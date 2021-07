Babelsberg

Dem Film- und Medienstandort Babelsberg fehlen Räume für den kreativen Nachwuchs. Damit droht eine verstärkte Abwanderung nach Berlin und zu anderen konkurrierenden Standorten. Nach Einschätzung von Experten mangelt es an „kleinteiligen Angeboten mit flexiblen Mietlaufzeiten“, die sich vor allem an junge und innovative Unternehmen richten.

Von „partiellem Marktversagen“ sprechen die Autoren einer Machbarkeitsstudie für ein weiteres Gründerhaus in der Medienstadt, die von der Stadt 2019 in Auftrag gegeben worden ist und seit Ende 2020 vorliegt.

Für Potsdam einmaliges Konzept

Empfohlen werde von den Autoren der Studie ein Bau mit einer Gesamtfläche von 6500 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 4600 Quadratmetern, sagt Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage. Im Konzept wären eine gemeinschaftliche Erdgeschosszone, eine „gemeinschaftsfördernde Erschließung zum Dach“, flexible Grundrissgestaltung und flexible technische Infrastruktur.

Diese Kombination wäre laut Homann nicht nur einmalig für ein solches Zentrum in Potsdam, es würde auch ein „kooperatives und vernetztes Arbeiten ermöglichen“, was als „Erfolgsfaktor für Innovations- und Gründerzentren“ gelte.

Mit der GRW-Förderung fällt die Basis weg

Das Problem: Mit der Streichung Potsdams aus der Förderliste der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) fällt die finanzielle Basis für das Projekt.

Nach Angaben von Potsdams Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs rechnet die Stadt für dieses und ein weiteres Gründerzentrum namens „Haus für Innovationen“ im Wissenschaftspark Golm mit jeweils 15 Millionen Euro, die zu 70 bis 90 Prozent über das GRW-Förderprogramm finanziert werden sollten: „Mitten in unseren Überlegungen wird uns der Stecker gezogen“, sagt Frerichs.

Guido-Seeber-Haus bestens ausgelastet

Ein erstes Technologie- und Gründerzentrum für die Medienstadt ist bereits 2009 mit dem Guido-Seeber-Haus, August-Bebel-Straße 27, eröffnet worden. Die Nachfrage ist anhaltend hoch, die Auslastung des von der kommunalen Technologie- und Gründerzentren Potsdam GmbH betriebenen Baus lag zum 1. Juli bei 99 Prozent, so Rathaussprecherin Homann.

Zu Monatsbeginn hatten nach ihren Angaben 36 Unternehmen aus der Film-, IT- und Medienbranche Büroflächen im Guido-Seeber-Haus angemietet. Die Mietverträge seien laut Förderregularien auf maximal acht Jahre befristet. Seit Eröffnung vor zwölf Jahren seien insgesamt 120 Mietverträge abgeschlossen worden.

Medienstadt-Gesamtumsatz: eine Milliarde

Zur Einordnung: Aktuell sind in der Medienstadt nach Angaben des Strategiekreises Medienstandort Babelsberg insgesamt 140 Unternehmen und Startups tätig. Der jährliche Gesamtumsatz liege bei einer Milliarde Euro.

In Brandenburg liegt der Medienstandort laut Strategiekreis mit Bildungsstätten wie der Filmuniversität und der Universität Potsdam, dem Erich-Pommer- und dem Hasso-Plattner-Institut oder auch dem Art Departement der Studio Babelsberg AG auf Platz zwei bei den Existenzgründungen.

Gründer auf der Warteliste

Die Vielzahl der Anfragen zum Guido-Seeber-Haus habe dazu geführt, dass Wartelisten geführt wurden, sagt Sprecherin Homann: „Oftmals können Startups aber nicht warten, bis eine Fläche frei wird. Deshalb ist der Erfolg dieser Listen überschaubar.“

Über die Errichtung eines zweiten Gründerzentrums für die Medienstadt wird schon seit Jahren diskutiert. 2016 meldete Wirtschaftsförderer Frerichs erstmals „positive Signale des Landes“ für ein zweites Technologie- und Gründerzentrum als Ergänzung zum ausgebuchten Guido-Seeber-Haus.

Bürohaus statt Gründerzentrum

Als Standort gehandelt wurde geraume Zeit das Grundstück August-Bebel-Straße 28 gleich neben dem Haupteingang, das über Jahrzehnte als Parkplatz für das Studio-Gelände genutzt wurde.

Das Grundstück wurde dann jedoch im Herbst 2017 an eine private Projektentwicklungsgesellschaft veräußert, die darauf ein mehrgeschossiges Bürohaus mit rund 7600 Quadratmetern Nutzfläche errichtete.

Das Gebäude sei mit drei Mietern komplett ausgelastet, hieß es auf MAZ-Anfrage bei der Eigentümerin Berlin Income One. Mieter sind laut Klingelschild die Filmfördergesellschaft Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, der Kommunikationsdienstleister SNT und eine private Hochschule für Technologie und Digitalisierung „XU Exponential University“, die im nahen Studio Five auf dem Gelände der Medienstadt eine Ausbildungsstätte etabliert hat.

Potsdam auf Grundstücksuche

Rathaussprecherin Homann bekräftigte auf Nachfrage, dass die August-Bebel-Straße 28 „eine der Standortüberlegungen war“. Im Zuge der Machbarkeitsstudie seien weitere „13 mögliche Grundstücke betrachtet worden“.

Nach dem für 2021 geplanten politischen Beschluss sollte an die jeweiligen Eigentümer herangetreten werden. Die Stadt selbst habe keine Grundstücke in der Medienstadt. Der Baubeginn sei für den Jahreswechsel 2022/23 „avisiert“ gewesen, so Homann: „Sofern es möglich gewesen wäre, auch früher.“

Von Volker Oelschläger