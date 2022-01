Rückenwind für groß angelegte Investoren-Pläne auf Potsdamer Nedlitzinsel

Neu Fahrland

Die Baupläne der westlichen Nedlitzinsel werden nicht in signifikant abgespeckter Form umgesetzt werden – jedenfalls wenn es nach dem Votum des Bauausschusses am Dienstagabend geht. Der Änderungsvorschlag des Neu Fahrländer Ortsbeirates, der auf einen Verzicht auf eine dichtere Bebauung abzielt, wurde vom Gremium abgelehnt. Die Ausschussmehrheit bestätigte den Verwaltungsvorschlag mit einem Änderungsantrag von SPD/Grüne.

Heißt: Die Bebauung soll zwar in Teilaspekten reduziert werden – so will man zum Beispiel den geplanten Fünfgeschosser an der Inselspitze höhenmäßig kappen. Außerdem sind „Aufweitungen“ der Bebauung hin zum Sacrow-Paretzer-Kanal geplant. Ralf Jäkel (Linke) erklärte, er habe diese beiden Vorschläge bereits im Werkstattverfahren eingebracht. Generell bleibt es aber bei einer dichteren Bebauung, die von Stadtverordnetenbeschlüssen aus den Jahren 2014 sowie 2019 abweicht.

Sechs Wohnungen mit billigen Mieten

Im Gegenzug soll es laut Zusage des Investors einen öffentlichen Park geben und – gemäß dem Antrag von SPD beziehungsweise Grünen – die Bereitstellung von sechs Wohnungen mit einer sozialverträglichen Miete. Das bedeutet: Kaltmiete bis zehn Euro pro Quadratmeter auf insgesamt 400 Quadratmetern bei einer Laufzeit von zehn Jahren.

Einer der Entwürfe für die westliche Insel Nedlitz. Unten die Tschudistraße (B2), auf der Inselspitze ist ein Solitärbau geplant. Quelle: privat

Neu Fahrlands Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) will ihre Ziele nicht aufgeben: „Gewonnen hat, wer die letzte Schlacht gewinnt“, sagte sie gestern zur MAZ. Und: „Wir werden weiter gegen die offensichtlich angestrebte Entmachtung der Ortsbeiräte kämpfen.“ Neu Fahrland dürfe nicht zum „Spielball von Investoren – wie zum Beispiel der zur Deutschen Wohnen zählenden Quarterback – werden“.

Klockow: Vereinbarung „mit Füßen getreten“

Zusagen aus dem Eingliederungsvertrag mit den Ortsteilen, die mit dem damaligen Potsdamer Oberbürgermeister Matthias Platzeck (SPD) vereinbart wurden, würden nun „mit Füßen getreten“. Der plötzliche Sinneswandel von SPD und Grünen werfe viele Fragen auf, so Klockow unter Verweis auf einen Antrag, den Kommunalpolitiker 2019 abgesegnet hatten. Ziel des damaligen Antrags: Eine lockerere Bebauung der Insel. „Jetzt weisen die Vertreter von SPD und Grünen besorgniserregende Erinnerungslücken auf.“

Für die Linken erklärte Jäkel: „Der nun beschlossene Plan ist etwas besser als der ursprünglich vom Investor gewollte Plan, aber er bleibt deutlich unter den Möglichkeiten.“ Ein Änderungsantrag der Linken, die Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten auf 500 Quadratmetern und für wenigstens 20 Jahre festzuschreiben, wurde von der Ausschuss-Mehrheit abgelehnt.

Von Ildiko Röd