Potsdam

Im abgelegenen Dorf Weintal in Rumänien sollen sozial auffällige Jugendliche aus Deutschland zurück in die Gesellschaft finden. Doch im Rahmen des Erziehungsprogramms „Projekt Muramures“, dessen Leitung in Potsdam sitzt, sollen Jugendliche missbraucht worden sein.

Die Jungen und Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren sollen „sklavenartig“ behandelt und zu „übermäßiger körperlicher Arbeit“ in zahlreichen Haushalten gezwungen worden sein. Das berichten die Nachrichtenagentur AFP und Spiegel Online unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Bukarest.

Acht Durchsuchungen

Am Dienstag seien acht Häuser in Rumänien von der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Alle acht Verdächtigen sollen mit dem „Projekt Muramures“ in Verbindung stehen. Auch ein deutsches Paar soll laut Spiegel Online darunter sein. Verhaftungen gab es bisher jedoch nicht.

Die Potsdamer Büroleitung des Projekts war bis zur Veröffentlichung nicht erreichbar. Auch das deutsche Paar im rumänischen Büro gab keine Stellungnahme ab.

Kein Kontakt zur Außenwelt

Die Jugendlichen sollen in „erniedrigender und entwürdigender“ Weise behandelt worden sein und wurden zum Opfer "harter und brutaler Methoden einer sogenannten Umerziehung", heißt es. Sie hätten auch keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt. Wie viele Jugendliche tatsächlich betroffen seien, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit.

Die mutmaßlichen Misshandlungen sollen von 2014 bis August 2019 stattgefunden haben. Einige der Minderjährigen werden nun von rumänischen Sozialarbeitern der Region Maramures betreut. Ähnliche Vorwürfe gegen das Programm hätte es, laut Spiegel Online, in rumänischen Medien schon vor den Ermittlungen gegeben.

Eigenwerbung: Gute Alternative zum Jugendknast

Das Projekt hat nach eigenen Angaben seit seiner Gründung 61 Kinder aufgenommen. Die meisten seien älter als 12 Jahre gewesen. Dabei handele es sich um Jugendliche mit psychischen Störungen und Suchtproblemen sowie um Intensivtäter. „Wir sind eine gute Alternative zur Unterbringung in einer geschlossenen Jugendhilfeeinrichtung. Eine erfolgreiche Teilnahme an unserer individual-pädagogischen Maßnahme vermeidet häufig ein Urteil der Jugendgerichte“, heißt es auf der Hompage des Projektes.

Von Jan Russezki