oder Traumamuskel genannt und ist eng mit unseren Gefühlen verknüpft“, so die Osteopathin. Bei Stress werden vom Gehirn Signale an den Körper gesandt zur Freisetzung von Stresshormonen. Wenn der Körper aber nicht mit Kampf oder Flucht reagiert, weil es zum Beispiel Stress im Büro ist, werden die Hormone nicht verbraucht, sondern im Körper gespeichert. „Dadurch kann es zur dauerhaften Anspannung des Psoas kommen, was wiederum dem Körper Gefahr signalisiert, sodass weitere Stresshormone ausgeschüttet werden“, erläutert Christin Achtenhagen den Teufelskreis. Das lässt die Nebennieren erschöpfen und schwächt das Immunsystem. Zudem kann es zu Rückenschmerzen, Ischiasbeschwerden, Verdauungsproblemen, erhöhter Atemfrequenz und hormonellen Beschwerden kommen.

Lesen Sie auch Gelenkschäden durch das viele Sitzen? Diese Tipps beugen vor

Mit Training den Psoas stärken und entlasten

Wer stressanfällig ist oder viel sitzt, sollte dem Psoas gezielt Aufmerksamkeit widmen. Gute Übungen sind Ausfallschritt sowie wechselseitiges Beinanziehen aus der Rückenlage, jeweils mindestens fünf Atemzüge lang gehalten. Yoga-Posen wie Baum, Kobra und Bogen sind ebenfalls Balsam für den Seelenmuskel, zudem hüftöffnende Posen wie Schmetterling und Taube. „Am besten, man baut sie in sein tägliches Fitnessprogramm ein“, empfiehlt Christin Achtenhagen.

Von Maria Kröhnke